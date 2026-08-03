First Plus扩大与SS&C的合作以支持亚太区跨境运营

康涅狄格州温莎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今日宣布，多资产投资管理公司First Plus Asset Management (FPAM)已选择SS&C为其在整个亚洲地区提供跨境运营支持。SS&C将在整个投资生命周期内为First Plus提供服务，提供涵盖过户代理、订单管理与执行以及投资核算的可扩展、一体化解决方案。FPAM将利用SS&C的服务来支持其不断增长的跨境运营模式，并为其约2亿美元的管理资产*提供支持。

First Plus联合创始人兼首席执行官Jeb Li表示：“随着First Plus的不断扩张，我们的运营管理变得日益复杂。SS&C的全球布局与一体化服务使我们能够轻松优化工作流，从而在继续提供风险调整后回报和一流客户服务的同时，专注于快速、安全地扩大业务规模。”

此次合作凸显了SS&C全球服务模式的广度与可扩展性。借助SS&C的一体化投资运营解决方案，First Plus将实现投资运营的现代化，并加强其在亚洲各司法管辖区的合规管理。该解决方案将简化前台团队交易和管理投资组合敞口以及管理投资者核算和对账的流程。此外，SS&C还将在泰国提供过户代理服务，以支持FPAM的投资者服务与记录保存。FPAM还将能够使用SS&C的集成自动化功能，以进一步优化和简化运营。

SS&C全球投资者与分销解决方案亚太、非洲及中东区负责人Damien Barry表示：“随着First Plus业务的持续增长，我们很高兴能进一步深化双方的合作关系。随着资产管理行业不断走向全球化，并推出日益新颖复杂的基金产品，我们看到市场对跨境运营与合规支持的需求也在不断增加。我们期待与First Plus携手合作，通过我们可扩展的全球生态系统来简化并整合其工作流，使First Plus团队能够专注于业务增长和提升投资者体验。”

*截至2026年6月30日

关于First Plus Asset Management

总部位于新加坡的First Plus Asset Management Pte. Ltd.是一家专注于亚太市场的持牌资产管理公司。该公司持有新加坡金融管理局(MAS)颁发的资本市场服务(CMS)基金管理牌照，并获得了多项关键监管资质，包括中国证券监督管理委员会(CSRC)授予的合格境外机构投资者(QFII)资格，以及中国人民银行(PBOC)批准的“债券通”资格。

集团内的关联实体First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited已获得泰国财政部颁发的牌照，可管理公募互惠基金、私募基金和公积金，并且同样获得了中国证监会的QFII资质认可。

First Plus集团将全球化视野与深厚的区域专业知识相结合，通过其在结构化信贷、量化基本面策略及其他多元化投资解决方案方面的专业能力，实现可持续的长期增长。

关于SS&C Technologies

SS&C是一家领先的由AI驱动的关键任务技术和服务提供商，致力于赋能金融服务和医疗保健机构更智能、更快速、更安全地开展工作。SS&C成立于1986年，总部位于康涅狄格州温莎，办事处遍布全球。从全球最大的公司到中小型企业，超过23,000家金融服务和医疗保健机构都依赖SS&C的专业经验、规模优势和技术实力。

如需了解更多关于SS&C (Nasdaq: SSNC)的信息，请访问 www.ssctech.com 。

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