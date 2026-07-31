BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITE WE.CONNECT
BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITE WE.CONNECT
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par WE.CONNECT (Paris:ALWEC) à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2026 :
• 2 003 actions WE.CONNECT
• 95 755,13 €
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 2 022 actions WE.CONNECT
• 96 023,91 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié par le contrat de liquidité :
|
S1 2026
|
ACHAT
|
VENTE
|
Nombre de transactions
|
87
|
86
|
Nombre d’actions
|
5 575
|
5 594
|
Montant en capitaux
|
134 578,31 €
|
134 309,53 €
|
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
|
Date
|
Société
|
A/V
|
Quantité
|
Prix unitaire en €
|
Capitaux en €
|
02/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
247
|
24,9239
|
6 156,2033
|
02/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
77
|
24,9805
|
1 923,4985
|
05/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
152
|
24,4658
|
3 718,8016
|
05/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
27
|
24,8
|
669,6000
|
06/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
150
|
24,5167
|
3 677,5050
|
06/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
75
|
24,5213
|
1 839,0975
|
07/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
96
|
24,726
|
2 373,6960
|
07/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
100
|
24,762
|
2 476,2000
|
08/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
201
|
24,596
|
4 943,7960
|
08/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
101
|
24,7257
|
2 497,2957
|
09/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
319
|
24,3016
|
7 752,2104
|
09/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
100
|
24,1
|
2 410,0000
|
12/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
150
|
23,7667
|
3 565,0050
|
12/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
150
|
23,8
|
3 570,0000
|
13/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
5
|
23,7
|
118,5000
|
14/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
50
|
23,15
|
1 157,5000
|
14/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
50
|
23,1
|
1 155,0000
|
15/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
75
|
22,5333
|
1 689,9975
|
15/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
201
|
22,501
|
4 522,7010
|
16/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
120
|
22,7767
|
2 733,2040
|
19/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
75
|
22,7
|
1 702,5000
|
20/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
104
|
21,9462
|
2 282,4048
|
20/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
350
|
22,05
|
7 717,5000
|
21/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
100
|
22,95
|
2 295,0000
|
21/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
454
|
22,7073
|
10 309,1142
|
22/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
267
|
24,4258
|
6 521,6886
|
22/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
411
|
24,4287
|
10 040,1957
|
23/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
27
|
24,0667
|
649,8009
|
23/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
1
|
24,7
|
24,7000
|
26/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
40
|
23,8
|
952,0000
|
26/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
45
|
23,9
|
1 075,5000
|
27/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
100
|
24,475
|
2 447,5000
|
27/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
118
|
24,6
|
2 902,8000
|
28/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
23,8
|
595,0000
|
28/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
24
|
600,0000
|
29/01/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
50
|
23,7
|
1 185,0000
|
29/01/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
24
|
600,0000
|
02/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
20
|
23,4
|
468,0000
|
02/02/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
35
|
23,4571
|
820,9985
|
03/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
40
|
23,3
|
932,0000
|
05/02/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
15
|
23,6
|
354,0000
|
06/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
35
|
23,3714
|
817,9990
|
06/02/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
2
|
23,8
|
47,6000
|
09/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
162
|
23,5623
|
3 817,0926
|
09/02/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
49
|
24,2
|
1 185,8000
|
10/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
13
|
23,3
|
302,9000
|
12/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
100
|
22,725
|
2 272,5000
|
12/02/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
175
|
22,9286
|
4 012,5050
|
13/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
50
|
22,9
|
1 145,0000
|
16/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
23
|
575,0000
|
16/02/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
24
|
23,1
|
554,4000
|
17/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
125
|
23,38
|
2 922,5000
|
17/02/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
101
|
23,7931
|
2 403,1031
|
18/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
70
|
24,0429
|
1 683,0030
|
18/02/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
94
|
24,6468
|
2 316,7992
|
19/02/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
24,5
|
612,5000
|
23/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
50
|
25,9
|
1 295,0000
|
23/02/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
61
|
25,8361
|
1 576,0021
|
24/02/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
14
|
26
|
364,0000
|
25/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
25,9
|
647,5000
|
26/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
25,8
|
645,0000
|
27/02/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
100
|
25,35
|
2 535,0000
|
27/02/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
50
|
25,45
|
1 272,5000
|
02/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
50
|
25,4
|
1 270,0000
|
02/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
25,8
|
645,0000
|
03/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
125
|
24,48
|
3 060,0000
|
03/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
24,5
|
612,5000
|
04/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
81
|
23,9222
|
1 937,6982
|
05/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
54
|
24,537
|
1 324,9980
|
06/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
24,2
|
605,0000
|
06/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
24,4
|
610,0000
|
09/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
73
|
23,2
|
1 693,6000
|
09/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
50
|
23,5
|
1 175,0000
|
10/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
23,6
|
590,0000
|
10/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
23,8
|
595,0000
|
11/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
22,9
|
572,5000
|
12/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
22,6
|
565,0000
|
12/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
27
|
22,6296
|
610,9992
|
13/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
47
|
22,1128
|
1 039,3016
|
16/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
49
|
21,5469
|
1 055,7981
|
18/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
43
|
21,5
|
924,5000
|
18/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
51
|
23,0118
|
1 173,6018
|
19/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
27
|
22,6
|
610,2000
|
19/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
22,7
|
567,5000
|
20/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
105
|
22,0981
|
2 320,3005
|
