La proiezione "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO" inaugurata il 25 luglio
La proiezione "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO" inaugurata il 25 luglio
La rappresentazione gigante di Hatsune Miku torna a illuminare la notte di Tokyo!
TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Il Governo metropolitano di Tokyo si è dedicato alla presentazione nel corso dell'anno di opere di projection mapping sul proprio edificio, utilizzando suoni e luci per dare vita a un ampio ventaglio di espressioni artistiche come parte del suo sforzo di creare nuove attrazioni per il turismo serale a Tokyo.
Sabato 25 luglio è stata proiettata per la prima volta l'opera "HATSUNE MIKU LIGHTS TOKYO", accompagnata dall'amatissima cantante virtuale Hatsune Miku. L'opera dà vita alla nota canzone "M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT!" sull'intera facciata dell'edificio del governo metropolitano di Tokyo.
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