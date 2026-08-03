Energy Impact Partners renforce sa présence dans les pays nordiques et consolide son partenariat avec Nysnø Climate Investments

OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners LP (« EIP »), une société d’investissement internationale gérant plus de 5 milliards de dollars d’actifs, a annoncé aujourd’hui un engagement accru en faveur de l’écosystème nordique de l’innovation énergétique, s’appuyant sur son partenariat stratégique de longue date avec Nysnø Climate Investments (« Nysnø »).

Cette expansion reflète la conviction d’EIP que la Norvège et, plus largement, la région nordique constitueront un vivier déterminant pour les entreprises énergétiques de nouvelle génération. Elle marque également un renforcement de la relation institutionnelle de la société avec Nysnø, investisseur dans le fonds phare d’EIP, doté de 1,36 milliard de dollars. Ensemble, les deux sociétés visent à renforcer les liens entre les fondateurs nordiques et le réseau mondial d’EIP, qui couvre le capital-risque, le capital-investissement et le crédit.

« La Norvège est l’un des marchés énergétiques les plus sophistiqués et les plus tournés vers l’avenir au monde », déclare Matthias Dill, directeur général et associé gérant pour l’Europe chez EIP. « Nous pensons que bon nombre des entreprises phares de la prochaine économie énergétique émergeront d’écosystèmes tels que celui de la Norvège, où se croisent une expertise technique approfondie, des capacités industrielles et une ambition entrepreneuriale. »

« Nous avons pu constater par nous-mêmes la qualité des entreprises et des fondateurs issus de l’écosystème énergétique nordique, et nous pensons qu’ils méritent d’avoir accès à un partenaire doté d’une portée internationale », déclare Lars Hvam, directeur des investissements chez Nysnø. « EIP apporte précisément cette combinaison de connaissance approfondie du secteur et de connectivité mondiale. L’approfondissement de ce partenariat constitue une étape logique, alors que l’ambition des entreprises énergétiques norvégiennes ne cesse de croître. »

Pour soutenir cet engagement renforcé, EIP a intégré à son équipe d’investissement européenne Johann Bleivik Wist, vice-président basé à Oslo. M. Wist se concentrera sur la prospection locale et l’investissement dans des startups innovantes de la région nordique.

« Les fondateurs des pays nordiques développent des technologies et des entreprises d’envergure mondiale », déclare M. Wist. « Je me réjouis de nouer des relations à long terme avec les fondateurs de toute la région et de leur donner accès aux ressources et à la portée dont ils ont besoin pour se développer à l’échelle mondiale. »

EIP reste activement tourné vers les opportunités en phase de démarrage et de croissance sur l’ensemble du marché nordique, tout en continuant à opérer en tant que société intégrée à l’échelle mondiale, avec des activités d’investissement en Amérique du Nord, en Europe et sur d’autres marchés énergétiques internationaux.

À propos d’Energy Impact Partners

Energy Impact Partners LP (EIP) est un investisseur mondial dans le secteur de l’énergie, doté d’un modèle propriétaire conçu pour stimuler l’innovation. EIP rassemble des entrepreneurs et certaines des entreprises énergétiques et industrielles les plus avant-gardistes au monde afin de faire progresser l’innovation pour un avenir énergétique meilleur. En investissant dans le capital-risque, les entreprises en phase de croissance, le capital-investissement et le crédit, EIP recherche des rendements ajustés au risque attractifs pour ses investisseurs en tirant parti de sa stratégie différenciée et de son écosystème industriel. Avec plus de 80 entreprises partenaires et plus de 5 milliards de dollars d’actifs sous gestion, EIP investit à l’échelle mondiale grâce à une équipe de plus de 100 professionnels répartis dans ses bureaux de New York, San Francisco, Washington D.C., Atlanta, Palm Beach, Londres, Cologne et Oslo. Pour plus d’informations sur EIP, rendez-vous sur www.energyimpactpartners.com.

À propos de Nysnø Climate Investments

Nysnø Climate Investments est une société d’investissement publique qui investit dans des entreprises et des fonds proposant des technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nysnø gère 5,4 milliards de couronnes norvégiennes d’actifs et investit dans les énergies renouvelables, les technologies numériques, l’utilisation efficace des ressources, la consommation durable et l’économie circulaire. La société, dont le siège social est situé à Stavanger, appartient au ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Pêche.

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