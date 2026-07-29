Xpress Genomics voegt zich bij het Certified Service Provider-netwerk van Parse Biosciences

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, een bedrijf van QIAGEN en toonaangevende aanbieder van schaalbare, toegankelijke single-cell sequencing, maakte vandaag bekend dat Xpress Genomics toegetreden is tot zijn CSP-programma (Certified Service Provider), waarmee dit het eerste CSP-bedrijf in de Scandinavische regio wordt. Het in Stockholm gevestigde bedrijf zal onderzoekers de Evercode single-cell sequencing portfolio van Parse aanbieden via zijn bestaande sequencing servicepijplijn.

Xpress Genomics, van oorsprong ontstaan uit de Karolinska Institutet in 2022, heeft geautomatiseerde, in-house workflows voor NGS-projecten tot stand gebracht. Door zich bij het CSP-programma te voegen, wordt Evercode aan het serviceaanbod van het bedrijf toegevoegd, waardoor zijn klanten rechtstreeks toegang krijgen tot Parse's split-pool single-cell technologie.

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