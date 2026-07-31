Singapur beauftragt Thales mit KI-gestütztem Flugverkehrsmanagementsystem der nächsten Generation für einen der verkehrsreichsten Lufträume Asiens

MEUDON, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--Die Zivilluftfahrtbehörde von Singapur (CAAS) hat Thales einen bedeutenden Auftrag zur Entwicklung eines neuen NexGen-Flugverkehrsmanagementsystems (ATMS) und von Flugsicherungsradaren erteilt – ein wichtiger Schritt hin zu einem effizienteren, sichereren und nachhaltigeren Luftfahrtökosystem. Das NexGen-ATMS wird das derzeitige LORADS III-System durch die Lösung TopSky – ATC One von Thales ablösen. Das Projekt sieht außerdem einen umfassenden Wissenstransfer vor: CAAS-Mitarbeiter werden unter anderem im Projektbüro in Frankreich mitarbeiten. Zudem sind weitere Lokalisierungsprojekte in Singapur geplant.

System der nächsten Generation für den wachsenden regionalen Flugverkehr

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Flugreisen wird das NexGen-ATMS eine zentrale Rolle beim Aufbau einer vollständig integrierten, KI-gestützten Flugsicherungsumgebung in Singapur übernehmen.

Im Mittelpunkt des Systems steht TopSky – ATC One. Diese Automatisierungslösung der nächsten Generation von Thales gibt Fluglotsen Tools zur Entscheidungsunterstützung in Echtzeit an die Hand, optimiert ihre Arbeitsabläufe und bietet eine besonders intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle. TopSky – Sequencer, eine KI-gestützte Lösung zur Verkehrssequenzierung, unterstützt das System dabei, die Ankunfts- und Abflugströme von Flugzeugen zu optimieren und so Verspätungen, Treibstoffverbrauch und CO 2 -Emissionen erheblich zu verringern.

Das NexGen-ATMS nutzt modernste Cybersicherheitstechnologien und erfüllt sowohl die Standards der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) als auch die entsprechenden Vorgaben Singapurs. Dank seiner offenen Architektur lässt sich das System in Zukunft flexibel skalieren und ermöglicht reibungslose Upgrades sowie die Integration von Drittanbieterlösungen im Zuge der technologischen Weiterentwicklung der Luftfahrt.

Verbesserte Luftraumüberwachung durch moderne Radar- und Nicht-Radar-Technologien

Zusätzlich zur Modernisierung des ATMS wird Thales zwei Flugsicherungsradare der nächsten Generation installieren, die Flugzeuge selbst unter schwierigsten Wetterbedingungen rund um die Uhr erfassen können. Durch die Einbindung dieser Radare in die NexGen-ATMS-Architektur verbessert sich das Lagebild. Fluglotsen erhalten damit besonders präzise und zuverlässige Daten für die Abwicklung des Flugverkehrs.

„Es ist eine besondere Ehre, unsere langjährige Partnerschaft mit der CAAS im Rahmen eines so ambitionierten Programms für Singapur fortzusetzen. Das NexGen-ATMS schlägt ein neues Kapitel im Flugverkehrsmanagement Singapurs auf. Dank der umfangreichen installierten Basis von Thales und unserer gemeinsamen Erfahrung mit der CAAS bei der Realisierung wegweisender Projekte wie LORADS III konnten wir zukunftsfähige Lösungen erproben, gemeinsam weiterentwickeln und zur Marktreife bringen. Diese Lösungen werden noch viele Jahre zu einem sicheren und effizienten Flugverkehrsmanagement beitragen.“ Pascale Sourisse, Senior Executive Vice-President, International Development

Weitere Informationen zu Thales in Singapur finden Sie unter: Thales in Singapore | Thales Group.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) zählt weltweit zu den führenden Anbietern richtungweisender Technologien in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber und Digitales. Das Portfolio innovativer Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens befasst sich mit mehreren großen Herausforderungen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Unternehmensgruppe investiert jährlich 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere für kritische Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

Über Thales in Singapur

Thales ist seit 1973 in Singapur vertreten und unterstützte zunächst das Wachstum der Luft- und Raumfahrtaktivitäten in Asien. Seitdem hat sich Thales zu einem führenden Deep-Tech-Unternehmen entwickelt, das in den Bereichen Luftfahrt (einschließlich Avionik und Flugverkehrsmanagement), Verteidigung, öffentliche Sicherheit, Cybersicherheit und digitale Identität tätig ist.

Thales in Singapur betreibt weltweite Produktionsstandorte für Avionik- und digitale Identitätslösungen und engagiert sich intensiv in Forschung, Technologie und Innovation. Dazu unterhält das Unternehmen Kompetenzzentren für Avionik, Verteidigung, Bordunterhaltung, Marinedrohnen, öffentliche Sicherheit, Radartechnologie und Raumfahrt. Mit mehr als 2.000 Beschäftigten an vier Standorten unterstützt Thales Singapur aktiv bei seiner digitalen Transformation und auf dem Weg zur Smart Nation.

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