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La proiezione "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO" inaugurata il 25 luglio

La rappresentazione gigante di Hatsune Miku torna a illuminare la notte di Tokyo!

© Crypton Future Media, INC.

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Il Governo metropolitano di Tokyo si è dedicato alla presentazione nel corso dell'anno di opere di projection mapping sul proprio edificio, utilizzando suoni e luci per dare vita a un ampio ventaglio di espressioni artistiche come parte del suo sforzo di creare nuove attrazioni per il turismo serale a Tokyo.

Sabato 25 luglio è stata proiettata per la prima volta l'opera "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO", accompagnata dall'amatissima cantante virtuale Hatsune Miku. L'opera dà vita alla nota canzone "M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!" sull'intera facciata dell'edificio del governo metropolitano di Tokyo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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