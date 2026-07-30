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Xpress Genomics加入Parse Biosciences认证服务提供商网络

总部位于斯德哥尔摩的服务提供商将 Evercode 纳入其单细胞测序服务产品组合

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Parse Biosciences 是可扩展且易于获取的单细胞测序领域领先提供商，也是 QIAGEN 旗下公司。该公司今日宣布，Xpress Genomics 已加入其认证服务提供商（Certified Service Provider，CSP）计划，成为北欧地区首家加入该计划的服务提供商。总部位于斯德哥尔摩的 Xpress Genomics 将通过其现有测序服务平台，为研究人员提供 Parse 的 Evercode 单细胞测序产品组合。

Xpress Genomics 于 2022 年脱胎于卡罗林斯卡学院（Karolinska Institutet），已为 NGS 项目建立了自动化内部工作流程。加入认证服务提供商（CSP）计划后，公司将 Evercode 纳入其服务产品组合，使客户能够直接使用 Parse 的分池单细胞技术。

“我们的客户期待快速、高质量的服务成果。”Xpress Genomics 首席执行官 Christoph Ziegenhain 表示，“通过加入认证服务提供商（CSP）计划提供 Evercode，我们能够为客户的单细胞项目提供一个强有力的选择，并依托实验室一贯坚持的交付效率和质量标准提供支持。”

“Xpress Genomics 加入我们的认证服务提供商（CSP）计划，意味着研究人员将能够使用一家以速度和精准度著称的实验室提供的服务。”Parse Biosciences 联合创始人兼首席技术官 Charlie Roco 博士表示，“他们在高通量测序方面拥有丰富的实践经验，与 Evercode 的可扩展性相得益彰，为研究人员开展单细胞项目提供了又一有力选择。”

关于 Xpress Genomics

Xpress Genomics 是一家总部位于斯德哥尔摩的 NGS 服务提供商，由卡罗林斯卡学院（Karolinska Institutet）的研究人员创立。凭借在 RNA 生物学领域的深厚专业知识，公司开发了自动化内部工作流程，以践行其使命：提供易于获取、高质量的测序服务，加快科学发现的步伐。

关于Parse Biosciences

QIAGEN旗下的Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以提速人类健康和科学研究为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

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NSF与NASA联合资助国际空间站研究：软骨组织工程“飞向”太空轨道

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Parse Biosciences推出新一代免疫分析试剂盒

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