LIBERTY NETWORKS Y CANTV ANUNCIAN PROYECTO PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD EN VENEZUELA

CARACAS, Venezuela--(BUSINESS WIRE)--Liberty Networks, proveedor líder de conectividad empresarial e infraestructura digital en América Latina y el Caribe, y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), empresa líder de las telecomunicaciones dentro la República Bolivariana de Venezuela, con alcance de conexión internacional, anunciaron hoy el lanzamiento de Fénix, un sistema de cable submarino que contará con una extensión de 378 km, capacidad mínima en anillo de 14 Tbps, y mantendrá dos puntos de aterrizaje: Camurí, ubicado aproximadamente a 50 kilómetros de Caracas (Venezuela) y Willemstad (Curazao).

Como parte de esta iniciativa, Fénix se integrará al robusto ecosistema regional de cables submarinos de Liberty Networks en Latinoamérica y el Caribe, conectándose directamente al hub de IP en Curazao. Este nuevo sistema se conectará al cable submarino Festoon de CANTV mejorando la conectividad para toda Venezuela, y se espera que reduzca drásticamente la latencia hacia los contenidos digitales más relevantes para los usuarios en el país, elevando significativamente la calidad de la experiencia.

El hub de Curazao se conecta a través de los sistemas submarinos de Liberty Networks: Arcos, EC-Link, Jerry Newton y PCCS, lo que garantiza diversidad de rutas, alta disponibilidad y resiliencia en la conectividad hacia Latinoamérica y el Caribe. La integración también contempla las capacidades de IP Transit desde Curazao que a su vez se conectan al NAP de las Américas en Miami, uno de los puntos de intercambio de tráfico más importantes del mundo, junto con los componentes de conectividad, interconexión y transporte necesarios para asegurar una operación óptima de la red y la prestación de los servicios asociados.

El lanzamiento de Fénix representa un hito en el posicionamiento de Liberty Networks y CANTV, como los proveedores internacionales de mayor robustez en Venezuela. Esta incorporación se integra a los dos sistemas de ARCOS-1, este y oeste, en la estación de cable de Punto Fijo, y a los puntos de interconexión fronterizos con Colombia: Cúcuta y Maicao, que interconectan con las estaciones de cable de Cartagena, donde Liberty Networks opera tres cables submarinos. En conjunto, estas iniciativas impulsan significativamente el fortalecimiento de la infraestructura digital del país.

“Esta integración permite a Liberty Networks y a CANTV ofrecer una conectividad robusta y diversificada, reafirmando su compromiso a largo plazo con el mercado venezolano y su papel como facilitadores de la conectividad regional. Este proyecto es un paso fundamental para fortalecer la conectividad internacional, que llega en un momento crítico para Venezuela y nos permite ofrecer mayor capacidad y acceso a una región clave para el desarrollo digital continuo del país", afirmó Ray Collins, vicepresidente sénior de Infraestructura y Estrategia Corporativa de Liberty Latin America y CEO de Liberty Networks.

“Esta iniciativa representa un avance significativo en la infraestructura de telecomunicaciones del país, proporcionando un nuevo punto de interconexión crítico para la capital de Venezuela, que concentra más del 40% del volumen de tráfico internacional. Con Fénix estamos generando una capacidad significativa para las necesidades actuales de Venezuela”, manifestó la ingeniera Colmenares M., vicepresidenta de Tecnología e Infraestructura de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).

Beneficios claves para Venezuela:

Mayor capacidad: hasta 14 terabits por segundo en cada dirección.

hasta 14 terabits por segundo en cada dirección. Menor latencia: conexiones más rápidas hacia los contenidos y con mayor capacidad de respuesta, con una latencia menor a 4 milisegundos hasta Curazao.

conexiones más rápidas hacia los contenidos y con mayor capacidad de respuesta, con una latencia menor a 4 milisegundos hasta Curazao. Tecnología modernizada: despliegue de equipos de última generación (SLTE) que permiten carga flexible de espectro y soporte para interfaces de 100G y 400G.

despliegue de equipos de última generación (SLTE) que permiten carga flexible de espectro y soporte para interfaces de 100G y 400G. Nuevo punto de interconexión diverso en la región Capital

ACERCA DE LIBERTY NETWORKS

Liberty Networks, parte de Liberty Latin America, es un proveedor líder de infraestructura y conectividad empresarial en América Latina y el Caribe, que conecta más de 30 países con cerca de 55.000 kilómetros de sistemas de cable submarino y fibra óptica terrestre. La empresa opera varios de los sistemas submarinos más importantes de la región, incluidos ARCOS-1, CFX, ECFS, PCCS, y MAYA-1.2, junto con iniciativas de gran relevancia como MANTA, un nuevo sistema submarino panregional de alta capacidad para el Caribe y América Latina.

En Liberty Networks, nos asociamos con empresas, operadores y comunidades empresariales, aprovechando nuestra amplia infraestructura de red, portafolio de soluciones de próxima generación y red de centros de datos para proporcionar una base sólida que permita el éxito empresarial en toda la región. Para obtener más información sobre Liberty Networks, visita www.libertynetworks.com y síguenos en LinkedIn, X, Instagram y YouTube.

ACERCA DE LA COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) es la principal empresa de telecomunicaciones de Venezuela, fundada en 1930, con 96 años de trayectoria y con sedes a nivel nacional. Como operador estatal, ofrece servicios de telefonía fija, acceso a internet, transmisión de datos y soluciones tecnológicas para clientes residenciales, empresariales y gubernamentales. CANTV desempeña un papel clave en el desarrollo de la infraestructura digital y las telecomunicaciones del país.

CANTV cuenta con un portafolio diversificado de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información, estructurado para hogares, empresas, instituciones públicas y operadores de telecomunicaciones, entre estos, Servicios de Internet y Conectividad, Telefonía Fija (Voz), Servicios de Televisión y Entretenimiento, Transmisión de Datos (Corporativo y Sector Público), Servicios de Tecnologías de la Información (TI), Servicios para Operadores de Telecomunicaciones, entre otros.

Igualmente, ha participado en la instalación y operación de los cables submarinos desde el año 1968, derivado por su posición geográfica e infraestructura a nivel nacional ha sido parte de importantes proyectos de conectividad, a través de acuerdos con otros operadores nacionales e internacionales, que han contribuido a mejorar la infraestructura de las comunicaciones, fortaleciendo la interconexión con el resto del mundo.

Con la ejecución de este proyecto de escala internacional, Cantv demuestra que cuenta con el personal certificado y la arquitectura de red necesaria para asumir desafíos de infraestructura crítica. Cantv no solo es un proveedor de servicios, es arquitecto de las autopistas digitales del país, operando con estándares internacionales de redundancia, potencia y conectividad de ultra baja latencia.

CANTV ratifica su solvencia técnica y operativa, demostrando que Venezuela posee el músculo tecnológico necesario para liderar proyectos de telecomunicaciones de nivel global.

Para obtener más información sobre Cantv, visita www.cantv.com.ve.