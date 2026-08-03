Energy Impact Partners breidt Scandinavische investeringsaanwezigheid uit en verdiept het partnerschap met Nysnø Climate Investments

OSLO, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners LP ("EIP"), een internationale investeringsmaatschappij met meer dan $5 miljard aan activa onder beheer, kondigde vandaag een uitgebreide verbintenis aan met het Scandinavische ecosysteem voor energie-innovatie, gebaseerd op zijn jarenlange strategische partnerschap met Nysnø Climate Investments ("Nysnø").

Deze uitbreiding weerspiegelt EIP's overtuiging dat Noorwegen en de ruimere Scandinavische regio voor energiebedrijven van de volgende generatie een bepalende bron zal betekenen. Het markeert eveneens een verdieping van de institutionele relatie die het bedrijf heeft met Nysnø, een investeerder in EIP's vlaggenschipfonds van $1,36 miljard.

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