-

BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITE WE.CONNECT

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par WE.CONNECT (Paris:ALWEC) à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2026 :

• 2 003 actions WE.CONNECT
• 95 755,13 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 2 022 actions WE.CONNECT
• 96 023,91 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié par le contrat de liquidité :

S1 2026

ACHAT

VENTE

Nombre de transactions

87

86

Nombre d’actions

5 575

5 594

Montant en capitaux

134 578,31 €

134 309,53 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Date

Société

A/V

Quantité

Prix unitaire en €

Capitaux en €

02/01/2026

WE.CONNECT

A

247

24,9239

6 156,2033

02/01/2026

WE.CONNECT

V

77

24,9805

1 923,4985

05/01/2026

WE.CONNECT

A

152

24,4658

3 718,8016

05/01/2026

WE.CONNECT

V

27

24,8

669,6000

06/01/2026

WE.CONNECT

A

150

24,5167

3 677,5050

06/01/2026

WE.CONNECT

V

75

24,5213

1 839,0975

07/01/2026

WE.CONNECT

A

96

24,726

2 373,6960

07/01/2026

WE.CONNECT

V

100

24,762

2 476,2000

08/01/2026

WE.CONNECT

A

201

24,596

4 943,7960

08/01/2026

WE.CONNECT

V

101

24,7257

2 497,2957

09/01/2026

WE.CONNECT

A

319

24,3016

7 752,2104

09/01/2026

WE.CONNECT

V

100

24,1

2 410,0000

12/01/2026

WE.CONNECT

A

150

23,7667

3 565,0050

12/01/2026

WE.CONNECT

V

150

23,8

3 570,0000

13/01/2026

WE.CONNECT

V

5

23,7

118,5000

14/01/2026

WE.CONNECT

A

50

23,15

1 157,5000

14/01/2026

WE.CONNECT

V

50

23,1

1 155,0000

15/01/2026

WE.CONNECT

A

75

22,5333

1 689,9975

15/01/2026

WE.CONNECT

V

201

22,501

4 522,7010

16/01/2026

WE.CONNECT

V

120

22,7767

2 733,2040

19/01/2026

WE.CONNECT

A

75

22,7

1 702,5000

20/01/2026

WE.CONNECT

A

104

21,9462

2 282,4048

20/01/2026

WE.CONNECT

V

350

22,05

7 717,5000

21/01/2026

WE.CONNECT

A

100

22,95

2 295,0000

21/01/2026

WE.CONNECT

V

454

22,7073

10 309,1142

22/01/2026

WE.CONNECT

A

267

24,4258

6 521,6886

22/01/2026

WE.CONNECT

V

411

24,4287

10 040,1957

23/01/2026

WE.CONNECT

A

27

24,0667

649,8009

23/01/2026

WE.CONNECT

V

1

24,7

24,7000

26/01/2026

WE.CONNECT

A

40

23,8

952,0000

26/01/2026

WE.CONNECT

V

45

23,9

1 075,5000

27/01/2026

WE.CONNECT

A

100

24,475

2 447,5000

27/01/2026

WE.CONNECT

V

118

24,6

2 902,8000

28/01/2026

WE.CONNECT

A

25

23,8

595,0000

28/01/2026

WE.CONNECT

V

25

24

600,0000

29/01/2026

WE.CONNECT

A

50

23,7

1 185,0000

29/01/2026

WE.CONNECT

V

25

24

600,0000

02/02/2026

WE.CONNECT

A

20

23,4

468,0000

02/02/2026

WE.CONNECT

V

35

23,4571

820,9985

03/02/2026

WE.CONNECT

A

40

23,3

932,0000

05/02/2026

WE.CONNECT

V

15

23,6

354,0000

06/02/2026

WE.CONNECT

A

35

23,3714

817,9990

06/02/2026

WE.CONNECT

V

2

23,8

47,6000

09/02/2026

WE.CONNECT

A

162

23,5623

3 817,0926

09/02/2026

WE.CONNECT

V

49

24,2

1 185,8000

10/02/2026

