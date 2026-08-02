La più grande festa europea della cultura irlandese sbarca a Belfast

DUBLINO--(BUSINESS WIRE)--Fleadh Cheoil na hÉireann arriva a Belfast oggi (2 agosto), con un programma di otto giorni di musica tradizionale, cultura e festeggiamenti in città, con un'affluenza di 80.000 visitatori previsti dagli organizzatori nel corso del festival.

Fleadh Cheoil na hÉireann, uno dei più grandi eventi culturali in Europa, si terrà a Belfast per la prima volta, trasformando la città in un vivace palcoscenico per la musica, le danze, la lingua e la cultura irlandesi. Oltre 200 eventi e 180 concorsi di musica tradizionale si terranno in diversi spazi, strade e quartieri durante l'intero weekend di festeggiamenti.

Questo festival simbolo serve a presentare il meglio della cultura irlandese, con un fitto programma di concorsi, concerti, eventi comunitari e prestazioni totalmente irlandesi di artisti confermati ed emergenti.

In quanto unica città irlandese che abbia ottenuto il titolo di City of Music dell'UNESCO, Belfast offre un contesto adeguato per questo evento di livello mondiale. I visitatori potranno assistere a vivaci sessioni al pub e improvvisate sessioni per strada, oltre che a importanti concerti e presentazioni culturali che riempiranno la città del suono della musica tradizionale.

Il Gig Rig, il principale palcoscenico esterno del Fleadh che ha come sfondo l'iconico Belfast City Hall, sarà il cuore dei festeggiamenti. Aperta ogni giorno dalle 11:00 alle 23:00 durante tutta la durata del festival, questa location ad accesso gratuito ospiterà un fitto programma di musica dal vivo, comprese icone della musica tradizionale come Sharon Shannon, offrendo ai partecipanti del festival l'opportunità di immergersi nell'atmosfera senza il bisogno di acquistare biglietti o di prenotare in anticipo.

Che si tratti di appassionati di lunga data di cultura tradizionale o di nuovi visitatori, i partecipanti a questa edizione del Fleadh potranno prendere parte a quello che è ampiamente riconosciuto come la più grande festa al mondo di musica, canzoni, lingua e danze irlandesi, con Belfast a dare il benvenuto al festival per questo debutto storico.

Fleadh Cheoil na hÉireann tornerà nuovamente a Belfast l'anno prossimo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.