Median Technologies et Olea Medical, société du groupe Canon Medical Systems, concluent un partenariat pour le déploiement commercial d’eyonis® LCS, le logiciel dispositif médical IA de Median pour le dépistage du cancer du poumon

SOPHIA ANTIPOLIS, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), fabricant d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat commercial stratégique avec Canon Medical Systems Corporation par l’intermédiaire de sa filiale Olea Medical. Cet accord marque une nouvelle étape importante dans l’exécution de la stratégie de partenariats commerciaux pour eyonis® LCS (Lung Cancer Screening) mise en place par Median.

Selon les termes de cet accord, Olea Medical et Median Technologies soutiendront ensemble la commercialisation d’eyonis® LCS aux États-Unis et en Europe, ainsi que dans d’autres géographies qui pourraient être conjointement définies à l’avenir. Canon est un acteur majeur des systèmes d’imagerie par tomodensitométrie (CT scan), bénéficiant d’une forte présence dans les centres de radiologie aux États-Unis et en Europe. L’imagerie par tomodensitométrie est la modalité utilisée par eyonis® LCS.

« Avec l’autorisation de la FDA et le marquage CE désormais obtenus, notre priorité est d’accélérer l’adoption d’eyonis® LCS et d’en faire un logiciel dispositif médical basé sur l’IA de référence pour le dépistage du cancer du poumon des deux côtés de l’Atlantique », déclare Fredrik Brag, Directeur Général et fondateur de Median Technologies. « Comme nous l’avons précédemment indiqué, notre objectif est de déployer un modèle commercial évolutif combinant une force de vente directe et un réseau de partenariats commerciaux stratégiques aux États-Unis et en Europe. La signature du partenariat avec Olea Medical, qui fait suite à notre partenariat avec Tempus AI, est une nouvelle étape clé dans l’exécution de notre stratégie de commercialisation d’eyonis® LCS et renforce notre capacité à accélérer son adoption grâce à des canaux complémentaires et à des partenaires de premier plan. »

Fayçal Djeridane, Président d’Olea Medical, déclare : « Le dépistage constitue depuis longtemps une conviction stratégique forte pour Olea Medical : la détection précoce à l’échelle des populations est le domaine où l’IA appliquée à l’imagerie peut apporter le plus de valeur aux patients, et cette vision a guidé le développement de notre portefeuille bien avant qu’elle ne devienne une priorité de santé publique. Le cancer du poumon est aujourd’hui le domaine où cette conviction trouve sa plus grande opportunité de concrétisation : pour la première fois, il est possible de détecter le cancer le plus meurtrier au monde à un stade où un traitement curatif est envisageable pour la majorité des patients, alors même que les systèmes de santé accélèrent le déploiement de programmes de dépistage ».

« La question n’est plus de savoir s’il faut dépister, mais comment intégrer efficacement le dépistage dans la pratique clinique quotidienne. Cela requiert des technologies à la fois précises, fiables et pleinement intégrées au flux de travail des radiologues. C’est précisément la complémentarité entre Median et Olea Medical : eyonis® LCS est le seul logiciel dispositif médical basé sur l’IA autorisé aux États-Unis et en Europe pour le dépistage du cancer du poumon, tandis qu’Olea Medical apporte sa plateforme, ses capacités d’intégration et sa présence clinique pour mettre cette innovation à disposition des radiologues à grande échelle. Des millions d’examens scanner pourraient ainsi contribuer à des diagnostics susceptibles de sauver des vies. Ensemble, nous avons l’ambition de contribuer à établir un nouveau standard pour le dépistage du cancer du poumon. Pour Olea Medical, société du groupe Canon, la radiologie thoracique constitue une étape naturelle dans l’élargissement de notre couverture du parcours diagnostique, avec une approche plus connectée, plus précise et plus efficiente du diagnostic du cancer du poumon », ajoute Fayçal Djeridane.

Transformer les autorisations réglementaires d’eyonis® LCS en adoption commerciale

Cette collaboration intervient après l’obtention de deux étapes réglementaires majeures pour eyonis® LCS : l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis en février 2026 et le marquage CE en Europe en juillet 2026.

