“HATSUNE MIKU ILUMINA TÓQUIO” estreia em 25 de julho

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--Ao longo do ano, o Governo Metropolitano de Tóquio vem apresentando projeções de mapeamento no Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio, utilizando luz e som para mostrar uma ampla variedade de expressões artísticas. Essa é uma das iniciativas do governo para criar novas atrações turísticas noturnas na cidade.

No sábado, 25 de julho, “HATSUNE MIKU ILUMINA TÓQUIO”, estrelado pela cantora virtual mundialmente querida Hatsune Miku, realizou sua primeira exibição. A obra dá vida ao universo da popular música “M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!” em toda a fachada do Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio. Desde seu lançamento, em fevereiro de 2024, o “TOKYO Night & Light” já recebeu visitantes do Japão e de diversas partes do mundo, com o público total ultrapassando 1,55 milhão de pessoas.

Como uma das atrações emergentes mais emblemáticas de Tóquio, o projeto continua a cativar o público por meio da combinação de excelência artística, tecnologia de ponta e conteúdo de nível internacional. Contamos com seu interesse e apoio contínuos.

Cenas da estreia de “HATSUNE MIKU ILUMINA TÓQUIO”

6.700 visitantes no fim de semana de abertura

No fim de semana de estreia de “HATSUNE MIKU ILUMINA TÓQUIO”, cerca de 6.700 visitantes compareceram à Praça do Governo Metropolitano de Tóquio, incluindo turistas do Japão e do exterior.

Muitas pessoas se reuniram na praça antes mesmo do início das projeções, criando uma atmosfera animada e repleta de expectativa. Alguns visitantes compartilharam seu entusiasmo: “Não consegui ver o evento de Ano Novo, então estava realmente ansioso por hoje!”

Após a exibição, os visitantes comentaram: “Ver uma Miku gigante projetada em todo o edifício foi absolutamente incrível. Parecia um tipo totalmente novo de apresentação ao vivo e passou tão rápido que eu não queria que acabasse” e “Meu filho adora a Miku, então viemos em família, mas a grandiosidade superou tudo o que imaginávamos. Não só meu filho, mas nós, pais, acabamos nos divertindo tanto quanto ele!”

Por meio desse novo espetáculo, os visitantes puderam vivenciar o mundo de Hatsune Miku em uma escala espetacular, que só poderia ser apreciada no Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio.

Visão geral

TÍTULO: HATSUNE MIKU ILUMINA TÓQUIO

DESTAQUES

O espetáculo de projeção mapeada apresentado no evento de contagem regressiva “Happy New Year Tokyo 2026”, na véspera de Ano Novo de 2025, retorna com efeitos visuais atualizados.

Uma Hatsune Miku gigante surge na fachada do Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio. Acompanhada por sua voz cantando, ela dança graciosamente, e feixes de luz deslumbrantes sobem pelo edifício, iluminando a noite em Shinjuku.

Durante o intervalo instrumental, Hatsune Miku mergulha na tela de um smartphone! Seja na fachada do Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio ou no seu próprio smartphone, Hatsune Miku está sempre ao seu alcance.

Agora, Hatsune Miku, a cantora virtual amada em todo o mundo, assume o protagonismo em uma das maiores exibições de projeção mapeada do mundo, apresentada no Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio.

Música: SAWTOWNE / “M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!”

Planejamento e Direção: Masaru Yokoi

Direção e Produção de CG: Hidekazu Yagi

Produção de CG: Toshiyuki Hayashi, Erika Miyamae

Design de Projeção: Hitoshi Nakamura

Estúdio de Gravação: HANEDA xR STUDIO

Suporte à Produção Visual: TV Asahi Create Corporation, Ray

HORÁRIOS DE EXIBIÇÃO (agosto)

Fins de semana e feriados: 19h / 21h

*Outras obras de mapping também serão exibidas fora dos horários indicados acima.

*Consulte o site oficial para obter a programação detalhada das exibições.

Sobre “HATSUNE MIKU”

Desenvolvido pela Crypton Future Media, INC., o Hatsune Miku é um software musical que permite que qualquer pessoa faça seu computador cantar ao inserir letras e melodias. Conforme um grande número de usuários criava músicas com o software e as publicava na internet, a Hatsune Miku rapidamente se transformou em um fenômeno cultural. Desde então, ela ganhou muita atenção como personagem, atuando em diversas áreas, como merchandising e apresentações ao vivo como cantora virtual. Agora, sua popularidade se espalhou pelo mundo inteiro.

Participe do espetáculo com um papel de parede da Hatsune Miku para o celular! Campanha nas redes sociais O TOKYO Night & Light está realizando uma campanha especial: todos que comentarem na publicação indicada na conta oficial do Instagram receberão uma imagem exclusiva de HATSUNE MIKU ILUMINA TÓQUIO. Imperdível para os fãs, a campanha permite que os visitantes se sintam parte do espetáculo enquanto assistem ao show de mapeamento de projeção na Praça do Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio. Para mais detalhes, consulte a publicação indicada na conta oficial do TOKYO Night & Light no Instagram. Período da campanha: 15 de julho (quarta-feira) a 21 de agosto (sexta-feira) Como participar: comente na publicação indicada na conta oficial do TOKYO Night & Light no Instagram. para receber uma imagem original via mensagem direta (DM). Imagens da campanha: duas imagens exclusivas de “HATSUNE MIKU ILUMINA TÓQUIO”. Uma das duas imagens será enviada aleatoriamente. Você pode participar da campanha quantas vezes desejar. Instagram oficial do TOKYO Night & Light: https://www.instagram.com/tokyonightandlight/ Expand

Visão geral do mapeamento de projeção no Edifício do Governo Metropolitano de Tóquio: “TOKYO Night & Light” Datas: diariamente (exceto em caso de condições climáticas severas) Superfície de projeção: parede leste do Edifício nº 1 do Governo Metropolitano de Tóquio Área de observação: Praça do Governo Metropolitano de Tóquio (2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo) Horários das apresentações: 19h30, 20h, 20h30, 21h e 21h30 (Esses horários são válidos em agosto. Para consultar os horários atualizados, visite o site.) Site: https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ Organizado por: Governo Metropolitano de Tóquio, Comitê Executivo do Projeto de Mapeamento de Projeção de Tóquio Informações adicionais: Este projeto está comprometido com práticas ecológicas, incluindo o uso de energia verde. Foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records™ como “A maior exibição permanente de projeção mapeada em um edifício” Expand

O TOKYO Night & Light recebeu o prêmio Travelers’ Choice Award de 2026 do Tripadvisor, uma das maiores plataformas de orientação turística do mundo.

O prêmio reconhece os 10% melhores anúncios do Tripadvisor, selecionados entre aproximadamente 8 milhões de anúncios em todo o mundo, com base nas avaliações e notas dos viajantes.

Esse reconhecimento consolida ainda mais a TOKYO Night & Light como uma das principais atrações turísticas de Tóquio.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.