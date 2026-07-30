Veolia renforce son leadership en Amérique latine avec un contrat majeur dans l'eau en Colombie pour moderniser les infrastructures hydriques de Cúcuta

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia Environnement (Paris:VIE):

Veolia franchit une étape majeure dans son développement en Amérique latine avec le lancement d'un projet de long terme visant à moderniser les infrastructures d'eau potable et d'assainissement, à consolider la résilience des services essentiels et à renforcer plus largement la sécurité environnementale pour les 866 000 habitants de Cúcuta, l'une des principales villes de Colombie. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des déchets à Cúcuta, Veolia s'est vu confier par la municipalité cette nouvelle mission dans le domaine de l'eau à compter de juillet 2026.

Ce contrat représente un chiffre d'affaires annuel moyen d'environ 100 millions d'euros sur 20 ans. Il renforce la position de la Colombie comme marché clé de Veolia dans la région.

Située dans le nord-est de la Colombie, Cúcuta est confrontée à des défis croissants liés à l'eau, sous l'effet de l'urbanisation rapide, du changement climatique et de pénuries d'eau récurrentes, faisant des infrastructures hydriques résilientes une priorité stratégique.

Le projet comprend un ambitieux programme destiné à répondre à ces enjeux et à renforcer les infrastructures hydriques de la ville en sécurisant l'approvisionnement en eau. Il permettra également d'augmenter les capacités de stockage, de moderniser les installations de traitement, de renouveler les réseaux de distribution, de réduire les fuites et de moderniser les systèmes d'assainissement.

L'un des principaux objectifs est de réduire les pertes en eau de 42 % à moins de 30 %, afin d'amener les performances du réseau de Cúcuta au niveau des systèmes les plus performants d'Amérique latine. Cette transformation reposera sur des technologies avancées de gestion de l'eau et sur un plan global de réduction des pertes, comprenant notamment la technologie He Tracer pour la détection des fuites, la sectorisation hydraulique, le pilotage dynamique de la pression, le renouvellement des réseaux, la mise à jour du cadastre des réseaux et le remplacement des compteurs. Ces actions permettront d'améliorer l'efficacité de la gestion de la ressource, de réduire la pression sur les écosystèmes naturels et de renforcer la sécurité environnementale de la région grâce à des services plus durables.

« Ce contrat historique illustre la confiance accordée à Veolia pour répondre aux besoins critiques des villes grâce à des solutions environnementales innovantes, abordables et résilientes. La Colombie est un marché stratégique pour le Groupe en Amérique latine, et ce partenariat renforce notre engagement en faveur de la sécurité environnementale en garantissant un accès fiable aux services essentiels, en préservant les ressources et en accompagnant les communautés locales dans leur adaptation au changement climatique et à la croissance urbaine. Nous sommes fiers d'accompagner la municipalité de Cúcuta afin de fournir à ses habitants une eau potable sûre et de haute qualité, en offrant le meilleur équilibre entre qualité de service, performance et maîtrise des coûts », a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia.

Veolia en Colombie

Présent en Colombie depuis 30 ans, Veolia y emploie plus de 7 800 collaborateurs. Le Groupe fournit des services d'eau à 2,7 millions de personnes à travers 17 exploitations, ainsi que des services de gestion des déchets à plus de 5,3 millions de personnes via 36 exploitations. Veolia exploite également huit Centres de Gestion Écologique Intelligente (CIGE), développe des solutions d'économie circulaire pour la valorisation des déchets et déploie des projets d'efficacité énergétique et d'autoproduction d'énergie dans les principales villes du pays, notamment à Cartagena et Barranquilla.

À PROPOS DE VEOLIA

Veolia, leader mondial des services à l’environnement, participe chaque jour à construire la sécurité écologique au bénéfice de la santé publique et de la compétitivité des industries et des territoires. Avec 215 000 salariés répartis sur les cinq continents, au plus proche des enjeux locaux, et grâce à ses technologies de pointe, le groupe dépollue, décarbone et régénère les ressources à travers des solutions concrètes combinant ses expertises dans le domaine de l’eau et des technologies de l’eau, des déchets - et notamment du traitement des déchets dangereux, et de l’énergie locale. En 2025, le groupe Veolia a servi 110 millions d’habitants en eau potable et 97 millions en assainissement, produit 45 millions de mégawattheures d’énergie et traité 64 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE, Fortune 500, SBF 120) a réalisé, en 2025, un chiffre d’affaires consolidé de 44,4 milliards d’euros. www.veolia.com