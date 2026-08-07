LIBERTY NETWORKS E CANTV ANUNCIAM PROJETO PARA FORTALECER A CONECTIVIDADE NA VENEZUELA

CARACAS, Venezuela--(BUSINESS WIRE)--Liberty Networks, líder em prover conectividade empresarial e infraestrutura digital na América Latina e no Caribe, e a Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), empresa líder em telecomunicações da República Bolivariana da Venezuela, com alcance de conexão internacional, anunciaram hoje o lançamento do Fénix, um sistema de cabos submarinos que terá uma extensão de 378 km, capacidade mínima de anel de 14 Tbps e irá contar com dois pontos de chegada: Camuri, localizado a cerca 50 km de Caracas (Venezuela), e Willemstad (Curaçao).

Como parte desta iniciativa, o Fénix será integrado ao robusto ecossistema regional de cabos submarinos da Liberty Networks na América Latina e no Caribe, ao se conectar diretamente com o hub de IP em Curaçao. Este novo sistema está conectado ao cabo submarino Festoon da CANTV, que melhora a conectividade para a Venezuela, e deve reduzir drasticamente a latência de acesso aos conteúdos digitais mais relevantes aos usuários do país, elevando significativamente a qualidade da experiência.

O hub de Curaçao está conectado mediante sistemas submarinos da Liberty Networks: Arcos, EC-Link, Jerry Newton e PCCS, garantindo diversidade de rotas, alta disponibilidade e resiliência na conectividade com a América Latina e o Caribe. A integração também abrange recursos de trânsito IP a partir de Curaçao, com conexão ao NAP of the Americas em Miami, um dos pontos de troca de tráfego mais importantes do mundo, bem como componentes de conectividade, interconexão e transporte necessários para assegurar a operação ideal da rede e a prestação de serviços associados.

O lançamento do Fénix representa um marco no posicionamento da Liberty Networks e da CANTV como os provedores internacionais mais robustos da Venezuela. Esta incorporação está integrada aos dois sistemas ARCOS-1 (leste e oeste) na estação de chegada de Punto Fijo e aos pontos de interconexão de fronteira com a Colômbia: Cúcuta e Maicao, que se interconectam às estações de chegada em Cartagena, onde a Liberty Networks opera três cabos submarinos. Em conjunto, estas iniciativas reforçam significativamente a infraestrutura digital do país.

"Esta integração permite que a Liberty Networks e a CANTV ofereçam conectividade robusta e diversificada, ao reafirmar seu compromisso a longo prazo com o mercado venezuelano e seu papel como facilitadoras da conectividade regional. Este projeto é uma etapa fundamental para intensificar a conectividade internacional, chegando em um momento crucial para a Venezuela, que nos permite oferecer maior capacidade e acesso a uma região estratégica para o contínuo desenvolvimento digital do país", afirmou Ray Collins, Vice-Presidente Sênior de Infraestrutura e Estratégia Corporativa da Liberty Latin America e Diretor Executivo da Liberty Networks.

"Esta iniciativa representa um avanço significativo na infraestrutura de telecomunicações do país, ao proporcionar um novo ponto de interconexão para a capital da Venezuela, que concentra mais de 40% do volume de tráfego internacional. Com a Fénix, geramos uma capacidade significativa para as necessidades atuais da Venezuela", disse o engenheiro Colmenares M., Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura da Companhia Nacional de Telecomunicações da Venezuela (CANTV).

Principais benefícios para Venezuela:

Aumento da capacidade: Até 14 terabits por segundo em cada direção.

Até 14 terabits por segundo em cada direção. Menor latência: Conexões mais rápidas ao conteúdo e com maior responsividade, com latência inferior a 4 milissegundos para Curaçao.

Conexões mais rápidas ao conteúdo e com maior responsividade, com latência inferior a 4 milissegundos para Curaçao. Tecnologia modernizada: Implantação de equipamentos de última geração (SLTE) que possibilitam o carregamento flexível de espectro e suporte a interfaces de 100G e 400G. .

Implantação de equipamentos de última geração (SLTE) que possibilitam o carregamento flexível de espectro e suporte a interfaces de 100G e 400G. Novo ponto de interconexão diversificado na região da capital

SOBRE A LIBERTY NETWORKS

A Liberty Networks, parte da Liberty Latin America, é líder em prover infraestrutura corporativa e conectividade na América Latina e no Caribe, conectando mais de 30 países com cerca de 55.000 km de cabos submarinos e sistemas de fibra óptica terrestres. A empresa opera vários dos sistemas submarinos mais importantes da região, incluindo ARCOS-1, CFX, ECFS,PCCS e MAYA-1.2, junto com grandes iniciativas como o MANTA, um novo sistema submarino pan-regional de alta capacidade para o Caribe e a América Latina.

Na Liberty Networks, fazemos parcerias com empresas, operadoras e comunidades empresariais, aproveitando nossa ampla infraestrutura de rede, nosso portfólio de soluções de última geração e nossa rede de centros de dados para oferecer uma sólida base para o sucesso das empresas em toda a região. Para saber mais sobre a Liberty Networks, acesse www.libertynetworks.com e siga-nos no LinkedIn, X, Instagram e YouTube.

SOBRE A COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA

A Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) é a principal empresa de telecomunicações da Venezuela, fundada em 1930, com 96 anos de experiência e escritórios em todo o país. Como operadora estatal, oferece telefonia fixa, acesso à internet, transmissão de dados e soluções tecnológicas para clientes residenciais, empresariais e governamentais. A CANTV desempenha um papel essencial em desenvolver a infraestrutura digital e as telecomunicações do país.

A CANTV possui um portfólio diversificado de serviços de telecomunicações e tecnologia da informação, estruturado para residências, empresas, instituições públicas e operadoras de telecomunicações, incluindo serviços de internet e conectividade, telefonia fixa (voz), serviços de televisão e entretenimento, transmissão de dados (setor corporativo e público), serviços de tecnologia da informação (TI) e serviços para operadoras de telecomunicações, entre outros.

Também participa da instalação e operação de cabos submarinos desde 1968; graças à sua posição geográfica e à sua infraestrutura a nível nacional, tem integrado importantes projetos de conectividade, mediante contratos com outras operadoras nacionais e internacionais, que contribuíram para melhorar a infraestrutura de comunicações e fortalecer a interconexão com o restante do mundo.

Com a execução deste projeto em escala internacional, a CANTV demonstra possuir a equipe certificada e a arquitetura de rede necessária para enfrentar desafios de infraestrutura crítica. A CANTV não é apenas uma prestadora de serviços; ela é a arquiteta das rodovias digitais do país, operando com padrões internacionais de redundância, energia e conectividade de latência ultrabaixa.

A CANTV ratifica sua solidez técnica e operacional, demonstrando que a Venezuela possui a capacidade tecnológica necessária para liderar projetos internacionais de telecomunicações.

Para saber mais sobre a CANTV, acesse www.cantv.com.ve.

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