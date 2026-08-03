First Plus、アジア太平洋地域におけるクロスボーダー運用の支援に向けSS&Cとの提携を拡大

コネチカット州ウィンザー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- SS&Cテクノロジーズ・ホールディングス（Nasdaq: SSNC）は、マルチアセット投資運用会社であるFirst Plus Asset Management（FPAM）が、アジア全域のクロスボーダー運用支援の提供に向けSS&Cを選択したことを発表しました。SS&Cは、投資ライフサイクル全体を通じてFirst Plusにサービスを提供し、受益者管理業務、注文管理・執行、投資会計を支援するスケーラブルな統合ソリューションを提供します。FPAMはSS&Cを活用することで、拡大するクロスボーダー運用モデルに対応し、約2億ドルの運用資産*をサポートする予定です。

「First Plusの拡大に伴い、業務管理はますます複雑になっています」と、First Plusの共同創設者兼CEOであるジェブ・リー氏は述べています。「SS&Cのグローバルな事業展開と統合されたサービスにより、ワークフローを容易に最適化できるため、リスク調整後リターンと業界最高水準の顧客サービスの提供を継続しながら、迅速かつ安全なスケーリングに集中することができます」

今回の提携は、SS&Cのグローバル・サービス・モデルの幅広さと拡張性を際立たせるものです。First Plusは、SS&Cの統合型投資運用ソリューションを活用することで、投資運用業務の近代化を図るとともに、アジア全域における法域間のコンプライアンスを強化します。このソリューションにより、フロントオフィス・チームによる取引、ポートフォリオ・エクスポージャーの管理、投資家会計と照合業務の管理のプロセスが効率化されます。また、SS&Cはタイにおいて受益者管理業務を提供し、FPAMのインベスター・サービスと記録管理をサポートします。さらにFPAMは、SS&Cの統合型自動化機能にアクセスし、業務の最適化と合理化を図ります。

「First Plusの事業が成長し続ける中、同社との関係をさらに深められることを大変うれしく思います」と、SS&Cグローバル・インベスター＆ディストリビューション・ソリューションズのアジア太平洋・アフリカ・中東地域責任者であるダミアン・バリーは述べています。「資産運用のグローバル化が進み、新しく複雑なファンド・ビークルが登場する中で、クロスボーダー運用やコンプライアンス支援への需要が高まっています。First Plusと協力し、SS&Cのスケーラブルなグローバル・エコシステムを通じて、First Plusのワークフローの合理化と統合を進めることで、First Plusチームが成長と投資家体験に注力できるよう支援できることを楽しみにしています」

*2026年6月30日現在

First Plus Asset Managementについて

シンガポールに拠点を置くFirst Plus Asset Management Pte. Ltd.は、アジア太平洋市場に特化した認可資産運用会社です。同社はシンガポール金融管理局（MAS）から資本市場サービス（CMS）ファンド・マネジメント・ライセンスを保有しており、中国証券監督管理委員会（CSRC）から付与された適格国外機関投資家（QFII）資格や、中国人民銀行（PBOC）によるボンドコネクト（債券通）の承認など、主要な規制上の資格を有しています。

グループ内の関係事業体であるFirst Plus Asset Management (Thailand) Company Limitedは、タイ財務省より公募投資信託、私募ファンド、プロビデント・ファンドの運用ライセンスを取得しています。また、CSRCによりQFIIとしても認定されています。

First Plusグループは、グローバルな視点と深い地域的専門知識を組み合わせることで、ストラクチャード・クレジット、クオンタメンタル戦略など、多様な投資ソリューションにおける能力を通じて、持続可能で長期的な成長を実現しています。

SS&Cテクノロジーズについて

SS&Cは、金融サービスおよびヘルスケア組織が、よりスマートで迅速かつ安全に業務を遂行できるよう支援する、ミッションクリティカルなAI搭載テクノロジーとサービスのリーディング・プロバイダーです。1986年に設立されたSS&Cは、本社をコネチカット州ウィンザーに置き、世界中に拠点を展開しています。世界最大手企業から中堅・中小企業まで、2万3000以上の金融サービスおよびヘルスケア組織が、SS&Cの専門知識、規模、テクノロジーに信頼を寄せています。

SS&C（ナスダック：SSNC）に関する詳細は、 www.ssctech.com をご覧ください。

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