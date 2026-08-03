STRONG Pilates przyspiesza globalną dynamikę rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej – firma informuje o nawiązaniu współpracy w modelu master franchise z Xtreme Brands

MELBOURNE, Australia--(BUSINESS WIRE)--STRONG Pilates, globalna franczyza z dziedziny fitnessu, łącząca pilates, trening wytrzymałościowy i siłowy, poinformowała dzisiaj o nawiązaniu współpracy w modelu master franchise z wiodącym polskim operatorem franczyzowym w sektorze wellness, Xtreme Brands, w celu pobudzenia ekspansji w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wraz z zawarciem umowy STRONG Pilates wkracza na rynek Polski i Czech oraz zwiększa globalny zasięg swojej oferty na 16 krajów, do których należą także USA, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Japonia, Singapur, Indonezja, Filipiny, Malezja, Korea Południowa, ZEA i Bahrajn.

Jako pierwsza marka zewnętrzna dołączająca do portfela Xtreme Brands, STRONG Pilates dopełni sieć grupy liczącą 189 klubów Xtreme Fitness Gyms ofertą butikowych usług w dziedzinie fitnessu klasy premium. Siłownie Xtreme Fitness Gyms stanowią kompleksowe, gotowe rozwiązanie dla sieci franczyzowych, zapewniając między innymi dedykowane zespoły odpowiedzialne za pozyskiwanie nieruchomości, projektowanie obiektów oraz sprzedaż.

Michael Ramsey, współzałożyciel i dyrektor generalny STRONG Pilates, powiedział, że współpraca ta stanowi istotny krok na drodze do realizacji strategii spółki na rzecz rozwoju na arenie międzynarodowej.

„Xtreme Brands to lider w dziedzinie wellness, cieszący się solidną pozycją w segmencie franczyzy, mający duże doświadczenie i wartości, które są nam bardzo bliskie. Ta współpraca daje nam ogromne przekonanie co do skuteczności rozwoju STRONG Pilates w całej Europie; z niecierpliwością czekamy na wkroczenie na kolejne rynki i dotarcie do nowych społeczności w świecie aktywności fizycznej.”

Do 2030 r. Xtreme Brands zamierza rozwinąć dotychczasową sieć do 750 obiektów w Europie Środkowej i Wschodniej, a STRONG Pilates ma być kluczowym ogniwem tego rozwoju. Ekspansję wspiera inwestycja bValue Fund, który specjalizuje się w przedsiębiorstwach wykazujących wysoki potencjał rozwoju w regionie.

James Cotton, dyrektor generalny Xtreme Fitness Gyms, powiedział, że STRONG Pilates stanowi naturalne dopełnienie rozwijanego obecnie portfela spółki.

„STRONG Pilates to sprawdzona w wielu krajach koncepcja, która stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na treningi łączące pilates, ćwiczenia siłowe i wytrzymałościowe. To naturalne dopełnienie portfela Xtreme Brands, które wzbogacimy własnym doświadczeniem w zakresie rozwoju sieci franczyzowych na dużą skalę, wyboru lokalizacji i prowadzenia klubów. Pragniemy wypracować solidną obecność marki i trwale umieścić ją na mapie Europy Środkowej i Wschodniej.”

Informacje na temat możliwości rozwoju sieci franczyzowej oraz inne informacje można uzyskać na stronie strongpilates.co.

Informacje o STRONG Pilates

STRONG Pilates, którą założyli Michael Ramsey i Mark Armstrong w 2019 r. w Australii, łączy pilates, trening wytrzymałościowy i siłowy, wykorzystując autorski sprzęt Rowformer i Bikeformer. Marka posiada ponad 120 siłowni w 15 krajach, liczy ponad 57 000 członków na całym świecie i rozwija obecnie ponad 200 kolejnych obiektów.

Informacje o Xtreme Brands

Xtreme Brands to polska grupa franczyzowa z sektora fitness prowadząca kluby Xtreme Fitness Gyms oraz przestrzenie Xtreme KiDS. Firma rozwija skalowalne koncepcje w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, do których skutecznego funkcjonowania przyczynia się scentralizowana działalność operacyjna, wiedza fachowa dotycząca działalności prowadzonej na zasadach franczyzy oraz wykorzystanie technologii. Firma rozwija obecnie działalność w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na stronie xtremebrands.pl.

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