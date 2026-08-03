First Plus توسع علاقتها مع SS&C لدعم العمليات عبر الحدود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

--(BUSINESS WIRE)--ويندسور، كونيتيكتأعلنت شركة .SS&C Technologies Holdings, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SSNC) اليوم أن First Plus Asset Management (FPAM)، وهي شركة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول، اختارت شركة SS&C لتقديم دعم العمليات عبر الحدود في جميع أنحاء آسيا. ستتولى SS&C خدمة شركة First Plus عبر دورة حياة الاستثمار بالكامل، متمثلة في تقديم حل متكامل وقابل للتطوير يدعم وكالة التحويل، وإدارة الطلبات وتنفيذها، والمحاسبة الاستثمارية. ستستفيد FPAM من خدمات SS&C لدعم نموذج تشغيلها عبر الحدود المتنامي ودعم ما يقرب من 200 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة*.

قال Jeb Li، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة First Plus: "مع توسع First Plus، أصبحت إدارة عملياتنا أكثر تعقيداً بشكل متزايد". "تتيح لنا البصمة العالمية لشركة SS&C وعروضها المتكاملة تحسين سير عملنا بسهولة، حتى نتمكن من التركيز على التوسع بسرعة وأمان مع الاستمرار في تقديم عوائد معدلة حسب المخاطر وخدمة عملاء فائقة الجودة".

تسلط المشاركة الضوء على اتساع وقابلية التوسع في نموذج الخدمة العالمي لـ SS&C. استفادةً من حل عمليات الاستثمار المتكامل من SS&C، ستعمل First Plus على تحديث عملياتها الاستثمارية وتعزيز الامتثال عبر القضائية في جميع أنحاء آسيا. سيؤدي الحل إلى تبسيط عملية المكاتب الأمامية لتداول وإدارة مخاطر المحافظ الاستثمارية وإدارة محاسبة المستثمرين والتسوية. ستقدم SS&C أيضًا خدمات وكالة التحويل في تايلاند، داعمةً بذلك خدمة المستثمرين وحفظ السجلات لشركة FPAM. ستتمكن FPAM أيضًا من الوصول إلى قدرات الأتمتة المتكاملة لـ SS&C لتحسين وتبسيط العمليات.

وقال Damien Barry، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط لشركات SS&C العالمي للمستثمرين وحلول التوزيع: "نحن متحمسون لتوطيد علاقتنا مع First Plus مع استمرار نمو أعمالهم". "مع استمرار عولمة إدارة الأصول وتقديم أدوات تمويل جديدة ومعقدة، نشهد طلبًا متزايدًا على العمليات عبر الحدود ودعم الامتثال. نتطلع إلى العمل مع First Plus لتبسيط ودمج سير عملهم من خلال نظامنا البيئي العالمي القابل للتوسع، حتى يتمكن فريق First Plus من التركيز على النمو وتجارب المستثمرين".

*اعتبارًا من 30 يونيو 2026

حول First Plus Asset Management

تتخذ شركة .First Plus Asset Management Pte. Ltd من سنغافورة مقرًا لها، وهي شركة إدارة أصول مرخصة تركز على سوق آسيا والمحيط الهادئ. تحمل الشركة ترخيص إدارة صناديق خدمات أسواق المال من سلطة النقد في سنغافورة وحظيت باعترافات تنظيمية رئيسية، بما في ذلك صفة مستثمر أجنبي مؤهل الممنوحة من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وموافقة برنامج Bond Connect من بنك الشعب الصيني (PBOC).

تعد شركة First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited، وهي كيان تابع ضمن المجموعة، مرخصة من وزارة المالية في تايلاند لإدارة صناديق الاستثمار المشتركة العامة، والصناديق الخاصة، وصناديق الادخار. كما حظيت باعتراف لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بصفتها مستثمراً أجنبياً مؤهلاً.

من خلال الجمع بين الرؤى العالمية والخبرة الإقليمية العميقة، تقدم مجموعة First Plus نموًا مستدامًا طويل الأجل من خلال قدراتها في الائتمان المهيكل، والاستراتيجيات الكمية الأساسية، وغيرها من حلول الاستثمار المتنوعة.

حول SS&C Technologies

تُعد SS&C مزودًا رائدًا للتقنيات والخدمات الأساسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تمكن مؤسسات الخدمات المالية والرعاية الصحية من العمل بشكل أذكى وأسرع وأكثر أمانًا. تأسست SS&C في عام 1986، ويقع مقرها الرئيسي في وندسور بولاية كونيتيكت، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعتمد أكثر من 23000 منظمة للخدمات المالية والرعاية الصحية، بدءًا من أكبر الشركات في العالم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على SS&C للخبرة والحجم والتكنولوجيا.

تتوفر معلومات إضافية حول شركة SS&C (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SSNC) على الموقع الإلكتروني www.ssctech.com.

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