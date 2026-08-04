« HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO » fait ses débuts le 25 juillet

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--La préfecture de Tokyo organise tout au long de l’année des projections mapping sur le bâtiment de la préfecture, utilisant la lumière et le son pour mettre en valeur un large éventail d’expressions artistiques dans le cadre de ses efforts visant à créer de nouvelles attractions touristiques nocturnes à Tokyo.

Le samedi 25 juillet, « HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO », mettant en vedette la chanteuse virtuelle Hatsune Miku, adulée dans le monde entier, a donné sa première représentation. Cette œuvre donne vie à l’univers de la célèbre chanson « M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT! » sur toute la façade du bâtiment de la préfecture de Tokyo. Depuis son lancement en février 2024, « TOKYO Night & Light » a accueilli des visiteurs venus du Japon et du monde entier, avec une fréquentation totale dépassant 1,55 million de personnes.

Comptant parmi les attractions phares émergentes de Tokyo, le projet continue de captiver le public grâce à l’alliance de l’excellence artistique, d’une technologie de pointe et d’un contenu de classe mondiale. Nous comptons sur votre intérêt et votre soutien continus.

Images de la première de « HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO »

6 700 visiteurs lors du weekend d’ouverture

Lors du weekend d’ouverture de HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO, environ 6 700 visiteurs se sont rendus sur la place de la Mairie de Tokyo, parmi lesquels des touristes japonais et étrangers.

De nombreuses personnes s’étaient rassemblées sur la place avant même le début des projections, créant une ambiance animée et pleine d’anticipation. Certains visiteurs ont fait part de leur enthousiasme en déclarant : « Je n’avais pas pu assister à l’événement du réveillon du Nouvel An, alors j’attendais vraiment cette journée avec impatience ! »

Après la projection, les visiteurs ont déclaré : « Voir une Miku géante projetée sur l’ensemble du bâtiment était tout simplement incroyable. On avait l’impression d’assister à un tout nouveau type de spectacle en direct, et ça s’est passé si vite que je ne voulais pas que ça s’arrête », ou encore : « Mon enfant adore Miku, alors nous sommes venus en famille, mais l’ampleur du spectacle a dépassé tout ce que nous avions imaginé. Non seulement mon enfant, mais nous aussi, les parents, nous nous sommes tout autant amusés ! »

Grâce à ce nouveau spectacle, les visiteurs ont pu découvrir l’univers de Hatsune Miku à une échelle spectaculaire que seul le bâtiment de la préfecture de Tokyo permet d’apprécier.

Présentation

TITRE : HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO

POINT FORT

Le spectacle de projection mapping présenté lors de l’événement de compte à rebours « Happy New Year Tokyo 2026 » le soir du réveillon 2025 revient avec des effets visuels améliorés.

Une Hatsune Miku géante apparaît sur la façade du bâtiment de la préfecture de Tokyo. Accompagnée de sa voix, sa danse gracieuse et des faisceaux de lumière éblouissants remontent le long du bâtiment, illuminant la nuit à Shinjuku.

Pendant le break instrumental, Hatsune Miku plonge dans l’écran d’un smartphone ! Que ce soit sur la façade du bâtiment de la préfecture de Tokyo ou sur votre propre smartphone, Hatsune Miku est toujours à portée de main.

Aujourd’hui, Hatsune Miku, la chanteuse virtuelle adorée dans le monde entier, occupe le devant de la scène dans l’un des plus grands spectacles de projection mapping au monde, présenté sur le bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo.

Musique : SAWTOWNE / « M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT! »

Conception et réalisation : Masaru Yokoi

Réalisation et production effets spéciaux : Hidekazu Yagi

Production effets spéciaux : Toshiyuki Hayashi, Erika Miyamae

Conception de la projection : Hitoshi Nakamura

Studio d’enregistrement : HANEDA xR STUDIO

Soutien à la production visuelle : TV Asahi Create Corporation, Ray

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS (août)

Weekends et jours fériés : 19h00 / 21h00

*D’autres œuvres de mapping vidéo seront également présentées en dehors des horaires indiqués ci-dessus.

*Veuillez consulter le site officiel pour connaître le programme détaillé des projections.

À propos de « HATSUNE MIKU »

Hatsune Miku est un logiciel musical développé par Crypton Future Media, INC., qui permet à tout un chacun de faire chanter son ordinateur en saisissant des paroles et des mélodies. Un nombre considérable d’utilisateurs ayant créé de la musique à l’aide de ce logiciel et publié leurs œuvres sur Internet, Hatsune Miku est rapidement devenue un véritable phénomène culturel. Depuis lors, Hatsune Miku a suscité un vif intérêt en tant que personnage, s’impliquant dans de nombreux domaines tels que le merchandising et les concerts en tant que chanteuse virtuelle. Sa popularité s’est désormais étendue à travers le monde entier.

Participez au spectacle avec un fond d’écran Hatsune Miku pour votre téléphone ! Campagne sur les réseaux sociaux TOKYO Night & Light organise actuellement une campagne spéciale : toutes les personnes qui laisseront un commentaire sur la publication désignée du compte Instagram officiel recevront une image originale de HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO. Cette campagne incontournable pour les fans permet aux visiteurs d’avoir l’impression de faire partie du spectacle tout en admirant le mapping vidéo sur la place de la Mairie de Tokyo. Pour plus de détails, veuillez consulter la publication désignée sur le compte Instagram officiel de TOKYO Night & Light. Période de la campagne : du 15 juillet (mercredi) au 21 août (vendredi) Comment participer : postez un commentaire sur la publication désignée du compte Instagram officiel de TOKYO Night & Light pour recevoir une image originale par message privé. Images de la campagne : deux images originales « HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO » *L’une des deux images sera envoyée au hasard. Vous pouvez participer à la campagne autant de fois que vous le souhaitez. Compte Instagram officiel de TOKYO Night & Light https://www.instagram.com/tokyonightandlight/ Expand

Présentation du mapping vidéo sur le bâtiment de la préfecture de Tokyo : « TOKYO Night & Light » Dates : tous les jours (sauf en cas de conditions météorologiques extrêmes) Surface de projection : Mur est du Tokyo Metropolitan Government Building No. 1 Zone d’observation : Tokyo Metropolitan Government Plaza (2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo) Horaires : 19h30 / 20h00 / 20h30 / 21h00 / 21h30 (Ces horaires s’appliquent au mois d’août. Pour connaître les horaires actualisés, rendez-vous sur le site Web.) Site Web : https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ Organisé par : Gouvernement métropolitain de Tokyo, Comité exécutif du projet de mapping vidéo de Tokyo Informations supplémentaires : ce projet s’engage en faveur de pratiques respectueuses de l’environnement, notamment l’utilisation d’énergies vertes. Il a été officiellement reconnu par le Guinness World Records™ comme « le plus grand spectacle permanent de projection mapping sur un bâtiment ». Expand

TOKYO Night & Light a reçu le Travelers’ Choice Award 2026 décerné par TripAdvisor, l’une des plus grandes plateformes mondiales de conseils de voyage.

Ce prix récompense les 10 % des établissements les mieux notés sur TripAdvisor, sélectionnés parmi environ 8 millions d’établissements à travers le monde sur la base des avis et des notes des voyageurs.

Cette distinction confirme encore davantage la place de TOKYO Night & Light parmi les principales attractions touristiques de Tokyo.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.