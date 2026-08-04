„HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO“ feiert am 25. Juli Premiere

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Die Stadtverwaltung von Tokio hat im Rahmen ihrer Bemühungen, neue nächtliche Touristenattraktionen in Tokio zu schaffen, das ganze Jahr über Projektionsmapping-Vorführungen am Tokyo Metropolitan Government Building organisiert, bei denen unter Einsatz von Licht und Ton ein breites Spektrum künstlerischer Ausdrucksformen präsentiert wurde.

Am Samstag, dem 25. Juli, fand die Premiere von „HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO“ mit der weltweit beliebten virtuellen Sängerin Hatsune Miku statt. Das Werk erweckt die Welt des beliebten Songs „M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!“ auf der gesamten Fassade des Tokyo Metropolitan Government Building zum Leben. Seit dem Start des Programms im Februar 2024 hat „TOKYO Night & Light“ bereits mehr als 1,55 Millionen Besucher aus Japan und der ganzen Welt angezogen.

Als eine der neuen Sehenswürdigkeiten Tokios begeistert das Projekt das Publikum auch weiterhin durch die Kombination aus künstlerischer Meisterhaftigkeit, innovativen Technologien und Inhalten von Weltklasse. Wir freuen uns über Ihr anhaltendes Interesse und Ihre Unterstützung.

Impressionen von der Premiere von „HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO“

6.700 Besucher am Eröffnungswochenende

Am Eröffnungswochenende von HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO fanden sich rund 6.700 Besucher auf dem Tokyo Metropolitan Government Plaza ein, darunter Touristen aus Japan und dem Ausland.

Schon vor Beginn der Lichtshows versammelten sich zahlreiche Menschen auf dem Platz und schufen eine lebhafte Atmosphäre voller Vorfreude. Einige der Besucher berichteten begeistert: „Ich konnte nicht am Silvester-Event teilnehmen, daher habe ich mich wirklich sehr auf den heutigen Tag gefreut!“

Nach der Projektion zeigten sich die Besucher beeindruckt: „Eine riesige Miku-Figur auf das gesamte Gebäude projiziert zu sehen, war absolut unglaublich. Es fühlte sich wie eine völlig neue Art von Live-Performance an und war so schnell vorbei, dass ich mir wünschte, es würde nie enden“, oder „Mein Kind liebt Miku, deshalb kamen wir mit der ganzen Familie, aber die Dimensionen übertrafen unsere Vorstellungen bei weitem. Nicht nur mein Kind, auch wir als Eltern hatten am Ende jede Menge Spaß!“

Im Rahmen dieser neuen Show konnten die Besucher die Welt von Hatsune Miku in einer spektakulären Dimension erleben, die nur auf dem Gelände des Tokyo Metropolitan Government Building möglich ist.

Überblick

TITEL: HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO

HIGHLIGHT

Die Projektionsmapping-Show, die anlässlich des Countdown-Events „Happy New Year Tokyo 2026“ am Silvesterabend 2025 präsentiert wurde, kehrt mit überarbeiteten visuellen Effekten zurück.

Eine gigantische Hatsune Miku taucht auf der Fassade des Tokyo Metropolitan Government Building auf. Untermalt von ihrer Gesangsstimme steigen ihre anmutigen Tanzbewegungen und schillernde Lichtstrahlen das Gebäude hinauf und erhellen die Nacht in Shinjuku.

Während der Instrumentalpause taucht Hatsune Miku in einen Smartphone-Bildschirm ein! Ob auf der Fassade des Tokyo Metropolitan Government Building oder auf Ihrem eigenen Smartphone: Hatsune Miku ist jederzeit zum Greifen nah.

Nun steht Hatsune Miku, die auf der ganzen Welt beliebte virtuelle Sängerin, im Mittelpunkt einer der weltweit größten Projektionsmapping-Shows auf dem Tokyo Metropolitan Government Building.

