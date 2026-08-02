Europa’s grootste viering van Ierse cultuur komt naar Belfast

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Vandaag (2 augustus) komt Fleadh Cheoil na hÉireann in Belfast aan voor acht dagen traditionele muziek, cultuur en feest in de stad. De organisatoren verwachten tot 800.000 bezoekers in de loop van het festival.

Fleadh Cheoil na hÉireann, een van de grootste culturele evenementen van Europa, wordt voor de eerste keer in Belfast gehouden. Bij deze gelegenheid wordt de stad omgetoverd in een bruisend podium voor Ierse muziek, dans, taal en cultuur. Tijdens de viering, die een hele week duurt, zijn diverse locaties, straten en wijken het toneel van meer dan 200 evenementen en 180 traditionele muziekwedstrijden.

Dit belangrijke festival laat het allerbeste van de Ierse cultuur zien, met een eivol programma All-Ireland wedstrijden, concerten, gemeenschapsevenementen en optredens van zowel gevestigde als opkomende artiesten.

Als Ierlands enige UNESCO City of Music, biedt Belfast een geknipte achtergrond voor dit wereldberoemde festival. Bezoekers kunnen alles ervaren, van levendige optredens in pubs en spontane optredens in de straten tot grote concerten en culturele showcases terwijl de stad tot leven komt op het ritme van traditionele muziek.

Centraal in de festiviteiten staat de Gig Rig, het vlaggenschip buitenpodium van Fleadh tegen de emblematische achtergrond van Belfast City Hall. Deze gratis locatie, die elke dag van 11 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds open is, wordt het toneel van een goed gevulde line-up live muziek met onder andere Trad-muziekiconen zoals Sharon Shannon. Zo krijgen festivalgangers de kans om de sfeer op te snuiven zonder dat ze tickets bij de hand moeten hebben of op voorhand moeten boeken.

Of men nu al een heel leven lang trad-enthusiasteling is ofwel een dergelijk festival voor de eerste keer bezoekt, wie de Fleadh bijwoont kan ervaren wat wijd en zijd als 's werelds grootste viering van Ierse muziek, zang, taal en dans wordt beschouwd nu Belfast het festival voor dit historische debuut verwelkomt.

Fleadh Cheoil na hÉireann keert volgend jaar naar Belfast terug.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.