Avec ces autorisations de commercialisation sur les plus importants marchés mondiaux du dépistage du cancer du poumon, Median concentre désormais ses efforts sur l’adoption commerciale d’eyonis® LCS aux États-Unis et en Europe. La stratégie de commercialisation d’eyonis® LCS repose sur la combinaison d’activités de vente directe et de canaux de distribution indirects au travers de partenariats commerciaux non exclusifs.

Multiplier les voies d’accès à eyonis® LCS auprès des professionnels de santé dans le monde

Le partenariat avec Canon Medical Systems/Olea Medical renforce l’écosystème commercial que Median construit autour d’eyonis® LCS et complète la collaboration avec Tempus AI annoncée par la Société en février 2026. Chacune de ces collaborations apporte des expertises spécifiques et un accès à différents segments de l’écosystème du dépistage du cancer du poumon. Elles contribuent toutes deux à un objectif commun : accélérer la notoriété, l’adoption et le déploiement d’eyonis® LCS sur les principaux marchés du dépistage du cancer du poumon, avec pour ambition de favoriser un diagnostic plus précoce de la maladie, d’élargir l’accès à une médecine préventive et de contribuer à sauver davantage de vies.

Conformément à sa stratégie de commercialisation non exclusive et multi-canal, la Société entend poursuivre l’élargissement de son réseau de partenaires en s’associant à des acteurs majeurs des technologies de santé, des éditeurs de logiciels et fabricants de solutions d’imagerie, des fournisseurs de systèmes PACS, des innovateurs en intelligence artificielle, des plateformes de données cliniques ainsi qu’à d’autres acteurs stratégiques de l’industrie engagés dans le développement des programmes de dépistage du cancer du poumon aux États-Unis, en Europe et sur d’autres marchés sélectionnés. Cette approche vise à multiplier les voies d’accès à eyonis® LCS, à accélérer son adoption commerciale et à soutenir sa croissance à long terme.

A propos d’eyonis® LCS : Le cancer du poumon demeure le cancer le plus meurtrier au monde, représentant environ 20 % de l’ensemble des décès liés au cancer. Le diagnostic précoce grâce au dépistage par scanner thoracique à faible dose (LDCT) a le potentiel d’améliorer considérablement le pronostic des patients. eyonis® LCS est le premier logiciel dispositif médical (SaMD) basé sur l’intelligence artificielle au monde à combiner détection et diagnostic au sein du parcours de dépistage du cancer du poumon. Il aide les cliniciens à détecter les cancers à un stade plus précoce tout en renforçant la confiance diagnostique et l’efficacité des programmes de dépistage.

A propos de Median Technologies : Pionnière dans les logiciels dispositifs médicaux et services d’imagerie innovants, Median Technologies exploite les technologies de pointe d’Intelligence Artificielle pour augmenter la précision des diagnostics précoces et des traitements de nombreux cancers. Les offres de Median, iCRO pour l’analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie ​​et eyonis®, suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA, permettent aux sociétés biopharmaceutiques et aux cliniciens de faire progresser les soins aux patients et d'accélérer le développement de nouvelles thérapies. La société française, également présente aux Etats-Unis et en Chine, est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011049824, MNEMO : ALMDT). Median Technologies est éligible au PEA-PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

A propos d’Olea Medical : Olea Medical, société du groupe Canon, développe des solutions logicielles d’imagerie médicale innovantes destinées à la radiologie. Son portefeuille de produits comprend des outils avancés d’analyse quantitative d’images, de post-traitement et d’aide à la décision clinique, cliniquement validés, qui contribuent à améliorer l’interprétation diagnostique et l’efficacité des flux de travail dans de nombreuses spécialités médicales. Grâce à son expertise reconnue en informatique médicale et en intelligence artificielle appliquée à l’imagerie, Olea Medical accompagne les professionnels de santé dans leurs pratiques cliniques quotidiennes et contribue à l’amélioration de la prise en charge des patients.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « espérer », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Median estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Median Technologies, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives.

L’ensemble des déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse est basé sur les informations connues par Median Technologies à la date du communiqué. Median Technologies ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.