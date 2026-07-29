Xpress Genomics rejoint le réseau Certified Service Provider de Parse Biosciences

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, le prestataire leader de services évolutifs et accessibles de séquençage unicellulaire et filiale de QIAGEN, a annoncé aujourd’hui que Xpress Genomics avait rejoint son programme Certified Service Provider (CSP), devenant ainsi la première entreprise de la région nordique à le faire. Basée à Stockholm, cette dernière sera désormais en mesure de proposer aux chercheurs son portefeuille de solutions de séquençage unicellulaire Evercode, via son pipeline existant de services de séquençage.

Créée en 2022 par des chercheurs du Karolinska Institutet, Xpress Genomics a mis au point des flux de travail automatisés en interne pour les projets de séquençage de nouvelle génération (next-generation sequencing, NGS). Son adhésion au programme CSP permet à l’entreprise d’ajouter Evercode à son offre de services, garantissant ainsi à ses clients un accès direct à la technologie de séquençage de cellules uniques par split-pool (ou indexation combinatoire) de Parse.

« Nos clients veulent obtenir des résultats rapides et de grande qualité », a déclaré Christoph Ziegenhain, PDG de Xpress Genomics. « Grâce à notre adhésion au programme CSP, nous sommes en mesure de leur proposer Evercode, une solution solide pour leurs projets de séquençage unicellulaire, offrant les mêmes normes en termes de délais d’exécution et de qualité que celles appliquées par notre laboratoire. »

« L’intégration de Xpress Genomics à notre programme CSP offre aux chercheurs un accès à un laboratoire reconnu pour sa rapidité et sa précision », a confié pour sa part Charlie Roco, PhD, cofondateur et directeur technique de Parse Biosciences. « Leur expérience en matière de séquençage à haut débit correspond parfaitement à l’évolutivité d’Evercode, offrant ainsi aux chercheurs une nouvelle option solide pour leurs projets unicellulaires. »

À propos de Xpress Genomics

Xpress Genomics est un prestataire de services de séquençage de nouvelle génération (NGS) basé à Stockholm et fondé par des chercheurs du Karolinska Institutet. Forte de son expertise approfondie en biologie de l’ARN, l’entreprise a mis au point des flux de travail automatisés internes qui lui permettent de remplir sa mission : fournir des services de séquençage accessibles et de haute qualité pour accélérer le rythme des découvertes scientifiques.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences, une filiale de QIAGEN, est une société internationale spécialisée dans les sciences de la vie qui œuvre à accélérer les progrès dans les domaines de la santé humaine et de la recherche scientifique. Grâce à ses solutions pionnières, Parse donne aux chercheurs les moyens d’effectuer des activités de séquençage unicellulaire à une échelle et avec une simplicité inégalées, permettant ainsi des avancées dans le traitement du cancer, la réparation des tissus, la thérapie par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

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