Nombran a Cognita Reply OpenAI Advanced Partner para acelerar la adopción de la IA de vanguardia en las empresas

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Cognita Reply, la empresa de Reply Group especializada en tecnologías de OpenAI, ha anunciado hoy que la han nombrado OpenAI Advanced Partner dentro de la OpenAI Partner Network.

La OpenAI Partner Network es un programa internacional para que los socios desarrollen, comercialicen y ofrezcan soluciones de IA con OpenAI. Reúne a socios con una amplia experiencia en el sector, capacidad de ejecución y relaciones con los clientes, al tiempo que les proporciona recursos, formación y apoyo para ayudar a las empresas a adoptar los modelos y productos de vanguardia de OpenAI y convertirlos en un beneficio tangible.

«Nos complace dar la bienvenida a Cognita Reply como OpenAI Advanced Partner. El equipo de Cognita Reply aporta una experiencia práctica en la implementación de la IA en el ámbito empresarial, tanto en materia de estrategia como de implementación y adopción», afirmó Philip Larson, director sénior de la OpenAI Partner Network. «A través de la OpenAI Partner Network, Cognita Reply puede ayudar a más empresas a pasar de proyectos piloto de IA a un beneficio empresarial cuantificable».

Como OpenAI Advanced Partner, Cognita Reply seguirá colaborando con OpenAI para ayudar a las organizaciones a crear, implementar y ampliar soluciones de IA de forma responsable y eficaz. Su labor se centra en ayudar a las empresas a adoptar ChatGPT Enterprise, utilizar Codex para el desarrollo de software y la automatización, conectar los sistemas existentes a servicios preparados para la IA y diseñar soluciones de IA autónoma para entornos de producción.

OpenAI también ha galardonado recientemente a Cognita Reply con el Applied AI Delivery Award en la OpenAI Partner Summit 2026 celebrada en San Francisco, como parte de los reconocimientos a los socios que se entregaron durante el evento.

«La IA de vanguardia se está convirtiendo en una nueva capacidad empresarial, que va más allá de la experimentación aislada para integrarse en procesos empresariales reales», afirmó Filippo Rizzante, director técnico de Reply. «El hecho de haber sido nombrados socios avanzados de OpenAI refleja el trabajo que Cognita Reply está realizando con los clientes para adoptar las tecnologías de OpenAI de forma segura, ampliable y práctica. Nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a pasar de la fase de planificación a la de producción, desarrollando capacidades nativas de IA orientadas a resultados empresariales cuantificables».

Este enfoque se refleja en los programas para clientes, en los que Cognita Reply ayuda a las organizaciones a pasar de los primeros casos de uso de la IA a una adopción regulada, integrando las tecnologías de OpenAI en los procesos, sistemas y modelos operativos existentes.

En el caso de The AA, uno de los principales proveedores de asistencia en carretera y servicios para automovilistas del Reino Unido, Cognita Reply y Avvio Reply apoyaron la implementación de ChatGPT Enterprise mediante un programa de capacitación estructurado, lo que ayudó a la organización a pasar de una fase de experimentación fragmentada a una adopción regulada. Se formó a más de 1000 empleados y se impartieron aproximadamente 2500 horas de formación, lo que contribuyó a aumentar la adopción activa y a la creación de GPT personalizados reutilizables en toda la organización.

Entre los proyectos adicionales se incluyen programas sanitarios que apoyan la adopción de ChatGPT Enterprise y Codex en equipos médicos, clínicos, de investigación y operativos, incluyendo escenarios avanzados de desarrollo de software y automatización para entornos informáticos de alto rendimiento utilizados para analizar datos médicos y clínicos. En el ámbito de la movilidad, Cognita Reply está aplicando las tecnologías de OpenAI para mejorar los modelos de interacción con los clientes mediante agentes conversacionales en tiempo real, con una gestión centralizada que garantiza la calidad, la seguridad, el cumplimiento normativo y el traspaso a personal humano en el caso de consultas complejas.

De cara al futuro, Cognita Reply seguirá ampliando su colaboración con OpenAI para ayudar a las organizaciones a pasar de proyectos piloto de IA a soluciones listas para su implementación en producción e integradas en los flujos de trabajo empresariales.

Más información sobre Cognita Reply: www.reply.com/cognita-reply

Cognita Reply

Cognita Reply es la empresa de Reply Group especializada en tecnologías de OpenAI. Ayuda a las organizaciones en la adopción, integración e industrialización de la IA generativa, combinando su experiencia en ChatGPT Enterprise, Codex, IA agéntica, gobernanza, integración de sistemas y facilitación del cambio para incorporar la IA en los procesos y sistemas empresariales. www.reply.com/cognita-reply

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] se especializa en el diseño y la implementación de soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. Como red de empresas altamente especializadas, Reply ayuda a los principales grupos industriales de los sectores de las telecomunicaciones y los medios de comunicación; la industria y los servicios; la banca y los seguros, así como al sector público, a definir y desarrollar modelos de negocio basados en los nuevos paradigmas de la inteligencia artificial, la computación en la nube, los medios digitales y el Internet de las cosas. Los servicios de Reply incluyen: consultoría, integración de sistemas y servicios digitales. www.reply.com

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