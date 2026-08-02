La plus grande célébration de la culture irlandaise en Europe s'installe à Belfast

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Le Fleadh Cheoil na hÉireann s'installe aujourd'hui 2 août à Belfast pour huit jours de musique traditionnelle, de culture et de festivités. Les organisateurs du festival prévoient jusqu'à 800 000 festivaliers.

L'un des plus grands événements culturels d'Europe, le Fleadh Cheoil na hÉireann, se déroule pour la première fois à Belfast, transformant la ville en une scène vibrante dédiée à la musique, à la danse, à la langue et à la culture irlandaises. Tout au long de cette semaine de festivités, plus de 200 événements et 180 concours de musique traditionnelle seront organisés dans des salles, des rues et des quartiers.

Ce festival emblématique célèbre le meilleur de la culture irlandaise, grâce à un programme riche en compétitions nationales, concerts, événements communautaires et spectacles d'artistes confirmés et en devenir.

Belfast, seule ville d'Irlande reconnue ville de musique par l'UNESCO, offre un cadre idéal à cet événement de renommée mondiale. Les festivaliers pourront y découvrir de nombreuses activités, comme des sessions animées dans les pubs ou des spectacles de rue improvisés, mais aussi de grands concerts et évènements culturels qui feront vibrer la ville au son de la musique traditionnelle.

Au cœur des festivités, le Gig Rig, la scène en plein air, fleuron du Fleadh, avec en toile de fond, l'emblématique hôtel de ville de Belfast. Ouvert tous les jours de 11h à 23h pendant toute la durée du festival, ce rendez-vous gratuit est une invitation à un programme riche en musique live, avec des artistes incontournables de la musique traditionnelle comme Sharon Shannon qui permettront aux festivaliers de s'imprégner pleinement de l'ambiance sans être obligés d'acheter un billet ou faire une réservation.

Que vous soyez un passionné de musique traditionnelle de longue date ou qu'il s'agisse de votre première venue au festival, tous les participants au Fleadh pourront vivre ce que l'on considère comme le plus grand évènement célébrant la musique, la chanson, la langue et la danse irlandaises, car Belfast l'accueille pour une première historique.

Fleadh Cheoil na hÉireann sera de retour à Belfast l'année prochaine.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.