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Energy Impact Partners stärkt seine Präsenz als Investor in Skandinavien und vertieft die Partnerschaft mit Nysnø Climate Investments

EIP erneuert sein Engagement in Norwegen als wegweisenden Standort für Energieinnovationen der nächsten Generation

OSLO, Norwegen--(BUSINESS WIRE)--Energy Impact Partners LP („EIP“), eine globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Milliarden US-Dollar, hat eine Ausweitung ihres Engagements im skandinavischen Ökosystem für Energieinnovationen angekündigt und erweitert mit diesem Schritt ihre langjährige strategische Partnerschaft mit Nysnø Climate Investments („Nysnø“).

Die Expansion zeigt die Entschlossenheit von EIP, Norwegen und die gesamte nordische Region zu einer wichtigen Quelle für Energieunternehmen der nächsten Generation zu machen. Zudem vertieft das Unternehmen seine institutionellen Beziehungen zu Nysnø, einem Investor im 1,36 Milliarden US-Dollar schweren Flaggschiff-Fonds von EIP. Durch ihren Schulterschluss wollen die Unternehmen die Vernetzung skandinavischer Gründer mit dem globalen Netzwerk von EIP in den Bereichen Venture Capital, Private Equity und Kreditfinanzierung verbessern.

„Norwegen ist einer der fortschrittlichsten und zukunftsorientiertesten Energiemärkte der Welt“, erklärt Matthias Dill, CEO und Managing Partner für Europa bei EIP. „Wir sind fest davon überzeugt, dass zahlreiche wegweisende Unternehmen der künftigen Energiewirtschaft aus Ökosystemen wie Norwegen hervorgehen werden, in denen fundiertes technisches Know-how, industrielle Kompetenz und Unternehmergeist aufeinandertreffen.“

„Wir konnten uns selbst von der Qualität der Unternehmen und Gründer überzeugen, die das skandinavische Energieökosystem hervorbringt. Sie haben den Zugang zu einem Partner mit internationaler Reichweite mehr als verdient“, so Lars Hvam, Investment Director bei Nysnø. Sie haben den Zugang zu einem Partner mit internationaler Reichweite mehr als verdient“, so Lars Hvam, Investment Director bei Nysnø. „EIP bietet genau diese Kombination aus Branchenexpertise und globaler Vernetzung. Die Ausweitung dieser Partnerschaft ist ein natürlicher nächster Schritt, da die Ambitionen der norwegischen Energieunternehmen weiter wachsen.“

Um das erneuerte Engagement zu unterstützen, hat EIP den in Oslo ansässigen Vice President Johann Bleivik Wist in sein europäisches Investmentteam geholt. Wist wird sich auf die Identifizierung neuer Beteiligungsmöglichkeiten und Investitionen in innovative Start-ups in den nordischen Ländern konzentrieren.

„Gründer der skandinavischen Länder entwickeln Technologien und Unternehmen von weltweiter Relevanz“, betont Wist. „Ich freue mich darauf, langfristige Beziehungen zu Gründern aus der gesamten Region aufzubauen und ihnen die Ressourcen und die Reichweite an die Hand zu geben, die sie benötigen, um weltweit zu expandieren.“

EIP wird sich weiterhin auf Investitionen in Unternehmen der Früh- und Wachstumsphase in den skandinavischen Ländern konzentrieren und zugleich als global integrierte Investmentgesellschaft mit Aktivitäten in Nordamerika, Europa und weiteren internationalen Energiemärkten tätig sein.

Über Energy Impact Partners

Energy Impact Partners LP (EIP) ist ein weltweit tätiger Energieinvestor mit einem proprietären Investmentmodell, das gezielt auf die Förderung von Innovationen ausgerichtet ist. EIP bringt Unternehmer und einige der weltweit zukunftsorientiertesten Energie- und Industrieunternehmen zusammen, um Innovationen für eine bessere Energiezukunft voranzutreiben. EIP investiert in Venture Capital, Wachstumsfinanzierung, Private Equity und Kreditfinanzierung und strebt für seine Anleger attraktive risikobereinigte Renditen an, indem es seine differenzierte Strategie und sein industrielles Ökosystem nutzt. Mit mehr als 80 Unternehmenspartnern und einem verwalteten Vermögen von über 5 Milliarden US-Dollar investiert EIP weltweit und beschäftigt rund hundert Fachkräfte an seinen Standorten in New York, San Francisco, Washington D.C., Atlanta, Palm Beach, London, Köln und Oslo. Weitere Informationen zu EIP finden Sie unter www.energyimpactpartners.com.

Über Nysnø Climate Investments

Nysnø Climate Investments ist eine staatliche Investmentgesellschaft und investiert in Unternehmen und Fonds, die Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen anbieten. Nysnø verwaltet ein Vermögen von 5,4 Milliarden NOK und ist spezialisiert auf erneuerbare Energien, digitale Technologien, Ressourceneffizienz, nachhaltiger Konsum und die Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stavanger und befindet sich im Besitz des Ministeriums für Handel, Industrie und Fischerei.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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