Renouvelables en Europe : TotalEnergies acquiert les activités renouvelables de Shell et cède 50 % d’un portefeuille d’actifs développés à KKR

PARIS--(BUSINESS WIRE)--En ligne avec sa stratégie Integrated Power en Europe visant à se concentrer sur certains marchés dérégulés, telle qu’illustrée par la transaction récente avec EPH, et avec son modèle d’affaires d’optimisation de l’allocation de capital dans les énergies renouvelables, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce la signature de deux transactions en Europe :

- L’acquisition d’un portefeuille renouvelable de 4 GW auprès de Shell, dont 500 MW d’actifs solaires et éoliens en opération ou en construction.

TotalEnergies a signé un accord avec Shell pour l’acquisition de l’ensemble de ses activités renouvelables terrestres en Europe, incluant 500 MW d’actifs solaires et éoliens en opération ou en construction principalement situés en Italie et aux Pays-Bas et 3,5 GW de pipeline de projets solaires, éoliens et de stockage par batterie en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne.

Ce portefeuille d’actifs sera détenu à 100 % par TotalEnergies à l’issue de la transaction dont la finalisation, prévue d’ici la fin 2026, reste soumise à l'approbation des autorités compétentes.

Cette transaction vient compléter les activités de production d’électricité de TotalEnergies dans ces quatre marchés clés pour le déploiement de sa stratégie Integrated Power en Europe, notamment son portefeuille d’actifs renouvelables en Europe qui s’élève à près de 10 GW de capacités brutes installées ou en construction et 27 GW en développement.

- La cession à KKR de 50 % d’un portefeuille d’actifs renouvelables, déjà largement développés, de 1,2 GW en France pour une valeur d’entreprise de 1,8 milliard d’euros.

Confirmant sa capacité à exécuter année après année les cessions partielles conformément à son modèle d’affaires dans les renouvelables, TotalEnergies a signé un accord avec un fonds d’assurance géré par KKR, société d’investissement de premier plan, pour la vente de 50 % d’un portefeuille d’actifs solaires et éoliens terrestres de 1,2 GW en Europe. La valeur d’entreprise du portefeuille s’élève à 1,8 milliard d’euros.

La transaction porte sur un portefeuille d’actifs en Allemagne, Espagne, France et Pologne. L’électricité produite par ces actifs est déjà vendue à des tiers ou sera commercialisée par TotalEnergies.

TotalEnergies conservera une participation de 50 % dans ces actifs qu’elle continuera d’opérer après la finalisation de la transaction, prévue en 2026 et soumise aux conditions habituelles.

« Conformément à notre stratégie, ces deux transactions nous permettent d'optimiser notre allocation de capital dans les énergies renouvelables et de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie Integrated Power. L’acquisition des actifs renouvelables terrestres de Shell en Europe nous permet de conforter nos positions de production d’électricité dans certains marchés clés dérégulés en Europe et de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie intégrée sur la chaîne de valeur de l’électricité en complétant la production flexible des centrales électriques à gaz de TTEP, notre coentreprise avec EPH, notamment en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni », a déclaré Stéphane Michel, Directeur général Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies. « Par ailleurs, avec cet accord avec KKR, nous démontrons une nouvelle fois notre capacité à mettre en œuvre notre business model dans les énergies renouvelables pour qu’Integrated Power atteigne un ROACE de 12 % à horizon 2030 ».

TotalEnergies et l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24. À fin juin 2026, TotalEnergies dispose de plus de 37 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

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