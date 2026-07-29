Xpress Genomics加入Parse Biosciences的認證服務供應商網路

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 可擴充且易於使用的單細胞定序領導廠商、QIAGEN旗下公司Parse Biosciences今日宣布，Xpress Genomics已加入其認證服務供應商（CSP）計畫，成為北歐地區首家加入該計畫的企業。這家總部位於斯德哥爾摩的公司將透過其現有的定序服務流程，向研究人員提供Parse的Evercode單細胞定序產品組合。

Xpress Genomics成立於2022年，起源於卡羅林斯卡學院，已為次世代定序（NGS）專案建置了自動化內部工作流程。加入CSP計畫後，該公司將Evercode納入服務，讓客戶能夠直接使用Parse的分池單細胞技術。

「我們的客戶期望獲得快速且高品質的分析結果。」Xpress Genomics執行長Christoph Ziegenhain表示，「透過CSP計畫提供的Evercode技術，我們為客戶的單細胞專案增添了一項強有力的選擇，且該服務同樣秉承我們實驗室一貫的處理時效與品質標準。」

「Xpress Genomics加入我們的CSP計畫，意味著研究人員將能夠獲得由一家以速度和精準度著稱的實驗室所提供的服務。」Parse Biosciences共同創辦人暨技術長Charlie Roco博士表示，「他們在高通量測序領域的豐富經驗與Evercode技術的強大可擴充性相輔相成，為研究人員開展單細胞專案帶來了更強有力的選擇。」

關於Xpress Genomics

Xpress Genomics是一家總部位於斯德哥爾摩的次世代定序（NGS）服務供應商，由卡羅林斯卡學院的研究人員創立。憑藉在RNA生物學領域的深厚專長，該公司開發了自動化的內部工作流程，以實現其使命：提供易於獲取的高品質定序服務，加速科學發現進程。

關於Parse Biosciences

QIAGEN旗下的Parse Biosciences是一家全球性的生命科學公司，以加快人類健康和科學研究為使命。公司讓研究人員能夠以前所未見的規模和便利進行單細胞定序，藉助創新性的實驗方法在癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統領域實現了突破性的進展。

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