WE.CONNECT

A

13

23,3

302,9000

12/02/2026

WE.CONNECT

A

100

22,725

2 272,5000

12/02/2026

WE.CONNECT

V

175

22,9286

4 012,5050

13/02/2026

WE.CONNECT

A

50

22,9

1 145,0000

16/02/2026

WE.CONNECT

A

25

23

575,0000

16/02/2026

WE.CONNECT

V

24

23,1

554,4000

17/02/2026

WE.CONNECT

A

125

23,38

2 922,5000

17/02/2026

WE.CONNECT

V

101

23,7931

2 403,1031

18/02/2026

WE.CONNECT

A

70

24,0429

1 683,0030

18/02/2026

WE.CONNECT

V

94

24,6468

2 316,7992

19/02/2026

WE.CONNECT

V

25

24,5

612,5000

23/02/2026

WE.CONNECT

A

50

25,9

1 295,0000

23/02/2026

WE.CONNECT

V

61

25,8361

1 576,0021

24/02/2026

WE.CONNECT

V

14

26

364,0000

25/02/2026

WE.CONNECT

A

25

25,9

647,5000

26/02/2026

WE.CONNECT

A

25

25,8

645,0000

27/02/2026

WE.CONNECT

A

100

25,35

2 535,0000

27/02/2026

WE.CONNECT

V

50

25,45

1 272,5000

02/03/2026

WE.CONNECT

A

50

25,4

1 270,0000

02/03/2026

WE.CONNECT

V

25

25,8

645,0000

03/03/2026

WE.CONNECT

A

125

24,48

3 060,0000

03/03/2026

WE.CONNECT

V

25

24,5

612,5000

04/03/2026

WE.CONNECT

V

81

23,9222

1 937,6982

05/03/2026

WE.CONNECT

V

54

24,537

1 324,9980

06/03/2026

WE.CONNECT

A

25

24,2

605,0000

06/03/2026

WE.CONNECT

V

25

24,4

610,0000

09/03/2026

WE.CONNECT

A

73

23,2

1 693,6000

09/03/2026

WE.CONNECT

V

50

23,5

1 175,0000

10/03/2026

WE.CONNECT

A

25

23,6

590,0000

10/03/2026

WE.CONNECT

V

25

23,8

595,0000

11/03/2026

WE.CONNECT

A

25

22,9

572,5000

12/03/2026

WE.CONNECT

A

25

22,6

565,0000

12/03/2026

WE.CONNECT

V

27

22,6296

610,9992

13/03/2026

WE.CONNECT

A

47

22,1128

1 039,3016

16/03/2026

WE.CONNECT

A

49

21,5469

1 055,7981

18/03/2026

WE.CONNECT

A

43

21,5

924,5000

18/03/2026

WE.CONNECT

V

51

23,0118

1 173,6018

19/03/2026

WE.CONNECT

A

27

22,6

610,2000

19/03/2026

WE.CONNECT

V

25

22,7

567,5000

20/03/2026

WE.CONNECT

A

105

22,0981

2 320,3005

20/03/2026

WE.CONNECT

V

104

21,9798

2 285,8992

23/03/2026

WE.CONNECT

A

50

21,6

1 080,0000

23/03/2026

WE.CONNECT

V

1

22,2

22,2000

24/03/2026

WE.CONNECT

A

88

22,1989

1 953,5032

24/03/2026

WE.CONNECT

V

51

22,2549

1 134,9999

25/03/2026

WE.CONNECT

A

37

22,2027

821,4999

25/03/2026

WE.CONNECT

V

74

22,3649

1 655,0026

26/03/2026

WE.CONNECT

A

45

22,4333

1 009,4985

27/03/2026

WE.CONNECT

A

75

22,1

1 657,5000

27/03/2026

WE.CONNECT

V

31

22,1613

687,0003

30/03/2026

WE.CONNECT

A

25

21,8

545,0000

30/03/2026

WE.CONNECT

V

1

21,8

21,8000

01/04/2026

WE.CONNECT

V

115

22,3835

2 574,1025

07/04/2026

WE.CONNECT

A

190

22,2737

4 232,0030

08/04/2026

WE.CONNECT

A

50

23,13

1 156,5000

08/04/2026

WE.CONNECT

V

240

22,4417

5 386,0080

09/04/2026

WE.CONNECT

A

50

22,6

1 130,0000

09/04/2026

WE.CONNECT

V

1

22,5

22,5000

10/04/2026

WE.CONNECT

A

24

22,6

542,4000

10/04/2026

WE.CONNECT

V

74

22,6351

1 674,9974

13/04/2026