20/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
104
|
21,9798
|
2 285,8992
|
23/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
50
|
21,6
|
1 080,0000
|
23/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
1
|
22,2
|
22,2000
|
24/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
88
|
22,1989
|
1 953,5032
|
24/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
51
|
22,2549
|
1 134,9999
|
25/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
37
|
22,2027
|
821,4999
|
25/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
74
|
22,3649
|
1 655,0026
|
26/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
45
|
22,4333
|
1 009,4985
|
27/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
75
|
22,1
|
1 657,5000
|
27/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
31
|
22,1613
|
687,0003
|
30/03/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
21,8
|
545,0000
|
30/03/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
1
|
21,8
|
21,8000
|
01/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
115
|
22,3835
|
2 574,1025
|
07/04/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
190
|
22,2737
|
4 232,0030
|
08/04/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
50
|
23,13
|
1 156,5000
|
08/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
240
|
22,4417
|
5 386,0080
|
09/04/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
50
|
22,6
|
1 130,0000
|
09/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
1
|
22,5
|
22,5000
|
10/04/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
24
|
22,6
|
542,4000
|
10/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
74
|
22,6351
|
1 674,9974
|
13/04/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
26
|
22,8885
|
595,1010
|
13/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
23
|
575,0000
|
14/04/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
23
|
575,0000
|
14/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
29
|
23,4138
|
679,0002
|
15/04/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
23,9
|
597,5000
|
15/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
96
|
23,7344
|
2 278,5024
|
16/04/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
24
|
600,0000
|
16/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
65
|
24,3154
|
1 580,5010
|
17/04/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
75
|
26,1
|
1 957,5000
|
17/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
75
|
26,3333
|
1 974,9975
|
20/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
25,8
|
645,0000
|
21/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
80
|
25,84
|
2 067,2000
|
22/04/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
50
|
25,5
|
1 275,0000
|
22/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
26
|
650,0000
|
24/04/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
52
|
25,0962
|
1 305,0024
|
24/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
50
|
25,2
|
1 260,0000
|
27/04/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
65
|
25,1231
|
1 633,0015
|
27/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
45
|
25,2756
|
1 137,4020
|
28/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
60
|
25,4333
|
1 525,9980
|
29/04/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
120
|
25,2167
|
3 026,0040
|
30/04/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
105
|
25,5143
|
2 679,0015
|
04/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
75
|
25,7667
|
1 932,5025
|
04/05/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
25,8
|
645,0000
|
05/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
50
|
25,3
|
1 265,0000
|
05/05/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
25,7
|
642,5000
|
06/05/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
25,9
|
647,5000
|
07/05/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
45
|
26,5889
|
1 196,5005
|
08/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
50
|
27,4
|
1 370,0000
|
08/05/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
50
|
27,25
|
1 362,5000
|
11/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
50
|
28,05
|
1 402,5000
|
11/05/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
50
|
28,25
|
1 412,5000
|
12/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
30
|
28,8
|
864,0000
|
13/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
20
|
27,1
|
542,0000
|
13/05/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
27,7
|
692,5000
|
14/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
100
|
26,75
|
2 675,0000
|
15/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
40
|
27,5
|
1 100,0000
|
15/05/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
27,2
|
680,0000
|
18/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
5
|
27
|
135,0000
|
19/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
26
|
650,0000
|
19/05/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
5
|
26,5
|
132,5000
|
21/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
16
|
26,3
|
420,8000
|
21/05/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
20
|
26,5
|
530,0000
|
27/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
3
|
26,3
|
78,9000
|
28/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
1
|
26,3
|
26,3000
|
28/05/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
26,6
|
665,0000
|
29/05/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
26,4
|
660,0000
|
29/05/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
26,6
|
665,0000
|
01/06/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
26,2
|
655,0000
|
01/06/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
26,6
|
665,0000
|
08/06/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
25,4
|
635,0000
|
08/06/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
26
|
650,0000
|
10/06/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
25,6
|
640,0000
|
11/06/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
25,6
|
640,0000
|
11/06/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
25,6
|
640,0000
|
15/06/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
100
|
25,7
|
2 570,0000
|
18/06/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
68
|
25,7
|
1 747,6000
|
18/06/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
26
|
650,0000
|
19/06/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
33
|
25,5
|
841,5000
|
19/06/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
33
|
25,6
|
844,8000
|
22/06/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
49
|
25,5
|
1 249,5000
|
22/06/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
25,608
|
640,2000
|
25/06/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
76
|
25,8355
|
1 963,4980
|
26/06/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
26,5
|
662,5000
|
26/06/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
25,6
|
640,0000
|
29/06/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
25
|
25,5
|
637,5000
|
29/06/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
26
|
650,0000
|
30/06/2026
|
WE.CONNECT
|
A
|
1
|
25,4
|
25,4000
|
30/06/2026
|
WE.CONNECT
|
V
|
25
|
26
|
650,0000
Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2026 : 16 octobre, avant Bourse.
A propos de WE.CONNECT
WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :
-
la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :
WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)
- la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique et de périphérique numérique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés
- l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 453,9 M€ en 2025.
WE.CONNECT est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC). Eligible PEA PME
Plus d’informations sur www.connect-we.fr
Contacts
WE.CONNECT : investisseurs@connect-we.com
Atout Capital – Listing Sponsor, Mélanie Bonanno – melanie.bonanno@atoutcapital.com