Musik: SAWTOWNE / „M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!“

Planung und Regie: Masaru Yokoi

CG-Regie und Produktion: Hidekazu Yagi

CG-Produktion: Toshiyuki Hayashi, Erika Miyamae

Projektionsdesign: Hitoshi Nakamura

Aufnahmestudio: HANEDA xR STUDIO

Unterstützung bei der visuellen Produktion: TV Asahi Create Corporation, Ray

VORSTELLUNGSZEITEN (August)

Wochenenden und Feiertage: 7:00 p.m. / 9:00 p.m.

*Andere Projektionsmapping-Arbeiten werden auch außerhalb der genannten Veranstaltungszeiten gezeigt.

*Den detaillierten Spielplan finden Sie auf der offiziellen Website.

Über „HATSUNE MIKU“

Hatsune Miku ist eine von Crypton Future Media, INC. entwickelte Musiksoftware, mit der jeder seinen Computer durch die Eingabe von Texten und Melodien zum Singen bringen kann. Nachdem unzählige Nutzer mit dieser Software Musik komponierten und ihre Werke im Internet veröffentlichten, entwickelte sich Hatsune Miku schnell zu einem kulturellen Phänomen. Seitdem hat Hatsune Miku viel Aufmerksamkeit als Figur auf sich gezogen, die in vielen Bereichen wie dem Merchandising und bei Live-Performances als virtuelle Sängerin zum Einsatz kommt. Mittlerweile ist sie weltweit eine Berühmtheit.

Seien Sie Teil der Show mit einem Hatsune-Miku-Hintergrundbild für Ihr Smartphone! Social-Media-Kampagne TOKYO Night & Light führt derzeit eine spezielle Kampagne durch: Jeder, der den betreffenden Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account kommentiert, erhält ein Originalbild von HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO. Bei dieser unbedingt sehenswerten Kampagne für Fans können Besucher das Gefühl erleben, Teil der Show zu sein, während sie das Projektionsmapping auf dem Tokyo Metropolitan Government Plaza verfolgen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in dem entsprechenden Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account von TOKYO Night & Light. Kampagnenzeitraum: 15. Juli (Mittwoch) – 21. August (Freitag) So nehmen Sie teil: Schreiben Sie einen Kommentar unter dem entsprechenden Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account von TOKYO Night & Light, um ein Originalbild per Direktnachricht (DM) zu erhalten. Kampagnenbilder: Zwei originale „HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO“-Bilder *Eines der beiden Bilder wird nach dem Zufallsprinzip versendet. Sie können beliebig oft an der Aktion teilnehmen. Offizieller Instagram-Account von TOKYO Night & Light: https://www.instagram.com/tokyonightandlight/ Expand

Überblick über das Projektionsmapping auf dem Tokyo Metropolitan Government Building: „TOKYO Night & Light“ Termine: Täglich (außer bei Unwettern) Projektionsfläche: Ostwand des Tokyo Metropolitan Government Building No. 1 Schauplatz: Tokyo Metropolitan Government Plaza (2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo) Spielzeiten: 7:30 PM / 8:00 PM / 8:30 PM / 9:00 PM / 9:30 PM (Diese Zeiten gelten für den Monat August. Die aktuellen Zeitpläne finden Sie auf der Website.) Website: https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ Veranstalter: Stadtverwaltung von Tokio, Organisationskomitee für das Projektion-Mapping in Tokio Weitere Informationen: Bei diesem Projekt legen wir großen Wert auf umweltfreundliche Praktiken, unter anderem auf die Nutzung grüner Energie. Es wurde von Guinness World Records™ offiziell als „größte permanente Projektionsmapping-Projektion an einem Gebäude“ ausgezeichnet. Expand

TOKYO Night & Light wurde von TripAdvisor, einer der weltweit größten Plattformen für Reiseinformationen, mit dem Travelers' Choice Award 2026 ausgezeichnet.

Mit diesem Award werden die besten 10 % der Einträge auf TripAdvisor gewürdigt, welche anhand von Reisebewertungen und -bewertungen aus rund 8 Millionen Einträgen weltweit ausgewählt wurden.

Diese Anerkennung unterstreicht einmal mehr die Rolle von TOKYO Night & Light als eine der führenden Touristenattraktionen Tokios.

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