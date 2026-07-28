BitGo 整合 Gate US 擴展 Go Network，讓機構得以安全取得交易所流動性

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位資產基礎設施公司 BitGo Holdings, Inc. (NYSE: BTGO)（以下簡稱「BitGo」）今日宣布，Gate US 將加入 BitGo 的 Go Network 場外結算 (OES) 系統，透過旨在分離託管與交易的市場結構，擴大機構安全取得美國數位資產流動性的管道。

此整合讓共同的機構客戶能夠取得 Gate US 的流動性，同時將資產安全地保存在 BitGo Bank & Trust, National Association 的獨立、受監管託管帳戶中；該機構為 BitGo 旗下獲美國貨幣監理署 (OCC) 特許的國家信託銀行，具備獨立受監管受託人的保護。

客戶可質押現金與約當現金、加密資產，以及特定的代幣化現實世界資產（如貨幣市場基金）。客戶無須將資產轉移至交易所，而是分配保存在 BitGo Bank & Trust 託管中的餘額用於交易。這些餘額會同步顯示於 Gate US 並可供執行交易，而標的資產在整個交易生命週期中皆保留於 BitGo Bank & Trust 受監管的託管之中。結算透過 BitGo Bank & Trust 的 Go Network 基礎設施完成，降低了營運複雜度與對手方曝險。

BitGo 主經紀服務暨機構銷售主管 Adam Sporn 表示：「我們相信機構交易的未來不在於強迫客戶使用單一平台或工作流程，而是透過共通的基礎設施層將他們與每個機會連結。無論客戶是透過 BitGo Prime 交易，或是直接與 Gate US 等交易所交易，他們都應該能取得流動性，而無須犧牲將資產保存在受監管的合格託管中所帶來的保護。Go Network 正是我們實現此目標的方式。」

Gate US 業務開發與合作夥伴主管 Kai Huang 表示：「機構客戶渴望能安心交易，而無須在託管或對手方風險上妥協。在 Go Network OES 上與 BitGo 合作，讓 Gate US 能在以受監管、獨立託管為核心建構的架構中，向機構提供我們的流動性，從而進一步強化此市場維持擴大規模所需的可靠基礎設施。我們很高興能深化與 BitGo 的合作關係，並為共同客戶提供進入我們市場的安全高效途徑。」

Go Network OES 支援 BitGo 對機構市場基礎設施的宏觀方針：在流動性所在之處滿足交易員的需求。雖然許多客戶透過 BitGo Prime 的服務直接取得全球流動性，但也有其他客戶與特定交易所維持關係，以進入區域市場、產品或特定平台的資金池。Go Network OES 賦予機構自由選擇交易方式的彈性，同時維持一致的安全與營運模式。

2026 年全年，Go Network 持續穩健擴張，新增了跨地區的主要交易場所，支援 BitGo 推出 Global Liquidity Layer 以連結機構與全球數位資產市場的更宏觀策略。

關於BitGo

BitGo (NYSE: BTGO)是一家數位資產基礎架構公司，透過受監管的冷錢包提供代管、錢包、質押、交易、募資、穩定幣及結算服務。自2013年起，BitGo便專注於加快金融體系向數位資產經濟轉型。BitGo擁有全球布局及多家受監管實體，其中包括BitGo Bank & Trust, National Association，這是由上市公司持有、第一家獲得聯邦特許的數位資產信託銀行。時至今日，BitGo為數千家機構提供服務，其中包括許多業界頂尖品牌、金融機構、交易所及平台，以及全球數百萬名投資人。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.bitgo.com 。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述構成聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」。諸如「可能」、「或許」、「將會」、「應當」、「相信」、「預期」、「預計」、「估算」、「繼續」、「預測」、「預報」、「規劃」、「計畫」、「意圖」等字詞或類似表達，或是涉及意圖、信念或目前預測的陳述，都屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受各種風險和不確定性影響，而且其中有許多都難以預測，可能導致實際結果與目前預測及假設有重大差異，並偏離任何前瞻性陳述所載列或暗示的內容。可能導致實際結果與目前預測產生重大差異的重要因素包括（但不限於）：數位資產的高度波動性；與整合所支援的數位資產及其底層網路變更與升級相關的技術問題；針對本產業及運作的監管審查強度日增；存取由我們本身或為客戶代管的任何數位資產所需的私鑰被盜、遺失或損毀；執行客戶交易或管理我們自身的交易活動時發生錯誤；以及本公司於2026年3月27日向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交的10-K表格年度報告及其隨後向SEC遞交的文件（包括隨後遞交的10-QSEC和8-K）報告中所討論的其他因素。這類前瞻性陳述的根據是發表陳述時所存在的既定事實與狀況，以及對未來事實與狀況的預測。儘管本公司認為這些前瞻性陳述合理，但特此提醒本新聞稿的讀者切勿過度依賴任何前瞻性陳述。本新聞稿所載資訊僅在本稿發布之日有效；除適用證券法可能要求的義務外，本公司沒有任何義務針對本新聞稿中所討論事項相關的任何前瞻性陳述進行更新。

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