Xpress Genomics ingresa a la red de proveedores de servicios certificados de Parse Biosciences

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, el proveedor líder de secuenciación unicelular escalable y accesible, perteneciente a QIAGEN, anunció hoy que Xpress Genomics se ha incorporado a su programa de Proveedores de Servicios Certificados (CSP, por sus siglas en inglés), lo que convierte a la empresa en la primera en hacerlo de la región nórdica. La empresa, con sede en Estocolmo, ofrecerá a los investigadores la cartera de secuenciación unicelular Evercode de Parse a través de su línea de servicios de secuenciación existente.

Surgida del Karolinska Institutet en 2022, Xpress Genomics ha desarrollado flujos de trabajo automatizados e internos para proyectos de secuenciación de nueva generación (NGS). Con su incorporación al programa CSP, la empresa suma Evercode a su oferta de servicios, lo que brinda a sus clientes acceso directo a la tecnología de secuenciación unicelular con división de grupos de Parse.

“Nuestros clientes esperan obtener resultados rápidos y de alta calidad”, declaró Christoph Ziegenhain, director ejecutivo de Xpress Genomics. “Ofrecer Evercode a través de nuestra membresía en el CSP les brinda una excelente opción para proyectos unicelulares, que además cuenta con el respaldo de los mismos estándares de tiempo de entrega y calidad con los que opera nuestro laboratorio”.

“La incorporación de Xpress Genomics a nuestro programa CSP significa que los investigadores tienen acceso a un laboratorio reconocido por su rapidez y precisión”, señaló el Dr. Charlie Roco, cofundador y director de tecnología de Parse Biosciences. “Su trayectoria en secuenciación de alto rendimiento se complementa muy bien con la escalabilidad de Evercode, y esto brinda a los investigadores otra opción sólida para sus proyectos en los que se utiliza la secuenciación unicelular”.

Acerca de Xpress Genomics

Xpress Genomics es un proveedor de servicios de secuenciación de nueva generación (NGS, por sus siglas en inglés) con sede en Estocolmo, fundado por investigadores del Karolinska Institutet. Gracias a su amplia experiencia en biología del ARN, la empresa ha desarrollado flujos de trabajo automatizados y propios que le permiten cumplir su misión: ofrecer servicios de secuenciación accesibles y de alta calidad que contribuyan a acelerar el ritmo de los descubrimientos científicos.

Acerca de Parse Biosciences

Parse Biosciences, una empresa de QIAGEN, es una compañía global de ciencias de la vida cuya misión es acelerar los avances en la salud humana y la investigación científica. Su enfoque pionero permite a los investigadores realizar secuenciación unicelular a una escala sin precedentes y con una facilidad inédita, lo que ha impulsado descubrimientos revolucionarios en áreas como el tratamiento del cáncer, la reparación de tejidos, las terapias con células madre y la investigación de enfermedades renales y hepáticas, así como del desarrollo cerebral y del sistema inmunitario.

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