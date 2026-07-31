Singapore vertrouwd op Thales om met een nieuwe generatie, AI-ondersteund, luchtverkeersleidingssysteem de veiligheid in een van de drukte luchtruimdelen van Azië te ondersteunen
Singapore vertrouwd op Thales om met een nieuwe generatie, AI-ondersteund, luchtverkeersleidingssysteem de veiligheid in een van de drukte luchtruimdelen van Azië te ondersteunen
- Om in te spelen om de snelle groei in het luchtverkeer, heeft de ‘Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) voor Thales gekozen om de volgende generatie luchtverkeersleidingssysteem te ontwikkelen (ATMS).
- Dit ‘NexGen ATMS*’, dat volgens de planning in 2030 in gebruik wordt genomen, zal luchtverkeersleiders in staat stellen om veilig en efficiënt luchtverkeersleidingsdiensten te verlenen en jaarlijks tot een miljoen vluchten te verwerken.
- Dit NexGen ATMS, ondersteund door geavanceerde cyberbeveiligings- en AI-technologieën, biedt een geïntegreerde, sterk geautomatiseerde omgeving om verkeersleiders te helpen weloverwogen beslissingen te nemen, wat de operationele efficiëntie verhoogt en de veiligheid van de vluchten verder versterkt.
MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--De Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) heeft Thales een baanbrekend contract toegekend voor de ontwikkeling van een nieuw NexGen- luchtverkeersleidingssysteem (ATMS) inclusief de benodigde radarsystemen.. Hiermee zet Singapore belangrijke stap op weg naar een efficiënter, veiliger en duurzamer luchtvaartecosysteem.
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