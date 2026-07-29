Cognita Reply devient OpenAI Advanced Partner pour accélérer l’adoption de l’IA de pointe par les entreprises

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Cognita Reply, la société de Reply Group spécialisée dans les technologies OpenAI, a annoncé aujourd’hui avoir été désignée OpenAI Advanced Partner au sein de l’OpenAI Partner Network.

L’OpenAI Partner Network est un programme mondial permettant aux partenaires de développer, commercialiser et fournir des solutions d’IA en collaboration avec OpenAI. Il rassemble des partenaires dotés d’une expertise sectorielle approfondie, de capacités de mise en œuvre et d’un réseau de clients, tout en leur fournissant les ressources, les outils et le soutien nécessaires pour aider les entreprises à adopter les modèles et produits de pointe d’OpenAI et à en tirer un impact mesurable.

« Nous sommes ravis d’accueillir Cognita Reply en tant qu’OpenAI Advanced Partner. L’équipe de Cognita Reply apporte une expérience pratique de la mise en œuvre de l’IA en entreprise, tant au niveau de la stratégie que de la mise en œuvre et de l’adoption », déclare Philip Larson, directeur senior de l’OpenAI Partner Network. « Grâce à l’OpenAI Partner Network, Cognita Reply peut aider davantage d’entreprises à passer de projets pilotes d’IA à un impact commercial mesurable. »

En tant qu’OpenAI Advanced Partner, Cognita Reply continuera à collaborer avec OpenAI pour aider les organisations à développer, déployer et faire évoluer des solutions d’IA de manière responsable et efficace. Son travail consiste principalement à aider les entreprises à adopter ChatGPT Enterprise, à utiliser Codex pour le développement logiciel et l’automatisation, à connecter leurs systèmes existants à des services compatibles avec l’IA, et à concevoir des solutions d’IA agentique pour les environnements de production.

Cognita Reply a également été récemment récompensée par OpenAI avec l’Applied AI Delivery Award lors de l’OpenAI Partner Summit 2026 à San Francisco, dans le cadre des distinctions décernées aux partenaires lors de cet événement.

« L’IA de pointe devient une nouvelle capacité d’entreprise, dépassant le stade de l’expérimentation isolée pour s’intégrer dans de véritables processus métier », déclare Filippo Rizzante, directeur technique de Reply. « Le fait d’avoir été nommé OpenAI Advanced Partner reflète le travail que Cognita Reply accomplit auprès de ses clients pour adopter les technologies OpenAI de manière sécurisée, évolutive et pratique. Notre objectif est d’aider les organisations à passer de l’ambition à la mise en production, en développant des capacités basées sur l’IA alignées sur des résultats commerciaux mesurables. »

Cette approche se reflète dans les programmes clients où Cognita Reply aide les organisations à passer des premiers cas d’utilisation de l’IA à une adoption maîtrisée, en intégrant les technologies OpenAI dans les processus, systèmes et modèles opérationnels existants.

Pour The AA, l’un des principaux prestataires britanniques d’assistance routière et de services automobiles, Cognita Reply et Avvio Reply ont accompagné le déploiement de ChatGPT Enterprise via un programme de mise en œuvre structuré, aidant ainsi l’organisation à passer d’une expérimentation fragmentée à une adoption maîtrisée. Plus de 1 000 collaborateurs ont été formés et environ 2 500 heures de formation ont été dispensées, ce qui a contribué à une adoption active accrue et à la création de GPT personnalisés réutilisables à l’échelle de l’organisation.

Parmi les autres projets, citons des programmes dans le secteur de la santé visant à soutenir l’adoption de ChatGPT Enterprise et de Codex au sein des équipes médicales, cliniques, de recherche et opérationnelles, y compris des scénarios avancés de développement logiciel et d’automatisation pour des environnements de calcul haute performance utilisés pour analyser des données médicales et cliniques. Dans le domaine de la mobilité, Cognita Reply applique les technologies OpenAI pour faire évoluer les modèles d’interaction avec les clients grâce à des agents conversationnels en temps réel, avec une gouvernance centralisée visant à garantir la qualité, la sécurité, la conformité et le transfert vers un intervenant humain pour les demandes complexes.

À l’avenir, Cognita Reply continuera à étendre sa collaboration avec OpenAI afin d’aider les organisations à passer de projets pilotes d’IA à des solutions prêtes à l’emploi intégrées dans les flux de travail de l’entreprise.

En savoir plus sur Cognita Reply : www.reply.com/cognita-reply

Cognita Reply

Cognita Reply est la société de Reply Group spécialisée dans les technologies OpenAI. Elle accompagne les organisations dans l’adoption, l’intégration et l’industrialisation de l’IA générative, en combinant son expertise en matière de ChatGPT Enterprise, de Codex, d’IA agentique, de gouvernance, d’intégration de systèmes et d’accompagnement du changement afin d’intégrer l’IA dans les processus et les systèmes d’entreprise. www.reply.com/cognita-reply

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d’entreprises hautement spécialisées, Reply aide les principaux groupes industriels des secteurs des télécommunications et des médias, de l’industrie et des services, de la banque et de l’assurance et du secteur public à définir et à développer des modèles d’entreprise basés sur les nouveaux paradigmes de l’IA, du cloud computing, des médias numériques et de l’Internet des objets. Les services de Reply incluent : le conseil, l’intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

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