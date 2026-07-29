Informe del Segmento de Mercado de Best: AM Best Mantiene una Perspectiva Estable en la Industria de Seguros de Panamá

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best mantiene su perspectiva estable sobre la industria de seguros de Panamá, citando el crecimiento constante de las primas y la suscripción consistentemente rentable tras la adopción de las normas contables IFRS 17.

El nuevo Informe del Segments de Mercado de Best, "Perspectiva del Segmento de Mercado: Seguros en Panamá", también destaca los sólidos fundamentos de Panamá que reflejan una economía dolarizada, niveles de inflación bajos y estables, y una funcionalidad continua como centro regional de logística y servicios financieros. De acuerdo con el FMI, el producto interno bruto del país crecióun 4.4% en 2025.

Si bien los factores económicos del país centroamericano parecen favorables, existen desafíos continuos en varios frentes, incluido el régimen fiscal, los desequilibrios del sistema de pensiones, los choques del cambio climático que afectan al Canal de Panamá, la agitación social y el cierre de la mina de cobre Cobre Panamá, que anteriormente representaba aproximadamente el 5% del PIB.

El entorno regulatorio de Panamá continúa desarrollándose tras la implementación oficial de la NIIF 17 por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), la cual entró en vigor en enero de 2025. "La SSRP también ha actualizado los lineamientos de gobierno corporativo con respecto a los factores clave de la junta y el comité, y ha anunciado públicamente su Supervisión Basada en Riesgos, proporcionando un marco para salvaguardar la industria de seguros en general", dijo Salvador Smith, director asociado de AM Best.

Otros aspectos relevantes del informe incluyen:

El negocio directo en la industria de seguros de Panamá se expandió un 7.1% en 2025, con base en las primas brutas emitidas, reflejando una rentabilidad técnica consistente. Con un índice combinado por debajo de 100 en 2025, los resultados por suscripción se mantienen saludables y consistentes con un desempeño históricamente sólido.

La línea de negocio de salud lidera la industria nacional de seguros, expandiéndose 7.9% en 2025, por encima del PIB del país, impulsada por la continua inflación médica y la disrupción/innovación tecnológica en tratamientos, el aumento en la frecuencia de enfermedades crónico-degenerativas a largo plazo y la preferencia de la población por la cobertura privada de salud como resultado de un sistema público de salud limitado.

El segmento de automóviles de Panamá se expandió un 8.2% en 2025, debido al incrementode las ventas y el financiamiento de vehículos automotores, aunado a tarifas de seguros más altas en parte como resultado de la inflación y del aumento en la siniestralidad.

Para acceder a la copia completa de este informe sobre el segmento de mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=366971.

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AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para obtener más información, visite www.ambest.com.

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