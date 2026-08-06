„STRONG Pilates“ spartina pasaulinę plėtrą įžengdama į Centrinės ir Rytų Europos rinkas; pranešama apie pagrindinės franšizės partnerystę su „Xtreme Brands“
„STRONG Pilates“ spartina pasaulinę plėtrą įžengdama į Centrinės ir Rytų Europos rinkas; pranešama apie pagrindinės franšizės partnerystę su „Xtreme Brands“
MELBOURNE, Australija--(BUSINESS WIRE)--„STRONG Pilates“, pasaulinė kūno rengybos franšizė, apimanti pilatesą, kardiotreniruotes ir jėgos treniruotes, šiandien paskelbė apie pagrindinės franšizės partnerystę su pirmaujančiu Lenkijos sveikatingumo franšizės veiklos vykdytoju „Xtreme Brands“, siekdama plėsti savo veiklą Centrinėje ir Rytų Europoje.
Šis susitarimas žymi „STRONG Pilates“ įžengimą į Lenkijos ir Čekiją ir išplečia šio prekės ženklo pasaulinį veiklos mastą iki 16 šalių, įskaitant JAV, Australiją, Naująją Zelandiją, Kanadą, JK, Airiją, Japoniją, Singapūrą, Indoneziją, Filipinus, Malaiziją, Pietų Korėją, JAE ir Bahreiną.
„STRONG Pilates“, kaip pirmasis išorinis prekių ženklas, prisijungęs prie „Xtreme Brands“ portfelio, papildys 189 „Xtreme Fitness Gyms“ klubų grupės tinklą, siūlydamas aukščiausios klasės butikinio tipo kūno rengybos koncepciją. „Xtreme Fitness Gyms“ siūlo franšižės gavėjams visiškai paruoštą sprendimą, įskaitant specializuotas nekilnojamojo turto paieškos, projektavimo ir pardavimo komandas.
Michael Ramsey, vienas iš „STRONG Pilates“ įkūrėjų ir generalinis direktorius, teigė, kad ši partnerystė yra svarbus etapas įmonės tarptautinės plėtros strategijoje.
„‚Xtreme Brands‘ yra sveikatingumo srities lyderė, pasižyminti tvirtu franšizės patikimumu, patirtimi ir vertybėmis, kurios labai atitinka mūsų vertybes. Mūsų partnerystė suteikia mums didžiulį pasitikėjimą vykdant plėtrą Europoje, ir mes tikimės išplėsti savo veiklą naujose rinkose bei kūno rengybos bendruomenėse.“
„Xtreme Brands“ planuoja iki 2030 metų išplėsti savo veiklą iki 750 vietų Centrinėje ir Rytų Europoje, o „STRONG Pilates“ turėtų tapti svarbia šio augimo dalimi. Šią plėtrą užtikrina „bValue Fund“, kuri specializuojasi sparčiai augančių verslų srityje visame regione, investicijos.
James Cotton, „Xtreme Fitness Gyms“ generalinis direktorius teigė, kad „STRONG Pilates“ puikiai tinka besiplečiančiam įmonės paslaugų portfeliui.
„‚STRONG Pilates‘ – tai patikima tarptautinė koncepcija, atitinkant augančią treniruočių, kuriose derinamos pilateso, jėgos treniruotės ir kardiotreniruotės, paklausą. Tai natūralus ‚Xtreme Brands‘ portfelio papildymas, kurį, remdamiesi savo patirtimi franšizės plėtros, vietos parinkimo ir klubų veiklos srityse, esame puikiai pasirengę plėsti. Mūsų tikslas – užtikrinti stiprų ir ilgalaikį šio prekių ženklo įsitvirtinimą visoje Centrinėje ir Rytų Europoje.“
Norėdami sužinoti daugiau apie franšizės galimybes ir gauti daugiau informacijos, apsilankykite strongpilates.co.
Apie „STRONG Pilates“
2019 metais Australijoje įkurta Michael Ramsey ir Mark Armstrong įkurta „STRONG Pilates“, naudodama savo patentuotą „Rowformer“ ir „Bikeformer“ įrangą, derina pilatesą, kardiotreniruotes ir jėgos treniruotes. Šis prekių ženklas turi daugiau kaip 120 studijų, veikiančių 15 šalių, daugiau nei 57 000 narių visame pasaulyje ir daugiau nei 200 papildomų vietų, kurios šiuo metu yra plėtojamos.
Apie „Xtreme Brands“
„Xtreme Brands“ yra Lenkijos kūno rengybos franšizės grupė, kuriai priklauso „Xtreme Fitness Gyms“ ir „Xtreme KiDS“. Įmonė kuria lengvai plečiamas kūno rengybos koncepcijas, remdamasi centralizuotu valdymu, franšizės patirtimi ir technologijomis, bei plečia veiklą visoje Centrinėje ir Rytų Europoje. Norėdami gauti daugiau informacijos apsilankykite xtremebrands.pl.
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