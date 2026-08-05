انطلاق "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO" لأول مرة في 25 يوليو

--(BUSINESS WIRE)--طوكيودأبت حكومة مدينة طوكيو على تقديم عروض إسقاط ضوئي على مدار العام على مبناها، مستخدمةً الضوء والصوت لتقديم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، وذلك في إطار جهودها لاستحداث معالم جذب سياحي ليلية جديدة في طوكيو.

في يوم السبت 25 يوليو، انطلقت فعالية "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO" لأول مرة، بمشاركة المطربة الافتراضية المحبوبة عالميًا Hatsune Miku، يجسّد هذا العمل عالم الأغنية الشهيرة "M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!‎" على امتداد الواجهة الكاملة لمبنى حكومة مدينة طوكيو. منذ إطلاقه في فبراير 2024، استقبل مشروع "TOKYO Night & Light" زوارًا من اليابان ومن مختلف أنحاء العالم، حيث تجاوز إجمالي عدد الحضور 1.55 مليون زائر.

باعتباره أحد المعالم السياحية الصاعدة في طوكيو، يواصل هذا المشروع جذب الجمهور مستعينًا بمزيج من التميز الفني، والتكنولوجيا المتقدمة، والمحتوى العالمي عالي المستوى. نتطلع إلى استمرار اهتمامكم ودعمكم لنا.

مشاهد من العرض الأول لفعالية "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO"

6,700 زائر في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية

في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لفعالية HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO، حضر نحو 6,700 زائر إلى ساحة مبنى حكومة مدينة طوكيو، من بينهم سياح من اليابان وخارجها.

تجمّع العديد من الأشخاص في الساحة حتى قبل بدء العروض، وسط أجواء نابضة بالحيوية يملؤها الترقّب. وقد عبّر بعض الزوار عن حماسهم قائلين: "لم أتمكن من مشاهدة فعالية ليلة رأس السنة، لذلك كنت أتطلع بشدة إلى هذا اليوم!"

بعد العرض، علّق الزوار قائلين: "كانت رؤية Miku العملاقة وهي معروضة على امتداد المبنى بالكامل أمرًا مذهلاً للغاية. لقد كان الأمر أشبه بنوع جديد تمامًا من العروض الحية، وقد مرّ الوقت سريعًا لدرجة أنني لم أرغب في انتهائه". "طفلي يحب Miku، لذلك حضرت عائلتنا بأكملها، لكن ضخامة العرض فاقت كل ما تخيلناه. فلم يكن طفلي وحده من استمتع بالفعالية، فقد استمتعنا نحن الآباء أيضًا بالقدر نفسه!"

وبفضل هذا العرض الجديد، أتيحت للزوار فرصة عيش تجربة عالم Hatsune Miku على نطاق استثنائي مذهل لا يمكن تقديمه إلا في مبنى حكومة مدينة طوكيو.

نظرة عامة

العنوان: HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO

أبرز النقاط

يعود عرض الإسقاط الضوئي الذي قُدّم في فعالية العدّ التنازلي "Happy New Year Tokyo 2026" في ليلة رأس السنة 2025، بعد تحديثه بمؤثرات بصرية جديدة.

كما تظهر Hatsune Miku العملاقة على واجهة مبنى حكومة مدينة طوكيو، وبينما يصدح صوتها بالغناء، تتناغم رقصاتها الرشيقة مع أشعة الضوء المبهرة صعودًا عبر المبنى، لتنير ليل شينجوكو،

وفي أثناء الفاصل الموسيقي، تغوص Hatsune Miku داخل شاشة هاتف ذكي! فسواء ظهرت على واجهة مبنى حكومة مدينة طوكيو أو على هاتفك الذكي، تظل Hatsune Miku دائمًا قريبة منك.

والآن، تتصدر Hatsune Miku، المطربة الافتراضية المحبوبة على مستوى العالم، واحدًا من أكبر عروض الإسقاط الضوئي في العالم المقدَّمة على مبنى حكومة مدينة طوكيو.

الموسيقى: SAWTOWNE / أغنية "M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!"

التخطيط والإخراج: Masaru Yokoi

إخراج وإنتاج الرسوميات الحاسوبية (CG): Hidekazu Yagi

إنتاج الرسوميات الحاسوبية (CG): Toshiyuki Hayashi وErika Miyamae

تصميم عرض الإسقاط الضوئي: Hitoshi Nakamura

استوديو التسجيل: HANEDA xR STUDIO

دعم الإنتاج المرئي: TV Asahi Create Corporation وRay

مواعيد العرض (أغسطس)

عطلات نهاية الأسبوع والعطلات: 7:00 مساءً / 9:00 مساءً

*سيتم أيضًا عرض أعمال أخرى من عروض الإسقاط الضوئي خارج مواعيد العرض المذكورة أعلاه.

*الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للاطلاع على جدول مواعيد العروض التفصيلي.

نبذة عن "HATSUNE MIKU"

تُعدّ Hatsune Miku برنامجًا موسيقيًا طوّرته شركة Crypton Future Media, INC.‎، يتيح لأي شخص جعل جهاز الكمبيوتر الخاص به يغني عن طريق إدخال الكلمات والألحان، ومع قيام عدد هائل من المستخدمين بإنشاء الموسيقى باستخدام البرنامج ونشر أعمالهم على الإنترنت، تطورت Hatsune Miku سريعًا لتصبح ظاهرة ثقافية. ومنذ ذلك الحين، حظيت شخصية Hatsune Miku باهتمام كبير، وأصبحت حاضرة في العديد من المجالات، مثل المنتجات التذكارية والعروض الحية، بصفتها مغنية افتراضية. واليوم، امتدت شعبيتها لتصل إلى مختلف أنحاء العالم.

حصل TOKYO Night & Light على جائزة اختيار المسافرين لعام 2026 من Tripadvisor، إحدى أكبر منصات السفر والإرشاد في العالم،

إذ تُمنح هذه الجائزة لأفضل 10% من الأماكن المدرجة على Tripadvisor، والتي تم اختيارها من بين نحو 8 ملايين مكان على مستوى العالم بناءً على آراء المسافرين وتقييماتهم.

ويُرسّخ هذا التكريم مكانة TOKYO Night & Light باعتباره واحد من أبرز المعالم السياحية في طوكيو.

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