First Plus擴大與SS&C的合作以支援亞太區跨境營運

康乃狄克州溫莎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今日宣布，多資產投資管理公司First Plus Asset Management (FPAM)已選擇SS&C為其在整個亞洲地區提供跨境營運支援。SS&C將在整個投資生命週期內為First Plus提供服務，提供涵蓋過戶代理、訂單管理與執行以及投資核算的可擴充、整合式解決方案。FPAM將利用SS&C的服務來支援其不斷成長的跨境營運模式，並為其約2億美元的管理資產*提供支援。

First Plus共同創辦人兼執行長Jeb Li表示：「隨著First Plus的不斷擴張，我們的營運管理變得日益複雜。SS&C的全球布局與整合式服務使我們能夠輕鬆實現工作流程的最佳化，從而在繼續提供風險調整後報酬和一流客戶服務的同時，專注於快速、安全地擴大業務規模。」

此次合作彰顯了SS&C全球服務模式的廣度與可擴充性。藉助SS&C的整合式投資營運解決方案，First Plus將實現投資營運的現代化，並強化其在亞洲各司法管轄區的法規遵循管理。該解決方案將簡化前臺團隊交易和管理投資組合曝險以及管理投資人核算與對賬的流程。此外，SS&C還將在泰國提供過戶代理服務，以支援FPAM的投資人服務與記錄保存。FPAM還將能夠使用SS&C的整合式自動化功能，以進一步最佳化和簡化營運。

SS&C全球投資人與經銷解決方案亞太、非洲及中東區負責人Damien Barry表示：「隨著First Plus業務的持續成長，我們欣然進一步深化雙方的合作關係。隨著資產管理產業不斷走向全球化，並推出日益新穎複雜的基金產品，我們看到市場對跨境營運與法規遵循支援的需求也在不斷增加。我們期待與First Plus攜手合作，透過我們可擴充的全球生態系統來簡化並整合其工作流程，使First Plus團隊能夠專注於業務成長及提升投資人體驗。」

*截至2026年6月30日

關於First Plus Asset Management

總部位於新加坡的First Plus Asset Management Pte. Ltd.是一家專注於亞太市場的持牌資產管理公司。該公司持有新加坡金融管理局(MAS)頒發的資本市場服務(CMS)基金管理牌照，並獲得了多項關鍵監管資質，包括中國證券監督管理委員會(CSRC)頒發的合格境外機構投資人(QFII)資格，以及中國人民銀行(PBOC)核准的「債券通」資格。

集團內的關聯實體First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited已獲得泰國財政部頒發的牌照，可管理公開發行共同基金、私募基金和公積金，並且同樣獲得了中國證監會的QFII資質。

First Plus集團將全球化視野與深厚的區域專長相結合，透過其在結構化信貸、量化基本面策略及其他多元化投資解決方案方面的專業能力，實現永續的長期成長。

關於SS&C Technologies

SS&C是一家首屈一指的由AI驅動的關鍵任務技術和服務提供者，致力於賦能金融服務和醫療保健機構更智慧、更快速、更安全地展開工作。SS&C成立於1986年，總部位於康乃狄克州溫莎，辦事處遍布全球。從全球最大的公司到中小型企業，超過23,000家金融服務和醫療保健機構皆仰賴SS&C的專業經驗、規模優勢和技術實力。

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