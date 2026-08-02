La mayor celebración de la cultura irlandesa de Europa llega a Belfast

DUBLÍN--(BUSINESS WIRE)--Fleadh Cheoil na hÉireann llega hoy, 2 de agosto, a Belfast para dar inicio a ocho días de música tradicional, cultura y celebraciones. Los organizadores esperan recibir hasta 800 000 visitantes durante todo el festival.

Considerado uno de los mayores eventos culturales de Europa, Fleadh Cheoil na hÉireann se celebra por primera vez en Belfast. La ciudad se transformará en un gran escenario dedicado a la música, la danza, la lengua y la cultura irlandesas. Durante la semana se desarrollarán más de 200 eventos y 180 competencias de música tradicional en distintos recintos, calles y barrios de la ciudad.

El emblemático festival reúne lo mejor de la cultura irlandesa, con un amplio programa que incluye competiciones de ámbito nacional (All-Ireland), conciertos, actividades comunitarias y actuaciones de artistas tanto consagrados como emergentes.

Como única Ciudad de la Música de la UNESCO en Irlanda, Belfast ofrece el escenario ideal para este evento de reconocimiento internacional. Los visitantes podrán disfrutar de todo tipo de experiencias, desde animadas sesiones de música tradicional en pubs y actuaciones espontáneas en las calles hasta grandes conciertos y espectáculos culturales, mientras la ciudad cobra vida al ritmo de la música tradicional irlandesa.

En el corazón de las celebraciones se encuentra el Gig Rig, el principal escenario al aire libre del Fleadh, ubicado frente al emblemático Ayuntamiento de Belfast. Abierto todos los días de 11:00 a 23:00 durante el festival, este espacio de acceso gratuito ofrece una vibrante programación de música en vivo, con figuras emblemáticas de la música tradicional irlandesa como Sharon Shannon, lo que permite a los asistentes disfrutar del ambiente festivo sin necesidad de entradas ni reservas anticipadas.

Tanto los amantes de la música tradicional irlandesa como quienes la descubran por primera vez podrán disfrutar de lo que se considera el mayor festival del mundo dedicado a la música, el canto, la lengua y la danza de Irlanda, en el histórico debut del Fleadh en Belfast.

Fleadh Cheoil na hÉireann volverá a celebrarse en Belfast el próximo año.

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