Singapura seleciona a Thales para fornecer um sistema de gestão de tráfego aéreo de nova geração, com recurso a inteligência artificial, para um dos espaços aéreos mais movimentados da Ásia

MEUDON, França--(BUSINESS WIRE)--A Autoridade da Aviação Civil de Singapura (CAAS) atribuiu à Thales um contrato de grande relevância para desenvolver o novo sistema de gestão de tráfego aéreo NexGen ATMS, bem como radares de controlo de tráfego aéreo. Este contrato representa um passo decisivo para um ecossistema de aviação mais eficiente, seguro e sustentável. O NexGen ATMS substituirá o atual sistema LORADS III pela solução TopSky – ATC One da Thales. O projeto abrange também a transferência de conhecimento, através da integração de quadros da CAAS no gabinete do projeto, em França, bem como outros projetos de implementação local em Singapura.

Um sistema de nova geração para acompanhar o crescimento do tráfego aéreo regional

À medida que Singapura se prepara para responder ao aumento da procura de viagens aéreas, o NexGen ATMS terá um papel central na criação de um ambiente de controlo de tráfego aéreo totalmente integrado e apoiado por inteligência artificial.

No centro do sistema estará o TopSky – ATC One, a solução de automação de nova geração da Thales, que disponibiliza aos controladores de tráfego aéreo ferramentas de apoio à decisão em tempo real, fluxos de trabalho simplificados e uma interface homem-máquina altamente intuitiva. Com recurso ao TopSky – Sequencer, uma solução de sequenciação baseada em inteligência artificial, o sistema otimiza os fluxos de chegada e partida das aeronaves, reduzindo significativamente os atrasos, o consumo de combustível e as emissões de carbono.

O NexGen ATMS integra as mais recentes tecnologias de cibersegurança, em conformidade com as normas da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) e de Singapura. A arquitetura aberta da plataforma permite acompanhar necessidades futuras de expansão e facilita atualizações e a integração de soluções de terceiros, à medida que as tecnologias da aviação evoluem.

Vigilância reforçada através de tecnologias avançadas, com e sem recurso a radar

Além da modernização do ATMS, a Thales instalará dois radares de controlo de tráfego aéreo de nova geração, capazes de detetar aeronaves 24 horas por dia, sete dias por semana, mesmo nas condições meteorológicas mais adversas. A integração destes radares na arquitetura do NexGen ATMS reforçará a consciência situacional e dará aos controladores acesso a dados de elevada precisão e fiabilidade para a gestão dos voos.

"É uma honra dar continuidade à nossa parceria de longa data com a CAAS num programa tão ambicioso para Singapura. O NexGen ATMS representa um novo capítulo na gestão do tráfego aéreo do país. A forte base instalada da Thales e a experiência que acumulámos em conjunto na execução de projetos transformadores com a CAAS, como o LORADS III, permitiram-nos testar, inovar em conjunto e desenvolver soluções preparadas para o futuro, que apoiarão uma gestão segura e eficiente do tráfego aéreo nos próximos anos."

Pascale Sourisse, Senior Executive Vice-President, International Development.

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Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas nos setores da Defesa, Aeroespacial, Cibersegurança e Tecnologias Digitais. O seu portefólio de produtos e serviços inovadores ajuda a dar resposta a vários desafios fundamentais: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão. O Grupo investe 4,5 mil milhões de euros por ano em investigação e desenvolvimento em áreas essenciais, sobretudo para ambientes críticos, como a inteligência artificial, a cibersegurança e as tecnologias quânticas e cloud. A Thales conta com mais de 85 000 colaboradores em 65 países. Em 2025, o Grupo registou vendas de 22,1 mil milhões de euros.

Sobre a Thales em Singapura

A Thales estabeleceu-se em Singapura em 1973 para apoiar o crescimento das atividades aeroespaciais na Ásia. Desde então, tornou-se uma empresa de referência em tecnologias de ponta, com atividade nos setores da Aeronáutica, incluindo aviónica e gestão de tráfego aéreo, Defesa, Segurança Pública, Cibersegurança e Identidade Digital.

A Thales em Singapura gere operações industriais globais nas áreas da aviónica e das soluções de identidade digital e mantém um forte compromisso com a Investigação, a Tecnologia e a Inovação. Conta com Centros de Excelência dedicados à aviónica, defesa, entretenimento a bordo, drones navais, segurança pública, radares e espaço. Com mais de 2 000 colaboradores distribuídos por quatro localizações, a Thales apoia ativamente Singapura na sua transformação digital e na concretização das ambições do programa Smart Nation.

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