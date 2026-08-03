STRONG Pilates urychluje svůj globální růst expanzí do střední a východní Evropy a oznamuje partnerství formou Master franšízy se společností Xtreme Brands
STRONG Pilates urychluje svůj globální růst expanzí do střední a východní Evropy a oznamuje partnerství formou Master franšízy se společností Xtreme Brands
MELBOURNE, Austrálie--(BUSINESS WIRE)--STRONG Pilates, globální fitness franšíza kombinující pilates, kardio a silový trénink, dnes oznámila partnerství v rámci Master franšízy s předním polským provozovatelem wellness franšízy, společností Xtreme Brands, s cílem podpořit expanzi ve střední a východní Evropě.
Tato dohoda znamená vstup společnosti STRONG Pilates na trh v Polsku a České republice a rozšiřuje globální působnost značky do 16 zemí, včetně USA, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady, Velké Británie, Irska, Japonska, Singapuru, Indonésie, Filipín, Malajsie, Jižní Koreje, Spojených arabských emirátů a Bahrajnu.
Jako první externí značka, která se připojila k portfoliu značky Xtreme Brands, doplní STRONG Pilates síť 189 klubů Xtreme Fitness Gyms o prémiový butikový fitness koncept. Xtreme Fitness Gyms nabízí franšízantům kompletní řešení na klíč, včetně specializovaných týmů pro získávání nemovitostí, design a prodej.
Michael Ramsey, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti STRONG Pilates, uvedl, že partnerství představuje důležitý milník v mezinárodní strategii růstu společnosti.
„Xtreme Brands je lídrem v oblasti wellness se silnou franšízovou důvěryhodností, zkušenostmi a hodnotami, které jsou úzce shodné s našimi. Naše partnerství nám do budoucna dává obrovskou jistotu v naší expanzi po celé Evropě a těšíme se na oslovení nových trhů a fitness komunit.“
Společnost Xtreme Brands plánuje do roku 2030 expanzi na 750 provozoven ve střední a východní Evropě, přičemž se očekává, že klíčovou součástí tohoto růstu se stane STRONG Pilates. Expanzi podporují investice od fondu bValue, který se specializuje na rychle rostoucí podniky v celém regionu.
James Cotton, generální ředitel společnosti Xtreme Fitness Gyms, uvedl, že STRONG Pilates přirozeně zapadá do rozšiřujícího se portfolia společnosti.
„STRONG Pilates je osvědčený mezinárodní koncept, který reaguje na rostoucí poptávku po tréninku kombinujícím pilates, silový trénink a kardio. Je přirozeným doplňkem portfolia Xtreme Brands a díky našim zkušenostem s rozvojem franšíz, výběrem lokalit a provozem fitness center máme dobrou pozici k jeho rozšíření. Naší ambicí je vybudovat silnou a trvalou prezentaci značky v celé střední a východní Evropě.“
Informace o franšízových příležitostí a další informace najdete na adrese strongpilates.co.
Informace o STRONG Pilates
Společnost STRONG Pilates, založená v Austrálii v roce 2019 Michaelem Ramseyem a Markem Armstrongem, kombinuje pilates, kardio a silový trénink s využitím vlastního vybavení Rowformer a Bikeformer. Značka má více než 120 center působících v 15 zemích, přes 57 000 členů po celém světě a více než 200 dalších poboček ve fázi výstavby.
Informace o Xtreme Brands
Xtreme Brands je polská franšízová skupina pro fitness, která stojí za Xtreme Fitness Gyms a Xtreme KiDS. Společnost vyvíjí škálovatelné fitness koncepty podporované centralizovaným provozem, franšízovými znalostmi a technologiemi a expanduje po celé střední a východní Evropě. Bližší informace naleznete na adrese xtremebrands.pl.
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Contacts
PR Contact : AIIR Agency | strongpilates@aiir.agency