WE.CONNECT

A

26

22,8885

595,1010

13/04/2026

WE.CONNECT

V

25

23

575,0000

14/04/2026

WE.CONNECT

A

25

23

575,0000

14/04/2026

WE.CONNECT

V

29

23,4138

679,0002

15/04/2026

WE.CONNECT

A

25

23,9

597,5000

15/04/2026

WE.CONNECT

V

96

23,7344

2 278,5024

16/04/2026

WE.CONNECT

A

25

24

600,0000

16/04/2026

WE.CONNECT

V

65

24,3154

1 580,5010

17/04/2026

WE.CONNECT

A

75

26,1

1 957,5000

17/04/2026

WE.CONNECT

V

75

26,3333

1 974,9975

20/04/2026

WE.CONNECT

V

25

25,8

645,0000

21/04/2026

WE.CONNECT

V

80

25,84

2 067,2000

22/04/2026

WE.CONNECT

A

50

25,5

1 275,0000

22/04/2026

WE.CONNECT

V

25

26

650,0000

24/04/2026

WE.CONNECT

A

52

25,0962

1 305,0024

24/04/2026

WE.CONNECT

V

50

25,2

1 260,0000

27/04/2026

WE.CONNECT

A

65

25,1231

1 633,0015

27/04/2026

WE.CONNECT

V

45

25,2756

1 137,4020

28/04/2026

WE.CONNECT

V

60

25,4333

1 525,9980

29/04/2026

WE.CONNECT

A

120

25,2167

3 026,0040

30/04/2026

WE.CONNECT

V

105

25,5143

2 679,0015

04/05/2026

WE.CONNECT

A

75

25,7667

1 932,5025

04/05/2026

WE.CONNECT

V

25

25,8

645,0000

05/05/2026

WE.CONNECT

A

50

25,3

1 265,0000

05/05/2026

WE.CONNECT

V

25

25,7

642,5000

06/05/2026

WE.CONNECT

V

25

25,9

647,5000

07/05/2026

WE.CONNECT

V

45

26,5889

1 196,5005

08/05/2026

WE.CONNECT

A

50

27,4

1 370,0000

08/05/2026

WE.CONNECT

V

50

27,25

1 362,5000

11/05/2026

WE.CONNECT

A

50

28,05

1 402,5000

11/05/2026

WE.CONNECT

V

50

28,25

1 412,5000

12/05/2026

WE.CONNECT

A

30

28,8

864,0000

13/05/2026

WE.CONNECT

A

20

27,1

542,0000

13/05/2026

WE.CONNECT

V

25

27,7

692,5000

14/05/2026

WE.CONNECT

A

100

26,75

2 675,0000

15/05/2026

WE.CONNECT

A

40

27,5

1 100,0000

15/05/2026

WE.CONNECT

V

25

27,2

680,0000

18/05/2026

WE.CONNECT

A

5

27

135,0000

19/05/2026

WE.CONNECT

A

25

26

650,0000

19/05/2026

WE.CONNECT

V

5

26,5

132,5000

21/05/2026

WE.CONNECT

A

16

26,3

420,8000

21/05/2026

WE.CONNECT

V

20

26,5

530,0000

27/05/2026

WE.CONNECT

A

3

26,3

78,9000

28/05/2026

WE.CONNECT

A

1

26,3

26,3000

28/05/2026

WE.CONNECT

V

25

26,6

665,0000

29/05/2026

WE.CONNECT

A

25

26,4

660,0000

29/05/2026

WE.CONNECT

V

25

26,6

665,0000

01/06/2026

WE.CONNECT

A

25

26,2

655,0000

01/06/2026

WE.CONNECT

V

25

26,6

665,0000

08/06/2026

WE.CONNECT

A

25

25,4

635,0000

08/06/2026

WE.CONNECT

V

25

26

650,0000

10/06/2026

WE.CONNECT

A

25

25,6

640,0000

11/06/2026

WE.CONNECT

A

25

25,6

640,0000

11/06/2026

WE.CONNECT

V

25

25,6

640,0000

15/06/2026

WE.CONNECT

V

100

25,7

2 570,0000

18/06/2026

WE.CONNECT

A

68

25,7

1 747,6000

18/06/2026

WE.CONNECT

V

25

26

650,0000

19/06/2026

WE.CONNECT

A

33

25,5

841,5000

19/06/2026

WE.CONNECT

V

33

25,6

844,8000

22/06/2026

WE.CONNECT

A

49

25,5

1 249,5000

22/06/2026

WE.CONNECT

V

25

25,608

640,2000

25/06/2026

WE.CONNECT

