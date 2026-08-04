『HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO』７月２５日（土）公開スタート！

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 東京都は、東京の夜を彩る新たな観光資源創出に向け、都庁舎をキャンバスに光と音で多彩なアートを表現するプロジェクションマッピングを通年上映しています。

このたび、世界中で親しまれているバーチャルシンガー「初音ミク」を起用した作品『HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO』 の初回上映を7月25日(土)に行いました。人気楽曲『M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!』の世界観を、都庁舎の壁面いっぱいに表現しています。

2024年2月に開始した本取組は、国内外からの多くのご来場をいただき、2026年7月時点で累計観覧者が155万人を突破いたしました。

東京の新たな観光名所として、高い芸術性や世界をリードする技術・コンテンツ等によって生み出される本取組に、引き続きご注目ください。

『HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO』公開初日の様子

（公開初週の土日は約6,700人が観覧）

『HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO』公開初週の土日は、国内外の観光客や家族連れなど約6,700人が都民広場を訪れました。上映前から都民広場には多くの人が集まり、『年末のイベントは見られなかったので、今日はすごく楽しみにして来ました！』といった期待の声も上がり、上映を心待ちにする来場者で賑わいました。

上映後には『壁面いっぱいの巨大なミクは本当に圧巻でした。今までにないライブの形で体験できて、終わっちゃうのが惜しいくらい、あっという間でした』『子どもがミク好きなので家族で来てみたんですが、想像以上のスケールで。子どもはもちろん、親のほうも楽しんじゃいました！』といった声など、都庁舎でしか見ることができない圧倒的なスケールでバーチャルシンガー「初音ミク」の世界をお楽しみいただきました。

作品概要

■タイトル HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO

■見どころ

2025年大みそかの都庁カウントダウンイベントで上映したプロジェクションマッピングの演出をアップデートして再上映します。都庁舎の壁面に巨大な初音ミクが映し出されます。歌声とともに可憐な舞いと光のビームが都庁舎の壁面を駆けあがり、新宿の夜を彩ります。楽曲の間奏では、初音ミクがスマートフォンの画面へダイブ！都庁の壁面にも、あなたのスマホにも、初音ミクはいつも身近に。世界中で親しまれているバーチャルシンガー「初音ミク」が、いま、都庁舎を舞台とした世界最大級のプロジェクションマッピングに登場します。

楽曲：SAWTOWNE /『M@GICAL☆CURE! LOVE♥SHOT!』

企画・演出：横井 勝

CGディレクション・制作：矢木 秀和

CG制作：林 俊之、宮前 えりか

投影設計：中村 均

収録スタジオ：HANEDA xR STUDIO

映像協力：tv asahi create、Ray

■上映時間（８月）

【土日祝】19時～ ／ 21時～

※プロジェクションマッピングは上記の時間以外にも別の作品を上映しています。

※詳細な上映タイムテーブルは、特設サイトでご確認ください。

「初音ミク」とは

初音ミクは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっている。

初音ミクの待ち受け画像で作品に参加しよう！SNSキャンペーン

TOKYO Night & Light 公式Instagramの対象投稿にコメントした方に、もれなく『HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO』のオリジナル画像をプレゼントするキャンペーンを実施しています。

都民広場でプロジェクションマッピングを見ながら作品と一体となれる、ファン必見のキャンペーンです。

対象投稿の詳細はTOKYO Night & Light 公式Instagramをご覧ください。

実施期間：7月15日（水）〜8月21日（金）

参加方法： TOKYO Night & Light 公式Instagramの対象投稿にコメントすると

DMにてオリジナル画像をプレゼントします。

画 像：『HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO』オリジナル画像（２種類）

※画像はランダムとなります。キャンペーンは何度でも参加できます。

TOKYO Night & Light 公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyonightandlight/

東京都庁舎プロジェクションマッピング「TOKYO Night & Light」の概要 ■開催日 荒天時等を除き、毎日上映 ■投影面 東京都庁第一本庁舎 東側壁面 ■観覧場所 都民広場（東京都新宿区西新宿２丁目８－１） ■上映時間 19時30分／20時00分／20時30分／21時00分／21時30分 （詳細なスケジュールは特設サイトをご覧ください） ■特設サイト https://tokyoprojectionmappingproject.jp ■主 催 東京都、東京プロジェクションマッピング実行委員会 ■その他 ・本事業では環境に配慮した取組を進めています。 （グリーン電力の使用） ・本取組は「最大の建築物へのプロジェクションマッピングの 展示（常設）」としてギネス世界記録™に認定されています。 Expand

TOKYO Night & Lightは、世界最大級の旅行情報プラットフォーム「トリップアドバイザー」において、掲載リスト約800万件の中から、旅行者の口コミ評価に基づき上位10％相当のランクとされる「トラベラーズチョイス アワード 2026」を受賞しました。これにより、 TOKYO Night & Lightは東京を代表する観光スポットの一つとして認知されています。