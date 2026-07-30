Singapur selecciona a Thales para su sistema de gestión del tráfico aéreo de próxima generación impulsado por IA, que dará servicio a uno de los espacios aéreos más transitados de Asia

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--La Autoridad de Aviación Civil de Singapur (CAAS) ha adjudicado a Thales un contrato histórico para desarrollar un nuevo sistema de gestión de tráfico aéreo (ATMS) de próxima generación y radares de control de tráfico aéreo, lo que supone un paso importante hacia un ecosistema de aviación más eficiente, seguro y sostenible. El NexGen ATMS sustituirá al actual sistema LORADS III con la solución TopSky – ATC One de Thales. El proyecto también abarca la transferencia de conocimientos, incluso mediante la incorporación de funcionarios de la CAAS a la oficina del proyecto en Francia y otros proyectos de localización en Singapur.

Un sistema de última generación para apoyar el crecimiento del tráfico aéreo regional

Mientras Singapur se prepara para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos, el NexGen ATMS desempeñará un papel fundamental en la introducción de un entorno de control de tráfico aéreo totalmente integrado y basado en inteligencia artificial.

Como base de este sistema está TopSky – ATC One, la solución de automatización de última generación de Thales, que proporciona a los controladores de tráfico aéreo herramientas de apoyo a la toma de decisiones en tiempo real, flujos de trabajo optimizados y una interfaz hombre-máquina altamente intuitiva. Impulsado por TopSky – Sequencer, una solución de secuenciación basada en IA, el sistema optimiza los flujos de llegada y salida de aeronaves, reduciendo significativamente los retrasos, el consumo de combustible y las emisiones de carbono.

El NexGen ATMS incorpora las últimas tecnologías de ciberseguridad, en conformidad con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y Singapur. La arquitectura abierta de la plataforma garantiza la escalabilidad futura, permitiendo actualizaciones sin interrupciones y la integración de soluciones de terceros a medida que evolucionan las tecnologías de la aviación.

Vigilancia mejorada mediante tecnologías avanzadas de radar y no radar

Además de modernizar el ATMS, Thales implementará dos radares de control de tráfico aéreo de última generación, que proporcionarán detección de aeronaves las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso en las condiciones meteorológicas más adversas. La integración de estos radares en la arquitectura del NexGen ATMS mejorará el conocimiento de la situación, garantizando que los controladores de tráfico aéreo tengan acceso a los datos más precisos y confiables para gestionar los vuelos.

“Nos sentimos honrados de continuar nuestra larga colaboración con la CAAS en un programa tan ambicioso para Singapur. El NexGen ATMS representa un nuevo capítulo en la gestión del tráfico aéreo de Singapur. La sólida base instalada de Thales y nuestra experiencia conjunta en la ejecución de proyectos transformadores con la CAAS, como LORADS III, nos han permitido probar, innovar conjuntamente y desarrollar soluciones preparadas para el futuro que respaldarán la gestión segura y eficiente del tráfico aéreo durante los próximos años”. Pascale Sourisse, vicepresidente ejecutiva sénior de Desarrollo Internacional

Para obtener más información sobre Thales en Singapur, visite: Thales en Singapur | Thales Group.

Acerca de Thales

Thales (Euronext París: HO) es líder mundial en tecnologías avanzadas para los sectores de defensa, aeroespacial y ciberseguridad y digital. Su cartera de productos y servicios innovadores ayuda a abordar importantes desafíos: soberanía, seguridad, sostenibilidad e inclusión.

El Grupo destina 4500 millones de euros anuales a investigación y desarrollo en áreas clave, especialmente para entornos críticos, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la computación cuántica y las tecnologías en la nube.

Thales cuenta con más de 85 000 empleados en 65 países. En 2025, el Grupo generó ventas por 22 100 millones de euros.

Acerca de Thales en Singapur

Thales estableció su presencia en Singapur en 1973 para apoyar el crecimiento de las actividades aeroespaciales en Asia. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una empresa líder en tecnología avanzada que opera en los sectores de aeronáutica (incluida la aviónica y la gestión del tráfico aéreo), defensa, seguridad pública, ciberseguridad e identidad digital.

Thales en Singapur gestiona operaciones industriales globales de aviónica y soluciones de identidad digital, y mantiene un firme compromiso con la investigación, la tecnología y la innovación. Cuenta con centros de excelencia en aviónica, defensa, entretenimiento a bordo, drones navales, seguridad pública, radares y espacio. Con más de 2000 empleados distribuidos en cuatro ubicaciones, Thales apoya activamente a Singapur en su transformación digital y en el logro de sus objetivos como Nación Inteligente.

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