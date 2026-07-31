Singapore vertrouwd op Thales om met een nieuwe generatie, AI-ondersteund, luchtverkeersleidingssysteem de veiligheid in een van de drukte luchtruimdelen van Azië te ondersteunen

MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--De Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) heeft Thales een baanbrekend contract toegekend voor de ontwikkeling van een nieuw NexGen- luchtverkeersleidingssysteem (ATMS) inclusief de benodigde radarsystemen.. Hiermee zet Singapore belangrijke stap op weg naar een efficiënter, veiliger en duurzamer luchtvaartecosysteem.

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