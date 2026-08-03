First Plus amplía su relación con SS&C para brindar soporte a operaciones entre países en la región de Asia-Pacífico

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunció hoy que First Plus Asset Management (FPAM), una firma de administración de inversiones multiactivo, ha seleccionado a SS&C para brindar soporte a operaciones entre países en Asia. SS&C prestará servicios a First Plus durante todo el ciclo de vida de las inversiones y ofrecerá una solución escalable e integrada que abarcará servicios de agente de transferencia, gestión y ejecución de pedidos, y contabilidad de inversiones. FPAM utilizará a SS&C para prestar servicios a su modelo operativo transfronterizo en crecimiento y brindará soporte a aproximadamente 200 millones de dólares en activos bajo administración*.

“A medida que First Plus ha crecido, la gestión de sus operaciones se ha convertido en algo cada vez más complejo”, afirmó Jeb Li, cofundador y director ejecutivo de First Plus. “La presencia global y las ofertas integradas de SS&C nos permiten optimizar fácilmente nuestros flujos de trabajo para poder concentrarnos en escalar de forma rápida y segura sin dejar de ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo y una atención al cliente de primera clase”.

La colaboración pone de manifiesto la amplitud y la escalabilidad del modelo de servicios global de SS&C. Gracias a la solución de operaciones de inversión integradas de SS&C, First Plus modernizará sus operaciones de inversión y reforzará el cumplimiento normativo multijurisdiccional en Asia. La solución optimizará el proceso para los que los equipos de front-office puedan operar y gestionar la exposición de la cartera, además de administrar la contabilidad y la conciliación de los inversores. SS&C además ofrecerá servicios de agente de transferencia en Tailandia, a fin de brindar soporte a los servicios para inversionistas y de mantenimiento de registros de FPAM. Por otra parte, FPAM también accederá a las capacidades de automatización integradas de SS&C para optimizar y hacer más ágiles sus operaciones.

“Estamos muy entusiasmados de ampliar nuestra relación con First Plus en el marco del crecimiento de su negocio”. señaló Damien Barry, responsable para la región de Asia-Pacífico, África y Oriente Medio de las soluciones globales de distribución y para inversores de SS&C. “A medida que la administración de activos se sigue globalizando y ofrece vehículos para fondos nuevos y complejos, observamos una mayor demanda de soporte para operaciones entre países y cumplimiento normativo. No vemos la hora de trabajar junto con First Plus para optimizar e integrar sus flujos de trabajo a través de nuestro ecosistema global escalable para que el equipo de First Plus pueda dedicarse al crecimiento y las experiencias de los inversores”.

*Al 30 de junio de 2026

Acerca de First Plus Asset Management

First Plus Asset Management Pte. Ltd. es una firma de administración de activos autorizada con sede en Singapur enfocada en el mercado de Asia-Pacífico. La firma posee una licencia de servicios de mercados de capitales para la administración de fondos de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) y ha obtenido cualificaciones regulatorias clave, entre ellas el estado de Inversor Institucional Extranjero Cualificado (QFII) otorgado por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) y la aprobación para Bond Connect del Banco Popular de China (PBOC).

First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited, una entidad afiliada dentro del grupo, posee una licencia del Ministerio de Finanzas de Tailandia para administrar fondos de inversión públicos, fondos privados y fondos previsionales, y también es reconocida por la CSRC como QFII.

Gracias a la combinación de perspectivas globales con una profunda experiencia regional, el grupo First Plus ofrece un crecimiento sostenible a largo plazo a través de sus capacidades de crédito estructurado, estrategias cuántico-mentales y otras soluciones de inversión diversificadas.

Acerca de SS&C Technologies

SS&C es un proveedor líder de software y servicios esenciales basados en IA que ayuda a las organizaciones de servicios financieros y del sector de la salud a trabajar de forma más inteligente, rápida y segura. Fundada en 1986, SS&C tiene su sede central en Windsor, Connecticut, y cuenta con oficinas en todo el mundo. Más de 23 000 organizaciones de estos sectores, desde las empresas más grandes del mundo hasta pequeñas y medianas empresas, confían en la experiencia, la escala y la tecnología de SS&C.

Encontrará más información Acerca de SS&C (Nasdaq: SSNC) en www.ssctech.com.

Siga a SS&C en X, LinkedIn y Facebook.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.