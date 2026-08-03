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Energy Impact Partners amplía su presencia de inversión en la región nórdica y profundiza su alianza con Nysnø Climate Investments

EIP refuerza su compromiso con Noruega como eje principal para la innovación energética de próxima generación

OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners LP ("EIP"), una firma de inversión global con más de 5000 millones de dólares en activos bajo administración, anunció hoy la ampliación de su compromiso con el ecosistema de innovación energética nórdico, en el marco del desarrollo de su histórica alianza estratégica con Nysnø Climate Investments ("Nysnø").

Esta ampliación refleja la convicción de EIP de que Noruega y la región nórdica en general serán una fuente fundamental para las empresas de energía de próxima generación. También representa una profundización de la relación institucional de la firma con Nysnø, uno de los inversores en el fondo insignia de 1360 millones de dólares de EIP.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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