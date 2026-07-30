Singapour choisit Thales pour déployer son futur système de gestion du trafic aérien : une innovation portée par l’IA pour l’un des espaces aériens les plus denses d'Asie

MEUDON, France--(BUSINESS WIRE)--L'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS) a attribué à Thales un contrat historique pour moderniser le système de gestion du trafic aérien (ATMS) et les radars de contrôle de Singapour, une étape décisive pour un écosystème aéronautique encore plus sûr, performant et durable.

ATMS NexGen remplacera l’actuel système LORADS III par la solution TopSky – ATC One. Le projet prévoit également un transfert de compétences, avec notamment l'affectation d’une équipe de CAAS au sein du bureau de projet en France, ainsi que la réalisation d'autres initiatives de localisation à Singapour.

L'Autorité de l'aviation civile de Singapour (CAAS) a attribué à Thales un contrat historique pour moderniser le système de gestion du trafic aérien (ATMS) et les radars de contrôle de Singapour. Share

Un système de dernière génération pour répondre à la croissance du trafic aérien régional

Alors que Singapour se prépare à faire face à la hausse du trafic aérien, le système NexGen jouera un rôle clé dans la mise en service d'un système introduisant un environnement de contrôle de la circulation aérienne entièrement intégré et optimisé par l'IA.

Au cœur du système, se trouve TopSky – ATC One, une solution d'automatisation de dernière génération, qui fournit aux contrôleurs aériens des outils d'aide à la décision en temps réel, des flux de travail rationalisés et une interface homme-machine très intuitive. S'appuyant sur le séquencement par l'IA, TopSky – Sequencer, le système optimise les flux d'arrivée et de départ des aéronefs, réduisant considérablement les retards, la consommation de carburant et les émissions de carbone.

NexGen intègre les dernières technologies de cybersécurité, en conformité avec les normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) et les exigences de Singapour. L'architecture ouverte de la plateforme garantit son évolutivité future, permettant des mises à niveau fluides et l'intégration de solutions tierces au fur et à mesure que les technologies de l'aviation continueront de progresser.

Une surveillance renforcée grâce à des technologies avancées radar et non-radar

En complément de la mise à niveau de l'ATMS, Thales déploiera deux radars dernière génération de contrôle du trafic aérien, qui assureront une détection des aéronefs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même dans les conditions météorologiques les plus difficiles. L'intégration de ces radars dans l'architecture NexGen renforcera la connaissance de la situation, garantissant que les contrôleurs aériens disposent des données les plus précises et les plus fiables pour gérer les vols.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec la CAAS, autour d'un projet aussi ambitieux et décisif pour Singapour. NexGen marque un nouveau chapitre dans l'évolution de la gestion du trafic aérien à Singapour. Notre importante base installée de Thales, associée à l'expérience acquise aux côtés de CAAS dans la réalisation de projets structurants, tels que LORADS III, nous a permis de tester, de co-innover et de développer des solutions tournées vers l'avenir, qui contribueront à assurer une gestion du trafic aérien sûre et efficace pour les années à venir.» Pascale Sourisse, Directrice générale, Développement International.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion.

Le Groupe consacre 4,5 milliards d’euros par an à la Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la Cybersécurité, le Quantique et les technologies du Cloud.

Thales compte plus de 85 000 collaborateurs dans 65 pays. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros.

À propos de Thales à Singapour

Thales est présent à Singapour depuis 1973, où le Groupe s'est d'abord implanté pour accompagner le développement des activités aérospatiales en Asie. Au fil des décennies, il s'est imposé comme un acteur de référence des technologies de pointe (« deep tech »), avec des activités couvrant l'aéronautique (avionique et gestion du trafic aérien), la défense, la sécurité publique, la cybersécurité et les solutions d'identité numérique.

À Singapour, Thales exploite des capacités industrielles de portée mondiale dans les domaines de l'avionique et des solutions d'identité numérique. Le Groupe y mène également une politique ambitieuse en matière de recherche, de technologie et d'innovation, s'appuyant sur plusieurs Centres d'Excellence spécialisés dans l'avionique, la défense, le divertissement en vol, les drones navals, la sécurité publique, les radars et les technologies spatiales.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs répartis sur quatre sites, Thales contribue activement à la transformation numérique de Singapour et accompagne la mise en œuvre de l'initiative nationale « Smart Nation ».

Pour en savoir plus

Thales Group

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