V

76

25,8355

1 963,4980

26/06/2026

WE.CONNECT

A

25

26,5

662,5000

26/06/2026

WE.CONNECT

V

25

25,6

640,0000

29/06/2026

WE.CONNECT

A

25

25,5

637,5000

29/06/2026

WE.CONNECT

V

25

26

650,0000

30/06/2026

WE.CONNECT

A

1

25,4

25,4000

30/06/2026

WE.CONNECT

V

25

26

650,0000

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2026 : 16 octobre, avant Bourse.

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

  • la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :
    WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)
  • la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique et de périphérique numérique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés
  • l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 453,9 M€ en 2025.
WE.CONNECT est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC). Eligible PEA PME

Plus d’informations sur www.connect-we.fr

Contacts

WE.CONNECT : investisseurs@connect-we.com
Atout Capital – Listing Sponsor, Mélanie Bonanno – melanie.bonanno@atoutcapital.com

WE.CONNECT

BOURSE:ALWEC
Release Versions
French

Contacts

WE.CONNECT : investisseurs@connect-we.com
Atout Capital – Listing Sponsor, Mélanie Bonanno – melanie.bonanno@atoutcapital.com

More News From WE.CONNECT

WE.CONNECT : CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE S1 2026 : 234,4 M€ (+ 34,0%)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: WE.CONNECT (Paris:ALWEC): Données consolidées non auditées En M€ S1 2026 S1 2025 Variation* Chiffre d’affaires 234,4 174,9 + 34,0 %   *La variation a été calculée sur la base des données chiffrées en euros sans arrondi WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, ainsi que de la distribution de produits informatiques et périphériques, a réalisé au premier semestre 2026 un c...

WE.CONNECT : RÉSULTATS ANNUELS 2025 : UNE CROISSANCE ET RENTABILITE ACCRUES

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-techs pour l’informatique, les mobiles, le son, publie ses résultats annuels 2025. Données non auditées Au 31 Décembre - En M€ 2025 2024 Variation Chiffre d’affaires 453,9 300,2 +51,2% EBITDA En % du CA 13,6 3,0% 13,2 4,4% +3,7% Résultat d’exploitation En % du CA 14,2 3,1% 12,5 4,2% +13,8% Résultat financier 0,7 (1,7) - Résultat exceptionnel 25,6 (1,5) - Impôt sur les sociétés...

WE.CONNECT : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDÉ 2025 : 451,2 M€ (+50,3%)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: WE.CONNECT (Paris:ALWEC): Chiffre d’affaires Données non auditées consolidées En M€ 2025* 2024 Variation** 1er semestre 174,9 120,3 45,4% 2nd semestre 276,3 179,9 53,6% TOTAL 451,2 300,2 50,3% * incluant l’acquisition de EXERTIS FRANCE et de EXERTIS IBERIA en août 2025 **Les variations ont été calculées sur la base des données chiffrées en euros sans arrondi, dans ce tableau et dans le texte. WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des a...
Back to Newsroom