“HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO”于7月25日首演

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 东京都厅致力于在东京打造全新的夜间旅游胜地，全年在东京都厅舍上呈现投影映射展示，通过光影与声音的结合，展现丰富多彩的艺术表达。

7月25日（周六），以全球人气虚拟歌手初音未来为主角的“HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO”举行了首场放映。这部作品将热门歌曲《M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!》 的世界生动地呈现在东京都厅舍的整个外墙上。自2024年2月推出以来，“东京夜与光”吸引了来自日本及世界各地的众多游客，总参观人数已突破155万人次。

作为东京新兴的地标性景点，该项目通过将卓越的艺术表现、尖端的技术与世界一流的内容相结合，持续吸引着广大观众。我们期待您一如既往的关注与支持。

“HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO”首演现场

首周末吸引6700名游客

在“HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO”的首周末，约有6700名游客来到东京都厅广场，其中包括来自日本和海外的游客。

即使在放映开始前，广场上就已聚集了许多人，现场充满了期待与热闹的气氛。一些游客激动地表示：“我错过了跨年夜的活动，所以非常期待今天的放映！”

放映结束后，有游客评论道：“看到巨大的初音未来投影在整个建筑上，简直太不可思议了。感觉就像是一场全新的现场表演，时间过得太快，我都不想让它结束，”以及“我的孩子很喜欢初音未来，所以我们全家一起来了，但场面之宏大远远超出了我们的想象。不仅孩子，我们做父母的也玩得非常开心！”

通过这次全新的演出，游客们得以体验到只有在东京都厅舍才能欣赏到的壮观的初音未来世界。

作品概况

标题：HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO

亮点

在2025年跨年夜“Happy New Year Tokyo 2026”倒计时活动中呈现的投影映射秀，以更新的视觉效果重磅回归。

一个巨大的初音未来出现在东京都厅舍的外墙上。伴随着她的歌声，她优雅的舞姿和耀眼的光束在建筑上舞动，照亮了新宿的夜空。

在乐器演奏间隙，初音未来会潜入智能手机屏幕！无论是在东京都厅舍的外墙上，还是在您自己的智能手机上，初音未来都近在咫尺。

现在，深受全球喜爱的虚拟歌手初音未来，在东京都厅舍上呈现的世界最大投影映射展示之一中占据了中心位置。

音乐：SAWTOWNE /《M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!》

策划与导演：Masaru Yokoi

CG导演与制作：Hidekazu Yagi

CG制作：Toshiyuki Hayashi、Erika Miyamae

投影设计：Hitoshi Nakamura

录音室：HANEDA xR STUDIO

视觉制作支持：TV Asahi Create Corporation, Ray

放映时间（8月）

周末及节假日：晚上7:00 / 9:00

*在上述时间之外，还将放映其他投影映射作品。

*详细放映时间表请查看官方网站。

关于“初音未来”

初音未来是由Crypton Future Media, INC.开发的音乐软件，通过输入歌词和旋律，任何人都可以让自己的电脑唱歌。随着大量用户使用该软件创作音乐并将作品发布到互联网上，初音未来迅速演变成一种文化现象。此后，初音未来作为虚拟歌手，在周边产品销售、现场演出等诸多领域都获得了广泛关注。如今，她的影响力已遍及全球。

用初音未来手机壁纸加入这场盛会！社交媒体活动 “东京夜与光”目前正在举办一项特别活动：只要在官方Instagram账户的指定帖子下评论，即可获得一张来自“HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO”的原创图片。对于粉丝来说，这是一个不容错过的活动，可以让他们在东京都厅广场观看投影映射时，感觉自己也是演出的一部分。 详情请参见“东京夜与光”官方Instagram账户的指定帖子。 活动时间：7月15日（周三）至8月21日（周五） 参与方式：在“东京夜与光”官方Instagram账户的指定帖子下评论， 即可通过私信收到一张原创图片。 活动图片：两张原创“HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO”图片 *将随机发送两张图片中的一张。您可以多次参与活动。 “东京夜与光”官方Instagram：https://www.instagram.com/tokyonightandlight/ Expand

东京都厅舍投影映射秀：“东京夜与光”概述 日期：每日（恶劣天气除外） 投影区域：东京都厅第一本厅舍 东侧墙面 观赏地点：东京都厅广场 （东京都新宿区西新宿2-8-1） 表演时间：晚上7:30 / 8:00 / 8:30 / 9:00 / 9:30 （以上为8月时间。最新时间表请参见网站。） 网站：https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ 主办单位：东京都厅、 东京投影映射执行委员会 补充说明：本项目致力于环保实践， 包括使用绿色能源。 该项目已被吉尼斯世界纪录(Guinness World Records™)官方认证为 “建筑物上最大的永久性投影映射展示” Expand

“东京夜与光”获得了全球最大旅游指南平台之一Tripadvisor颁发的“2026年旅行者之选大奖”。

该奖项旨在表彰TripAdvisor上排名前10%的商家，这些商家是从全球约800万个名录中，根据旅行者的评价和评分选出的。

这一认可进一步确立了“东京夜与光”作为东京顶级旅游景点的地位。

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