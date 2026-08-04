La proiezione "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO" inaugurata il 25 luglio

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Il Governo metropolitano di Tokyo si è dedicato alla presentazione nel corso dell'anno di opere di projection mapping sul proprio edificio, utilizzando suoni e luci per dare vita a un ampio ventaglio di espressioni artistiche come parte del suo sforzo di creare nuove attrazioni per il turismo serale a Tokyo.

Sabato 25 luglio è stata proiettata per la prima volta l'opera "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO", accompagnata dall'amatissima cantante virtuale Hatsune Miku. L'opera dà vita alla nota canzone "M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!" sull'intera facciata dell'edificio del governo metropolitano di Tokyo.

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