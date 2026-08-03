First Plus renforce son partenariat avec SS&C pour soutenir ses opérations transfrontalières dans la région APAC

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd’hui que First Plus Asset Management (FPAM), une société de gestion d’actifs multi-classes, avait choisi SS&C pour lui fournir un soutien opérationnel transfrontalier dans toute l’Asie. SS&C accompagnera First Plus tout au long du cycle de vie des investissements, en proposant une solution évolutive et intégrée couvrant les services d’agence de transfert, la gestion et l’exécution des ordres, ainsi que la comptabilité d’investissement. FPAM s’appuiera sur SS&C pour gérer son modèle opérationnel transfrontalier en pleine expansion et prendre en charge environ 200 millions de dollars d’actifs sous gestion*.

« À mesure que First Plus s’est développée, la gestion de nos opérations est devenue de plus en plus complexe », déclare Jeb Li, cofondateur et directeur général de First Plus. « La présence mondiale de SS&C et ses offres intégrées nous permettent d’optimiser facilement nos flux de travail, afin que nous puissions nous concentrer sur une expansion rapide et sécurisée tout en continuant à offrir des rendements ajustés au risque et un service client de premier ordre. »

Ce partenariat met en évidence l’étendue et l’évolutivité du modèle de services mondial de SS&C. En s’appuyant sur la solution intégrée de gestion des opérations d’investissement de SS&C, First Plus modernisera ses opérations d’investissement et renforcera la conformité interjuridictionnelle à travers l’Asie. Cette solution rationalisera les processus permettant aux équipes de front-office d’effectuer des transactions, de gérer les expositions du portefeuille, ainsi que la comptabilité et le rapprochement des investisseurs. SS&C fournira également des services d’agence de transfert en Thaïlande, afin de soutenir les services aux investisseurs et la tenue des registres de FPAM. FPAM aura également accès aux capacités d’automatisation intégrées de SS&C afin d’optimiser et de rationaliser ses opérations.

« Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec First Plus alors que son activité continue de croître », déclare Damien Barry, responsable Asie-Pacifique, Afrique et Moyen-Orient chez SS&C Global Investor & Distribution Solutions. « Alors que la gestion d’actifs poursuit sa mondialisation et propose des véhicules de fonds nouveaux et complexes, nous constatons une demande croissante en matière d’opérations transfrontalières et d’accompagnement en matière de conformité. Nous sommes impatients de collaborer avec First Plus pour rationaliser et intégrer ses flux de travail grâce à notre écosystème mondial évolutif, afin que l’équipe de First Plus puisse se concentrer sur la croissance et l’expérience des investisseurs. »

*Au 30 juin 2026

À propos de First Plus Asset Management

Basée à Singapour, First Plus Asset Management Pte. Ltd. est une société de gestion d’actifs agréée, spécialisée dans le marché Asie-Pacifique. La société détient une Capital Markets Services (CMS) Fund Management License délivrée par la Monetary Authority of Singapore (MAS) et a obtenu des agréments réglementaires clés, notamment le statut de Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) accordé par la China Securities Regulatory Commission (CSRC) et l’agrément pour le programme Bond Connect délivré par la People’s Bank of China (PBOC).

First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited, une entité affiliée au sein du groupe, est agréée par le ministère thaïlandais des Finances pour gérer des fonds communs de placement publics, des fonds privés et des fonds de prévoyance. Elle est également reconnue par la CSRC en tant que QFII.

Alliant une perspective mondiale à une expertise régionale approfondie, le groupe First Plus assure une croissance durable et à long terme grâce à ses compétences en matière de crédit structuré, de stratégies quantamentales et d’autres solutions d’investissement diversifiées.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est l’un des principaux fournisseurs de technologies et de services critiques, basés sur l’intelligence artificielle, qui permettent aux organismes des secteurs de la finance et de la santé de travailler plus intelligemment, plus rapidement et en toute sécurité. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, dans le Connecticut, et dispose de bureaux dans le monde entier. Plus de 23 000 organisations du secteur des services financiers et de la santé, des plus grandes entreprises mondiales aux petites et moyennes entreprises, font confiance à SS&C pour son expertise, son envergure et sa technologie.

Pour obtenir des informations complémentaires sur SS&C (Nasdaq : SSNC), rendez-vous sur www.ssctech.com.

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