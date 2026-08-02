Europas größtes Fest der irischen Kultur kommt nach Belfast

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Das „Fleadh Cheoil na hÉireann“ beginnt heute (2. August) in Belfast und beschert der Stadt acht Tage voller traditioneller Musik, Kultur und Festlichkeiten; die Veranstalter rechnen im Laufe des Festivals mit bis zu 800.000 Besuchern.

Das „Fleadh Cheoil na hÉireann“, eines der größten Kulturereignisse Europas, findet zum ersten Mal in Belfast statt und verwandelt die Stadt in eine pulsierende Bühne für irische Musik, Tanz, Sprache und Kultur. Im Rahmen der einwöchigen Feierlichkeiten finden an verschiedenen Veranstaltungsorten, auf den Straßen und in den Stadtvierteln mehr als 200 Veranstaltungen und 180 Wettbewerbe für traditionelle Musik statt.

Dieses bedeutende Festival präsentiert das Beste der irischen Kultur mit einem reichhaltigen Programm aus landesweiten Wettbewerben, Konzerten, Gemeinschaftsveranstaltungen und Auftritten sowohl etablierter als auch aufstrebender Künstler.

Als Irlands einzige UNESCO-Musikstadt bietet Belfast eine passende Kulisse für diese weltbekannte Veranstaltung. Besucher können alles erleben – von lebhaften Pub-Sessions und spontanen Straßenaufführungen bis hin zu großen Konzerten und kulturellen Darbietungen –, während die Stadt vom Klang traditioneller Musik zum Leben erwacht.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht das „Gig Rig“, die Hauptbühne des Fleadh im Freien, die vor der ikonischen Kulisse des Belfaster Rathauses liegt. Der Veranstaltungsort, der während des gesamten Festivals täglich von 11:00 bis 23:00 Uhr geöffnet ist und bei freiem Eintritt besucht werden kann, bietet ein reichhaltiges Programm mit Live-Musik, darunter Ikonen der traditionellen Musik wie Sharon Shannon, und gibt den Festivalbesuchern die Möglichkeit, die Atmosphäre zu genießen, ohne dass sie Eintrittskarten oder eine Voranmeldung benötigen.

Ganz gleich, ob Sie ein langjähriger Liebhaber traditioneller irischer Musik sind oder zum ersten Mal dabei sind – alle Besucher des Fleadh können das erleben, was weithin als das weltweit größte Fest der irischen Musik, des Gesangs, der Sprache und des Tanzes gilt, während Belfast das Festival zu seinem historischen Debüt willkommen heißt.

Das „Fleadh Cheoil na hÉireann“ wird im nächsten Jahr erneut nach Belfast zurückkehren.

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