Singapore sceglie Thales per il nuovo sistema AI di gestione del traffico aereo

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--La Civil Aviation Authority di Singapore (CAAS) ha assegnato a Thales un importante contratto per sviluppare un nuovo Sistema di Gestione del Traffico Aereo NexGen e i radar di controllo, segnando un passo decisivo verso un ecosistema dell’aviazione più sicuro, efficiente e sostenibile. Il Progetto prevede la sostituzione dell'attuale sistema LORADS III con la soluzione TopSky – ATC One di Thales. Il progetto comprende anche il trasferimento di competenze che prevede la partecipazione di unzionari della CAAS all’ufficio di progetto in Francia e ulteriori iniziative di localizzazione a Singapore.

Un sistema di nuova generazione per supportare la crescita del traffico aereo regionale

Mentre Singapore si prepara a rispondere alla crescente domanda di traffico aereo, il NexGen ATMS avrà un ruolo fondamentale nell’introduzione di un ambiente di controllo del traffico completamente integrato e abilitato dall’intelligenza artificiale.

Al centro del sistema si trova TopSky – ATC One, la soluzione di automazione di nuova generazione di Thales, che offre ai controllori strumenti di supporto decisionale in tempo reale, flussi di lavoro semplificati e un'interfaccia uomo-macchina altamente intuitiva. Integrato con TopSky – Sequencer, la tecnologia di sequenziamento basata su IA, il sistema consente di ottimizzare i flussi di arrivo e partenza degli aeromobili, riducendo in modo significativo ritardi, consumo di carburante ed emissioni di carbonio.

NexGen integra le più avanzate tecnologie di cybersecurity, pienamente conformi agli standard dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO) e alle normative di Singapore. La sua architettura aperta assicura una scalabilità di lungo periodo, consentendo aggiornamenti senza soluzione di continuità e l'integrazione di soluzioni di terze parti accompagnando l’evoluzione continua delle tecnologie aeronautiche.

Sorveglianza potenziata grazie a tecnologie radar e non radar avanzate

Oltre all'aggiornamento degli ATM (Air Traffic Management), Thales installerà due radar di controllo del traffico aereo di nuova generazione, capaci di garantire il rilevamento degli aerei 24 ore su 24, dalla fase di avvicinamento fino al tracciamento a lungo raggio, anche in condizioni meteorologiche particolarmente avverse. L'integrazione di questi nuovi radar nell'architettura NexGen migliorerà la consapevolezza situazionale, assicurando ai controllori del traffico aereo l'accesso ai dati più accurati e affidabili per la gestione dei voli.

"Siamo onorati di proseguire la nostra collaborazione di lunga data con CAAS in un programma così ambizioso per Singapore. Il NexGen ATMS rappresenta un nuovo capitolo nella gestione del traffico aereo del Paese. La solida base installata di Thales e l’esperienza maturata insieme nella realizzazione di progetti trasformativi, come LORADS III, ci hanno permesso di testare, co-innovare e sviluppare soluzioni pronte per il futuro, che garantiranno una gestione del traffico aereo sicura ed efficiente per molti anni a venire” Pascale Sourisse, Senior Executive Vice-President, International Development Thales.

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Informazioni su Thales

Thales (Euronext Paris: HO) è un leader globale nelle tecnologie avanzate per i settori della Difesa, Aerospazio e Cyber & Digital. Il suo portafoglio di prodotti e servizi innovativi aiuta ad affrontare diverse sfide importanti: sovranità, sicurezza, sostenibilità e inclusione.

Il Gruppo destina 4,5 miliardi di euro all'anno in Ricerca e Sviluppo in aree chiave, in particolare per ambienti critici, come Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, Quantum e tecnologie Cloud.

Thales conta più di 85.000 dipendenti in 65 paesi. Nel 2025, il Gruppo ha generato vendite di €22,1 miliardi.

Informazioni su Thales a Singapore

Thales ha stabilito la sua presenza a Singapore nel 1973 per sostenere la crescita delle attività aerospaziali in Asia. Da allora, è cresciuta fino a diventare una società di leader nel deep-tech operante nei settori dell'Aeronautica (inclusa avionica e gestione del traffico aereo), Difesa, Sicurezza Pubblica, Cybersecurity e Identità Digitale.

Thales a Singapore gestisce operazioni industriali globali per avionica e soluzioni di identità digitale e ha un forte impegno verso la Ricerca, la Tecnologia e l'Innovazione, con Centri di Eccellenza per avionica, difesa, intrattenimento in volo, droni navali, sicurezza pubblica, radar e spazio. Con oltre 2000 dipendenti in quattro sedi, Thales sostiene attivamente Singapore nella trasformazione digitale e nelle ambizioni di Smart Nation.

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