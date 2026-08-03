STRONG Pilates kiirendab ülemaailmset kasvu laienedes Kesk- ja Ida-Euroopasse; sõlmis Xtreme Brandsiga põhifrantsiisilepingu

MELBOURNE, Austraalia--(BUSINESS WIRE)--STRONG Pilates, ülemaailmne fitnessifrantsiis, mis ühendab pilatese, kardiotreeningu ja jõutreeningu, teatas täna põhifrantsiisilepingust Poola juhtiva tervise- ja heaolufrantsiiside operaatori Xtreme Brandsiga, et kiirendada laienemist Kesk- ja Ida-Euroopas.

Leping tähistab STRONG Pilatese sisenemist Poola ja Tšehhi turule ning laiendab brändi ülemaailmse haarde 16 riigini, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse, Austraaliasse, Uus-Meremaale, Kanadasse, Ühendkuningriiki, Iirimaale, Jaapanisse, Singapuri, Indoneesiasse, Filipiinidele, Malaisiasse, Lõuna-Koreasse, Araabia Ühendemiraatidesse ja Bahreini.

Esimese välise brändina Xtreme Brandsi portfellis täiendab STRONG Pilates grupi 189 Xtreme Fitness Gymsi spordiklubi võrgustikku kõrgetasemelise butiikfitnessi kontseptsiooniga. Xtreme Fitness Gyms pakub frantsiisivõtjatele terviklikku "võtmed-kätte" lahendust, mis hõlmab spetsialiseeritud kinnisvaraotsingu, disaini- ja müügimeeskondi.

STRONG Pilatese kaasasutaja ja tegevjuht Michael Ramsey sõnas, et partnerlus tähistab ettevõtte rahvusvahelise kasvustrateegia olulist verstaposti.

„Xtreme Brands on tervise- ja heaoluvaldkonna liider, kellel on tugev frantsiisialane usaldusväärsus, kogemus ja väärtused, mis kattuvad tihedalt meie omadega. See partnerlus annab meile suure kindlustunde laienemiseks Euroopas ning ootame põnevusega võimalust jõuda uutele turgudele ja uute treeningukogukondadeni.“

Xtreme Brands plaanib kasvatada oma tegevusvõrgustiku Kesk- ja Ida-Euroopas 2030. aastaks 750 tegutseva asukohani ning STRONG Pilatesest on oodata selle kasvu olulist osa. Laienemist toetab investeering bValue Fundilt, mis on spetsialiseerunud piirkonna kiiresti kasvavatesse ettevõtetesse investeerimisele.

Xtreme Fitness Gymsi tegevjuht James Cotton ütles, et STRONG Pilates sobib ettevõtte laienevasse portfelli loomulikult.

„STRONG Pilates on rahvusvaheliselt tõestatud kontseptsioon, mis vastab kasvavale nõudlusele treeningute järele, mis ühendavad pilatese, jõutreeningu ja kardiotreeningu. See on loomulik täiendus Xtreme Brandsi portfellile ning meil on tänu oma kogemustele frantsiiside arendamisel, asukohtade valikul ja spordiklubide opereerimisel head eeldused selle edukaks kasvatamiseks. Meie eesmärk on luua brändile tugev ja püsiv kohalolek kogu Kesk- ja Ida-Euroopas.“

Frantsiisivõimaluste ja lisateabe saamiseks külastage veebilehte strongpilates.co.

Teave STRONG Pilatese kohta

STRONG Pilatese asutas Austraalias 2019. aastal Michael Ramsey ja Mark Armstrong. Ettevõte ühendab pilatese, kardiotreeningu ja jõutreeningu, kasutades enda arendatud Rowformeri ja Bikeformeri seadmeid. Brändil on enam kui 120 stuudiot 15 riigis, üle 57 000 liikme kogu maailmas ning enam kui 200 asukohta peagi tulemas.

Teave Xtreme Brandsi kohta

Xtreme Brands on Poola fitnessifrantsiiside grupp, mille alla kuuluvad Xtreme Fitness Gyms ja Xtreme KiDS. Ettevõte arendab skaleeritavaid fitnessikontseptsioone, mida toetavad tsentraliseeritud tegevusmudel, frantsiisialane kompetents ja tehnoloogia, ning laiendab oma tegevust kogu Kesk- ja Ida-Euroopas. Lisateavet leiab veebilehelt xtremebrands.pl.

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