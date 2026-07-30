Xpress Genomics تنضم إلى شبكة مزوّدي الخدمات المعتمدين التابعة لـ Parse Biosciences

--(BUSINESS WIRE)--سياتلأعلنت Parse Biosciences,، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول تسلسل الخلايا الفردية القابلة للاستخدام والتطوير، والتابعة لشركة QIAGEN، اليوم عن انضمام Xpress Genomics إلى برنامج مزوّدي الخدمات المعتمدين (CSP)، لتصبح أول مزوّد خدمات في منطقة دول الشمال الأوروبي. ستتيح الشركة، التي يقع مقرها في ستوكهولم، للباحثين الاستفادة من محفظة Parse لتقنيات Evercode الخاصة بتسلسل الخلايا المفردة عبر خط خدمات التسلسل القائم لديها.

انبثقت Xpress Genomics من معهد كارولينسكا في عام 2022، وقد قامت منذ ذلك الحين بتطوير سير عمل آلية ومتكاملة داخليًا لمشروعات التسلسل الجيني من الجيل التالي (NGS). من خلال الانضمام إلى برنامج مزوّدي الخدمات المعتمدين (CSP)، ستضيف الشركة تقنية Evercode إلى محفظة خدماتها، بما يتيح لعملائها وصولاً مباشرًا إلى تقنية Parse المبتكرة لتسلسل الخلايا المفردة باستخدام منهجية التقسيم والتجميع.

وقال Christoph Ziegenhain، الرئيس التنفيذي لشركة Xpress Genomics: "يتوقع عملاؤنا الحصول على نتائج سريعة وعالية الجودة". "يتيح لنا تقديم تقنية Evercode عبر عضويتنا في برنامج مزوّدي الخدمات المعتمدين (CSP) توفير خيار موثوق لعملائنا في مشروعات تسلسل الخلايا المفردة، مع الاستناد إلى معايير الجودة وسرعة الإنجاز نفسها التي نطبقها في مختبرنا".

"إن انضمام Xpress Genomics إلى برنامج مزوّدي الخدمات المعتمدين (CSP) يتيح للباحثين الوصول إلى مختبر مشهود له بسرعة الإنجاز ودقة النتائج"، حسبما Charlie Roco، حاصل على دكتوراه في الفلسفة، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Parse Biosciences. "يتكامل سجلّهم الحافل في مجال التسلسل عالي الإنتاجية بشكل مثالي مع قابلية التوسّع التي توفرها تقنية Evercode، مما يمنح الباحثين خيارًا قويًا إضافيًا لمشروعات تسلسل الخلايا المفردة".

نبذة عن Xpress Genomics

تُعد Xpress Genomics مزوّدًا لخدمات التسلسل الجيني من الجيل التالي (NGS) يقع مقرها في ستوكهولم، وقد أسسها باحثون من معهد كارولينسكا. وبالاستفادة من خبرتها العميقة في مجال بيولوجيا الحمض النووي الريبي (RNA)، طوّرت الشركة سير عمل آلية داخلية تُمكّنها من تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير خدمات تسلسل عالية الجودة وسهلة الوصول، بما يساهم في تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية.

نبذة عن Parse Biosciences

تُعد Parse Biosciences، التابعة لشركة QIAGEN، شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة وتتمثل مهمتها في تسريع التقدُّم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الباحثين من إجراء تحليل الخلايا المفردة بمقياس وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد ونمو الدماغ والجهاز المناعي.

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