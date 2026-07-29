Cognita Reply uitgeroepen tot OpenAI Advanced Partner om de adoptie van Frontier AI door ondernemingen te versnellen

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Cognita Reply, het bedrijf van de Reply Group gespecialiseerd in OpenAI-technologieën, maakte vandaag bekend dat het uitgeroepen werd tot OpenAI Advanced Partner binnen het OpenAI Partner Network.

Het OpenAI Partner Network is een wereldwijd programma voor partners om AI-oplossingen met OpenAI tot stand te brengen, te verkopen en te leveren. Het brengt partners bijeen met grondige sectorexpertise, leveringscapaciteiten en klantenrelaties, terwijl het hen uitrust met middelen, enablement en ondersteuning om ondernemingen te helpen OpenAI frontier-modellen en -producten toe te passen en die in meetbare impact om te zetten.

"We zijn enthousiast om Cognita Reply als OpenAI Advanced Partner te mogen verwelkomen. Het team van Cognita Reply staat garant voor praktische ervaring in het leveren van Enterprise AI in strategie, implementatie en toepassing,” verklaart Philip Larson, senior directeur van OpenAI Partner Network. “Via het OpenAI Partner Network kan Cognita Reply meer ondernemingen aanmoedigen om de stap van AI-pilootprojecten naar meetbare bedrijfsimpact te doen."

Als OpenAI Advanced Partner zal Cognita Reply verder met OpenAI werken om organisaties te helpen AI-oplossingen op verantwoorde en doeltreffende wijze uit te bouwen, te integreren en op schaal te brengen. De activiteiten van het bedrijf zijn gericht op het helpen van ondernemingen om ChatGPT Enterprise toe te passen, Codex voor softwareontwikkeling en automatisering te gebruiken, bestaande systemen met AI-ready services te verbinden en agentic AI-oplossingen voor productieomgevingen te ontwerpen.

Onlangs werd Cognita Reply ook door OpenAI onderscheiden met de Applied AI Delivery Award tijdens de OpenAI Partner Summit 2026 in San Francisco, in het kader van partnererkenningen die tijdens het evenement werden voorgesteld.

“Frontier AI wordt een nieuwe enterprise-capaciteit die geïsoleerd experimenteren achter zich laat en naar echte bedrijfsprocessen overstapt,” aldus Filippo Rizzante, CTO van Reply. “Uitgeroepen worden tot OpenAI Advanced Partner weerspiegelt het werk dat Cognita Reply bij klanten verricht om OpenAI-technologieën op een veilige, schaalbare en praktische manier toe te passen. Onze aandacht gaat uit naar het helpen van organisaties om van ambitie naar productie te gaan, door op AI gebaseerde capaciteiten afgestemd op meetbare bedrijfsresultaten tot stand te brengen.”

Deze benadering weerspiegelt zich in programma's bij klanten, waar Cognita Reply organisaties helpt om van initiële AI-usecases naar beheerde toepassing over te stappen door OpenAI-technologieën in bestaande processen, systemen en operationele modellen te integreren.

Voor The AA, een van de grote aanbieders van pechhulp en automobilistenservices in de UK, ondersteunden Cognita Reply en Avvio Reply de uitrol van ChatGPT Enterprise aan de hand van een gestructureerd ondersteuningsprogramma, dat de organisatie hielp om van gefragmenteerd experimenteren naar beheerde toepassing over te stappen. Meer dan 1.000 collega's werden opgeleid en er werden ongeveer 2.500 uur opleiding voorzien, wat bijdroeg tot een grotere actieve toepassing en de creatie van herbruikbare aangepaste GPT's in de hele organisatie.

Andere projecten omvatten gezondheidszorgprogramma's ter ondersteuning van de toepassing van ChatGPT Enterprise en Codex bij medische, klinische, onderzoeks- en operationele teams, inclusief geavanceerde scenario's voor softwareontwikkeling en automatisering voor sterk presterende computing-omgevingen gebruikt om medische en klinische gegevens te analyseren. Op het vlak van mobiliteit past Cognita Reply OpenAI-technologieën toe om klantinteractiemodellen aan de hand van realtime conversationele agents te laten evolueren, met gecentraliseerd beheer om kwaliteit, beveiliging, naleving en menselijke overname bij complexe aanvragen te ondersteunen.

Naar de toekomst toe zal Cognita Reply zijn werk met OpenAI verder blijven uitbreiden om organisaties aan te moedigen om van AI-pilootprojecten naar oplossingen klaar voor productie, geïntegreerd in bedrijfsworkflows, over te stappen.

Meer info over Cognita Reply: www.reply.com/cognita-reply

Cognita Reply

Cognita Reply is het bedrijf van de Reply Group gespecialiseerd in OpenAI-technologieën. Het ondersteunt organisaties bij de toepassing, de integratie en de industrialisatie van generatieve AI, en combineert expertise in ChatGPT Enterprise, Codex, agentic AI, governance, systeemintegratie en wijzigingsbeheer om AI in bedrijfsprocessen en -systemen te integreren. www.reply.com/cognita-reply

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die ondersteuning biedt aan belangrijke industriële groepen die actief zijn in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten bij de bepaling en ontwikkeling van bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe paradigma's van AI, cloudcomputing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

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