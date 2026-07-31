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Singapore vertrouwd op Thales om met een nieuwe generatie, AI-ondersteund, luchtverkeersleidingssysteem de veiligheid in een van de drukte luchtruimdelen van Azië te ondersteunen

  • Om in te spelen om de snelle groei in het luchtverkeer, heeft de ‘Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) voor Thales gekozen om de volgende generatie luchtverkeersleidingssysteem te ontwikkelen (ATMS).
  • Dit ‘NexGen ATMS*’, dat volgens de planning in 2030 in gebruik wordt genomen, zal luchtverkeersleiders in staat stellen om veilig en efficiënt luchtverkeersleidingsdiensten te verlenen en jaarlijks tot een miljoen vluchten te verwerken.
  • Dit NexGen ATMS, ondersteund door geavanceerde cyberbeveiligings- en AI-technologieën, biedt een geïntegreerde, sterk geautomatiseerde omgeving om verkeersleiders te helpen weloverwogen beslissingen te nemen, wat de operationele efficiëntie verhoogt en de veiligheid van de vluchten verder versterkt.
original (c) Thales

(c) Thales

MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--De Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) heeft Thales een baanbrekend contract toegekend voor de ontwikkeling van een nieuw NexGen- luchtverkeersleidingssysteem (ATMS) inclusief de benodigde radarsystemen.. Hiermee zet Singapore belangrijke stap op weg naar een efficiënter, veiliger en duurzamer luchtvaartecosysteem.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

PERS
Thales, mediarelaties
pressroom@thalesgroup.com

Thales, Communicatie, Azië
Jamie Chow
jamie.chow@thalesgroup.com

Industry:

Thales

BOURSE:HO
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EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutch (Summary)

Contacts

PERS
Thales, mediarelaties
pressroom@thalesgroup.com

Thales, Communicatie, Azië
Jamie Chow
jamie.chow@thalesgroup.com

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