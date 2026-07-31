AM Best向中华联合财产保险股份有限公司授予信用评级

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AM Best (贝氏) 已确认中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“中华财险”）（中国）的长期发行人信用评级（ICR）为”a级（优秀）”以及财务实力评级（FSR）为”A级”。各项评级的展望均为稳定。

该评级反映了中华财险被贝氏评定为非常强劲的资产负债表实力、良好的经营表现、有利的业务组合、以及适当的企业风险管理(ERM)。该评级亦反映了贝氏预期中华财险可以从其最终控股股东（中国投资有限责任公司，以下简称“中投公司”）获得来自政府的支持。中投公司为中国政府主权财富基金。

以贝氏资本充足率（BCAR）衡量，中华财险2025年底的风险调整后资本处于非常强劲的水平，並预计在中短期内维持在非常强劲的水平。BCAR的计算包含对公司所发行的资本补充债给予权益认可。根据贝氏计算，公司净资产在2025年增长了5.4%，达到人民币195亿（约美元27.8亿）。中华财险的财务灵活性良好並多次在国内债券市场成功发行资本补充债。根据贝氏计算，2025年底中华财险的经调整财务杠杆率为17.3%，其中考虑了对资本补充债的权益认可，同时公司的利息覆盖比率维持充足。公司投资组合多元化，较高风险的投资敞口处于可控水平。部分抵消资产负债表实力的因素包括：该公司的承保杠杆率高于类似规模的国内财险公司、因政策性农险而产生的应收保费规模较大、以及因过往投资导致的资产减值的风险敞口。

中华财险的经营业绩表现维持良好。在过去五年间，其年度净资产收益率（ROE）保持在中个位数区间。该公司的保费增速近年跑赢市场，並预期未来三年保持稳健增长。公司利润主要来源于投资收入，承保业务基本实现收支平衡。

中华财险是国内农业保险市场的领先保司，而中国是全球最大的农业保险市场之一。按2025年直接保费收入计算，该公司在国内财险公司中排名第五，市场份额略高于4%，而在国内农险市场的份额为12%。自1986年成立以来，中华财险已建立广泛的分销网络、丰富的承保经验和多元化的产品组合。叠加其与各级政府的紧密合作关系，使中华财险在国内政策性农险和政策性健康险领域保持着领先地位。过去两年，这两个险种贡献超过其保费收入的30%。公司对创新保持高度重视，尤其是在农业领域，这也显著提升了其承保质量和运营效率。

评级同时反映了中华财险在提供普惠性农业保险以及支持国家战略的重要性。鉴于此，贝氏评级认为在必要时中华财险从中投公司获得支持的可能性很高。中投公司的信用状况稳健，财务资源充裕。贝氏预期中华财险亦会从中投公司的隐性支持中获益，如运营支持、风险管理、企业治理等。

若中华财险的资产负债表实力显著减弱，可能对评级产生负面影响。若其承保运营表现持续减弱，则亦可能对评级产生负面影响。虽然在中短期内发生的可能性不大，但若中华财险通过非发债形式显著提升其资产负债表实力，则可能对评级产生正面影响。

评级在公布之前便已通知被评机构。除非另有说明，AM Best通知评级之后将不再对评级进行修订。

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