-

Energy Impact Partners breidt Scandinavische investeringsaanwezigheid uit en verdiept het partnerschap met Nysnø Climate Investments

EIP verstevigt zijn verbintenis met Noorwegen als bepalend centrum voor energie-innovatie van de volgende generatie

OSLO, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners LP ("EIP"), een internationale investeringsmaatschappij met meer dan $5 miljard aan activa onder beheer, kondigde vandaag een uitgebreide verbintenis aan met het Scandinavische ecosysteem voor energie-innovatie, gebaseerd op zijn jarenlange strategische partnerschap met Nysnø Climate Investments ("Nysnø").

Deze uitbreiding weerspiegelt EIP's overtuiging dat Noorwegen en de ruimere Scandinavische regio voor energiebedrijven van de volgende generatie een bepalende bron zal betekenen. Het markeert eveneens een verdieping van de institutionele relatie die het bedrijf heeft met Nysnø, een investeerder in EIP's vlaggenschipfonds van $1,36 miljard.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact
Dhana Warnecke
Marketingmanager
press@energyimpactpartners.com

Industry:

Energy Impact Partners LP

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mediacontact
Dhana Warnecke
Marketingmanager
press@energyimpactpartners.com

More News From Energy Impact Partners LP

Samenvatting: EIP kondigt APG en Mainova aan zich aan te sluiten bij Global Coalition

NEW YORK, LONDEN, AMSTERDAM & FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners (EIP), een wereldwijde durfkapitaalonderneming die de transitie naar een duurzame toekomst leidt, heeft vandaag APG Asset Management (APG) en Mainova AG (Mainova) aangekondigd toegetreden tot de groeiende wereldwijde coalitie van industriële partners van het bedrijf, die bestaat uit Europese energiebedrijven en wereldwijde financiële vermogensbeheerders. EIP werkt samen met zijn strategische partners in...

EIP kondigt drie Europese energieleiders aan om zich aan te sluiten bij het wereldwijde innovatieplatform

NEW YORK & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners (EIP), het wereldwijde investeringsplatform dat de transitie naar een duurzame energietoekomst leidt, kondigde Shell Ventures, EDF en DSD aan als de nieuwste Europese leiders om zich aan te sluiten bij de coalitie gericht op de vooruitgang van technologieën die de wereldwijde decarbonisatie versnellen. De coalitie van EIP werkt samen door inzichten te delen, te investeren in innovatieve en transformatieve bedrijven en de groei van onder...

Samenvatting: Energy Impact Partners steunt Greentech Zolar, verhoogt serie B tot 35 miljoen

BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--De in Berlijn gevestigde Greentech start-up Zolar ontvangt een nieuwe investering en voegt 10 miljoen euro toe aan de lopende Series B-financieringsronde, waardoor de totale investering van deze serie op 35 miljoen euro komt. De nieuwe investering wordt geleid door Energy Impact Partners, de grootste investeerder in de energiesector met kantoren in de VS en Europa onder leiding van zijn managing partner Matthias Dill. Bestaande investeerders blijven Zolar steunen in de...
Back to Newsroom